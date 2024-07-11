Профсоюзы потребовали от Байдена план победы над Трампом, пишут СМИ
WP: профсоюзы потребовали от Байдена представить план победы над Трампом
© AP Photo / Gerald HerbertТелевизионные дебаты президента США Джо Байдена и его предшественника Дональда Трампа
© AP Photo / Gerald Herbert
Телевизионные дебаты президента США Джо Байдена и его предшественника Дональда Трампа. Архивное фото
МОСКВА, 11 июл - РИА Новости. Представители крупнейших профсоюзов США на закрытом заседании потребовали от должностных лиц предвыборной кампании президента США Джо Байдена представить план, согласно которому они собираются одержать победу над экс-президентом Дональдом Трампом, сообщает издание Washington Post со ссылкой на два источника, знакомых с обсуждениями.
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"На закрытом заседании в среду некоторые лидеры профсоюзов страны, многие из которых являются ярыми сторонниками Байдена ... неоднократно просили должностных лиц кампании Байдена представить им план победы над Трампом", - пишет издание.
Наибольшую настойчивость в этом вопросе проявили президент ассоциации бортпроводников Сара Нельсон и президент объединенного профсоюза работников автомобильной промышленности Шон Фейн. Как пишет издание, они - крупнейшие союзники Байдена среди профсоюзов.
"Подавляющее большинство старших сотрудников кампании удручены и не видят пути", - заявил Washington Post представитель демократов, знакомый с ходом разговоров. Второй человек, знакомый с ходом обсуждений, не стал оспаривать это описание.
Американские СМИ сходятся во мнении, что Байден неудачно выступил на первых дебатах с республиканцем Дональдом Трампом, которые прошли в ночь на 28 июня в Атланте. Действующий американский президент запинался и делал паузы, не всегда четко формулируя мысль, а после мероприятия в объектив телекамеры попал момент, когда супруга Байдена Джилл помогала ему спуститься с лестницы.
Теперь политики и журналисты говорят о том, что демократы могут отказаться выдвигать Байдена и заменить его другим кандидатом. Теоретически такая возможность у партии будет на съезде в августе, однако на практике тяжело будет вывести из гонки победившего на предварительных выборах Байдена, если он сам не откажется от участия. При этом в штабе действующего президента говорят, что он не собирается сдаваться и выходить из гонки. По некоторым данным, выдвинуть кандидатом на пост президента его могут уже 21 июля, не дожидаясь съезда партии в августе, таким образом положив конец спорам о том, следует ли ему участвовать.