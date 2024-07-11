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Сенатор-демократ призвал Байдена выйти из президентской гонки - РИА Новости, 11.07.2024
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02:48 11.07.2024 (обновлено: 02:57 11.07.2024)
https://ria.ru/20240711/bayden-1958872187.html
Сенатор-демократ призвал Байдена выйти из президентской гонки
Сенатор-демократ призвал Байдена выйти из президентской гонки - РИА Новости, 11.07.2024
Сенатор-демократ призвал Байдена выйти из президентской гонки
Сенатор-демократ от американского штата Вермонт Питер Уэлч в своей авторской статье в газете Washington Post призвал президента США Джо Байдена выйти из гонки... РИА Новости, 11.07.2024
2024-07-11T02:48
2024-07-11T02:57
в мире
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ВАШИНГТОН, 11 июл — РИА Новости. Сенатор-демократ от американского штата Вермонт Питер Уэлч в своей авторской статье в газете Washington Post призвал президента США Джо Байдена выйти из гонки за высший государственный пост, охарактеризовав его выступление на теледебатах с Дональдом Трампом "катастрофическим", а ставки для страны — слишком высокими. "Как и другие люди по всей стране, я обеспокоен ноябрьскими выборами. Ставки высоки как никогда. Мы не можем не видеть катастрофического выступления президента Байдена на теледебатах. Мы не можем игнорировать или отмахиваться от актуальных вопросов, которые были подняты после того вечера", — написал Уэлч. При этом он подчеркнул, что питает уважение к действующему хозяину Белого дома, поставив ему в заслугу "избавление страны от тирана". По мнению Уэлча, Байден олицетворяет собой "личность необычайной порядочности, которая глубоко вовлечена в заботу об американской демократии". "Он был одним из лучших президентов нашего времени", — считает сенатор от Вермонта. Американские СМИ сходятся во мнении, что Байден неудачно выступил на первых дебатах с республиканцем Дональдом Трампом, которые прошли в ночь на 28 июня в Атланте. Действующий американский президент запинался и делал паузы, не всегда четко формулируя мысль, а после мероприятия в объектив телекамеры попал момент, когда супруга Байдена Джилл помогала ему спуститься с лестницы. Теперь политики и журналисты говорят о том, что демократы могут отказаться выдвигать Байдена и заменить его другим кандидатом. Теоретически такая возможность у партии будет на съезде в августе, однако на практике тяжело будет вывести из гонки победившего на предварительных выборах Байдена, если он сам не откажется от участия. При этом в штабе действующего президента говорят, что он не собирается сдаваться и выходить из гонки. По некоторым данным, выдвинуть его кандидатом на пост президента могут уже 21 июля, не дожидаясь съезда партии в августе. Вторые дебаты Байдена и Трампа запланированы на 10 сентября. Выборы президента США пройдут 5 ноября.
https://ria.ru/20240629/bayden-1956202594.html
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в мире, вермонт, сша, атланта, джо байден, дональд трамп, предвыборные дебаты трампа и байдена
В мире, Вермонт, США, Атланта, Джо Байден, Дональд Трамп, Предвыборные дебаты Трампа и Байдена
Сенатор-демократ призвал Байдена выйти из президентской гонки

Сенатор Уэлч назвал выступление Байдена на дебатах с Трампом катастрофическим

© AP Photo / Gerald HerbertПрезидент США Джо Байден во время телевизионных дебатов с Дональдом Трампом
Президент США Джо Байден во время телевизионных дебатов с Дональдом Трампом - РИА Новости, 1920, 11.07.2024
© AP Photo / Gerald Herbert
Президент США Джо Байден во время телевизионных дебатов с Дональдом Трампом. Архивное фото
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ВАШИНГТОН, 11 июл — РИА Новости. Сенатор-демократ от американского штата Вермонт Питер Уэлч в своей авторской статье в газете Washington Post призвал президента США Джо Байдена выйти из гонки за высший государственный пост, охарактеризовав его выступление на теледебатах с Дональдом Трампом "катастрофическим", а ставки для страны — слишком высокими.
"Как и другие люди по всей стране, я обеспокоен ноябрьскими выборами. Ставки высоки как никогда. Мы не можем не видеть катастрофического выступления президента Байдена на теледебатах. Мы не можем игнорировать или отмахиваться от актуальных вопросов, которые были подняты после того вечера", — написал Уэлч.
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При этом он подчеркнул, что питает уважение к действующему хозяину Белого дома, поставив ему в заслугу "избавление страны от тирана". По мнению Уэлча, Байден олицетворяет собой "личность необычайной порядочности, которая глубоко вовлечена в заботу об американской демократии".
"Он был одним из лучших президентов нашего времени", — считает сенатор от Вермонта.
Американские СМИ сходятся во мнении, что Байден неудачно выступил на первых дебатах с республиканцем Дональдом Трампом, которые прошли в ночь на 28 июня в Атланте. Действующий американский президент запинался и делал паузы, не всегда четко формулируя мысль, а после мероприятия в объектив телекамеры попал момент, когда супруга Байдена Джилл помогала ему спуститься с лестницы.
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Теперь политики и журналисты говорят о том, что демократы могут отказаться выдвигать Байдена и заменить его другим кандидатом. Теоретически такая возможность у партии будет на съезде в августе, однако на практике тяжело будет вывести из гонки победившего на предварительных выборах Байдена, если он сам не откажется от участия. При этом в штабе действующего президента говорят, что он не собирается сдаваться и выходить из гонки. По некоторым данным, выдвинуть его кандидатом на пост президента могут уже 21 июля, не дожидаясь съезда партии в августе.
Вторые дебаты Байдена и Трампа запланированы на 10 сентября. Выборы президента США пройдут 5 ноября.
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В миреВермонтСШААтлантаДжо БайденДональд ТрампПредвыборные дебаты Трампа и Байдена
 
 
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