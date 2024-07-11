https://ria.ru/20240711/bayden-1958964595.html
Опрос показал, сколько американцев одобряют замену Байдена на Харрис
Опрос показал, сколько американцев одобряют замену Байдена на Харрис - РИА Новости, 11.07.2024
Опрос показал, сколько американцев одобряют замену Байдена на Харрис
Более 70% опрошенных американцев одобряют кандидатуру вице-президента США Камалы Харрис в качестве замены действующего лидера страны Джо Байдена в предвыборной... РИА Новости, 11.07.2024
2024-07-11T13:44
2024-07-11T13:44
2024-07-11T13:44
в мире
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выборы президента сша — 2024
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МОСКВА, 11 июл - РИА Новости. Более 70% опрошенных американцев одобряют кандидатуру вице-президента США Камалы Харрис в качестве замены действующего лидера страны Джо Байдена в предвыборной гонке, следует из результатов опроса исследовательской организации YouGov совместно с журналом Economist. Ранее телеканал CNBC со ссылкой на источники сообщал, что сторонники Харрис в частном порядке обсуждают её кандидатуру на пост президента США на тот случай, если действующий глава государства Джо Байден откажется от переизбрания. Согласно результатам опроса, 73% опрошенных американцев одобряют замену Байдена Камалой Харрис. В то же время, по данным опроса, лишь 37% опрошенных положительно относятся к Харрис. При этом, доля американцев, имеющих положительное мнение о Байдене, так же составляет 37%, а об экс-президенте Дональде Трампе - 41%. Также почти половина респондентов (48%) считает, что, если кандидатами в президенты останутся Трамп и Байден, экс-президент победит на выборах в ноябре. Мнение о том, что победу одержит Байден, высказали лишь 29% опрошенных. Опрос проводился с 7 по 9 июля, в нём приняли участие 1620 взрослых граждан США. Допустимая погрешность результата оценивается приблизительно в 3%. Ранее сопредседатель избирательного штаба кандидата от демократов Седрик Ричмонд заявлял, что Харрис публично и в частном порядке заявляет о своей поддержке действующего президента Джо Байдена. Американские СМИ сходятся во мнении, что Байден неудачно выступил на первых дебатах с республиканцем Дональдом Трампом, которые прошли в ночь на 28 июня в Атланте. Действующий американский президент запинался и делал паузы, не всегда четко формулируя мысль, а после мероприятия в объектив телекамеры попал момент, когда супруга Байдена Джилл помогала ему спуститься с лестницы. Теперь политики и журналисты говорят о том, что демократы могут отказаться выдвигать Байдена и заменить его другим кандидатом. Теоретически такая возможность у партии будет на съезде в августе, однако на практике тяжело будет вывести из гонки победившего на предварительных выборах Байдена, если он сам не откажется от участия. При этом в штабе действующего президента говорят, что он не собирается сдаваться и выходить из гонки. По некоторым данным, выдвинуть его кандидатом на пост президента могут уже 21 июля, не дожидаясь съезда партии в августе. Выборы президента США пройдут 5 ноября.
https://ria.ru/20240711/bajden-1958957280.html
https://ria.ru/20240711/smi-1958943047.html
https://ria.ru/20240711/komitet-1958911557.html
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РИА Новости
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ФГУП МИА «Россия сегодня»
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РИА Новости
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7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
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в мире, сша, джо байден, камала харрис, выборы президента сша — 2024
В мире, США, Джо Байден, Камала Харрис, Выборы президента США — 2024
Опрос показал, сколько американцев одобряют замену Байдена на Харрис
YouGov: более 70% американцев одобряют кандидатуру Харрис на пост президента
МОСКВА, 11 июл - РИА Новости.
Более 70% опрошенных американцев одобряют кандидатуру вице-президента США Камалы Харрис в качестве замены действующего лидера страны Джо Байдена в предвыборной гонке, следует из результатов опроса исследовательской организации YouGov
совместно с журналом Economist.
Ранее телеканал CNBC со ссылкой на источники сообщал, что сторонники Харрис в частном порядке обсуждают её кандидатуру на пост президента США на тот случай, если действующий глава государства Джо Байден откажется от переизбрания.
Согласно результатам опроса, 73% опрошенных американцев одобряют замену Байдена Камалой Харрис. В то же время, по данным опроса, лишь 37% опрошенных положительно относятся к Харрис. При этом, доля американцев, имеющих положительное мнение о Байдене, так же составляет 37%, а об экс-президенте Дональде Трампе
- 41%.
Также почти половина респондентов (48%) считает, что, если кандидатами в президенты останутся Трамп и Байден, экс-президент победит на выборах в ноябре. Мнение о том, что победу одержит Байден, высказали лишь 29% опрошенных.
Опрос проводился с 7 по 9 июля, в нём приняли участие 1620 взрослых граждан США. Допустимая погрешность результата оценивается приблизительно в 3%.
Ранее сопредседатель избирательного штаба кандидата от демократов Седрик Ричмонд заявлял, что Харрис публично и в частном порядке заявляет о своей поддержке действующего президента Джо Байдена.
Американские СМИ сходятся во мнении, что Байден неудачно выступил на первых дебатах с республиканцем Дональдом Трампом, которые прошли в ночь на 28 июня в Атланте
. Действующий американский президент запинался и делал паузы, не всегда четко формулируя мысль, а после мероприятия в объектив телекамеры попал момент, когда супруга Байдена Джилл помогала ему спуститься с лестницы.
Теперь политики и журналисты говорят о том, что демократы могут отказаться выдвигать Байдена и заменить его другим кандидатом. Теоретически такая возможность у партии будет на съезде в августе, однако на практике тяжело будет вывести из гонки победившего на предварительных выборах Байдена, если он сам не откажется от участия. При этом в штабе действующего президента говорят, что он не собирается сдаваться и выходить из гонки. По некоторым данным, выдвинуть его кандидатом на пост президента могут уже 21 июля, не дожидаясь съезда партии в августе.
Выборы президента США пройдут 5 ноября.