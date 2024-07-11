https://ria.ru/20240711/bajden-1958957280.html

Профсоюзы потребовали от Байдена план победы над Трампом, пишут СМИ

Профсоюзы потребовали от Байдена план победы над Трампом, пишут СМИ - РИА Новости, 11.07.2024

Профсоюзы потребовали от Байдена план победы над Трампом, пишут СМИ

Представители крупнейших профсоюзов США на закрытом заседании потребовали от должностных лиц предвыборной кампании президента США Джо Байдена представить план,... РИА Новости, 11.07.2024

2024-07-11T13:21

2024-07-11T13:21

2024-07-11T13:21

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дональд трамп

предвыборные дебаты трампа и байдена

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МОСКВА, 11 июл - РИА Новости. Представители крупнейших профсоюзов США на закрытом заседании потребовали от должностных лиц предвыборной кампании президента США Джо Байдена представить план, согласно которому они собираются одержать победу над экс-президентом Дональдом Трампом, сообщает издание Washington Post со ссылкой на два источника, знакомых с обсуждениями. "На закрытом заседании в среду некоторые лидеры профсоюзов страны, многие из которых являются ярыми сторонниками Байдена ... неоднократно просили должностных лиц кампании Байдена представить им план победы над Трампом", - пишет издание.Наибольшую настойчивость в этом вопросе проявили президент ассоциации бортпроводников Сара Нельсон и президент объединенного профсоюза работников автомобильной промышленности Шон Фейн. Как пишет издание, они - крупнейшие союзники Байдена среди профсоюзов. "Подавляющее большинство старших сотрудников кампании удручены и не видят пути", - заявил Washington Post представитель демократов, знакомый с ходом разговоров. Второй человек, знакомый с ходом обсуждений, не стал оспаривать это описание. Американские СМИ сходятся во мнении, что Байден неудачно выступил на первых дебатах с республиканцем Дональдом Трампом, которые прошли в ночь на 28 июня в Атланте. Действующий американский президент запинался и делал паузы, не всегда четко формулируя мысль, а после мероприятия в объектив телекамеры попал момент, когда супруга Байдена Джилл помогала ему спуститься с лестницы. Теперь политики и журналисты говорят о том, что демократы могут отказаться выдвигать Байдена и заменить его другим кандидатом. Теоретически такая возможность у партии будет на съезде в августе, однако на практике тяжело будет вывести из гонки победившего на предварительных выборах Байдена, если он сам не откажется от участия. При этом в штабе действующего президента говорят, что он не собирается сдаваться и выходить из гонки. По некоторым данным, выдвинуть кандидатом на пост президента его могут уже 21 июля, не дожидаясь съезда партии в августе, таким образом положив конец спорам о том, следует ли ему участвовать.

https://ria.ru/20240711/sammit-1958905737.html

https://ria.ru/20240703/vybory-1957220321.html

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в мире, сша, атланта, джо байден, дональд трамп, предвыборные дебаты трампа и байдена