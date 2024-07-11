Рейтинг@Mail.ru
Профсоюзы потребовали от Байдена план победы над Трампом, пишут СМИ - РИА Новости, 11.07.2024
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
13:21 11.07.2024
https://ria.ru/20240711/bajden-1958957280.html
Профсоюзы потребовали от Байдена план победы над Трампом, пишут СМИ
Профсоюзы потребовали от Байдена план победы над Трампом, пишут СМИ - РИА Новости, 11.07.2024
Профсоюзы потребовали от Байдена план победы над Трампом, пишут СМИ
Представители крупнейших профсоюзов США на закрытом заседании потребовали от должностных лиц предвыборной кампании президента США Джо Байдена представить план,... РИА Новости, 11.07.2024
2024-07-11T13:21
2024-07-11T13:21
в мире
сша
атланта
джо байден
дональд трамп
предвыборные дебаты трампа и байдена
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/06/1c/1956024985_0:0:3000:1688_1920x0_80_0_0_072228ed5309a73caa8e150cfccafc26.jpg
МОСКВА, 11 июл - РИА Новости. Представители крупнейших профсоюзов США на закрытом заседании потребовали от должностных лиц предвыборной кампании президента США Джо Байдена представить план, согласно которому они собираются одержать победу над экс-президентом Дональдом Трампом, сообщает издание Washington Post со ссылкой на два источника, знакомых с обсуждениями. &quot;На закрытом заседании в среду некоторые лидеры профсоюзов страны, многие из которых являются ярыми сторонниками Байдена ... неоднократно просили должностных лиц кампании Байдена представить им план победы над Трампом&quot;, - пишет издание.Наибольшую настойчивость в этом вопросе проявили президент ассоциации бортпроводников Сара Нельсон и президент объединенного профсоюза работников автомобильной промышленности Шон Фейн. Как пишет издание, они - крупнейшие союзники Байдена среди профсоюзов. "Подавляющее большинство старших сотрудников кампании удручены и не видят пути", - заявил Washington Post представитель демократов, знакомый с ходом разговоров. Второй человек, знакомый с ходом обсуждений, не стал оспаривать это описание. Американские СМИ сходятся во мнении, что Байден неудачно выступил на первых дебатах с республиканцем Дональдом Трампом, которые прошли в ночь на 28 июня в Атланте. Действующий американский президент запинался и делал паузы, не всегда четко формулируя мысль, а после мероприятия в объектив телекамеры попал момент, когда супруга Байдена Джилл помогала ему спуститься с лестницы. Теперь политики и журналисты говорят о том, что демократы могут отказаться выдвигать Байдена и заменить его другим кандидатом. Теоретически такая возможность у партии будет на съезде в августе, однако на практике тяжело будет вывести из гонки победившего на предварительных выборах Байдена, если он сам не откажется от участия. При этом в штабе действующего президента говорят, что он не собирается сдаваться и выходить из гонки. По некоторым данным, выдвинуть кандидатом на пост президента его могут уже 21 июля, не дожидаясь съезда партии в августе, таким образом положив конец спорам о том, следует ли ему участвовать.
https://ria.ru/20240711/sammit-1958905737.html
https://ria.ru/20240703/vybory-1957220321.html
сша
атланта
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2024
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/06/1c/1956024985_167:0:2834:2000_1920x0_80_0_0_2b4426080add8f52a9226a14b8e4af13.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
в мире, сша, атланта, джо байден, дональд трамп, предвыборные дебаты трампа и байдена
В мире, США, Атланта, Джо Байден, Дональд Трамп, Предвыборные дебаты Трампа и Байдена
Профсоюзы потребовали от Байдена план победы над Трампом, пишут СМИ

WP: профсоюзы потребовали от Байдена представить план победы над Трампом

© AP Photo / Gerald HerbertТелевизионные дебаты президента США Джо Байдена и его предшественника Дональда Трампа
Телевизионные дебаты президента США Джо Байдена и его предшественника Дональда Трампа - РИА Новости, 1920, 11.07.2024
© AP Photo / Gerald Herbert
Телевизионные дебаты президента США Джо Байдена и его предшественника Дональда Трампа. Архивное фото
Читать ria.ru в
МОСКВА, 11 июл - РИА Новости. Представители крупнейших профсоюзов США на закрытом заседании потребовали от должностных лиц предвыборной кампании президента США Джо Байдена представить план, согласно которому они собираются одержать победу над экс-президентом Дональдом Трампом, сообщает издание Washington Post со ссылкой на два источника, знакомых с обсуждениями.
«

"На закрытом заседании в среду некоторые лидеры профсоюзов страны, многие из которых являются ярыми сторонниками Байдена ... неоднократно просили должностных лиц кампании Байдена представить им план победы над Трампом", - пишет издание.

Наибольшую настойчивость в этом вопросе проявили президент ассоциации бортпроводников Сара Нельсон и президент объединенного профсоюза работников автомобильной промышленности Шон Фейн. Как пишет издание, они - крупнейшие союзники Байдена среди профсоюзов.
"Подавляющее большинство старших сотрудников кампании удручены и не видят пути", - заявил Washington Post представитель демократов, знакомый с ходом разговоров. Второй человек, знакомый с ходом обсуждений, не стал оспаривать это описание.
Президент США Джо Байден с первой леди во время торжественного ужина с союзниками и партнерами по НАТО в Белом доме в Вашингтоне. 10 июля 2024 - РИА Новости, 1920, 11.07.2024
Эксперт назвал саммит НАТО в Вашингтоне представлением Байдена
Вчера, 10:26
Американские СМИ сходятся во мнении, что Байден неудачно выступил на первых дебатах с республиканцем Дональдом Трампом, которые прошли в ночь на 28 июня в Атланте. Действующий американский президент запинался и делал паузы, не всегда четко формулируя мысль, а после мероприятия в объектив телекамеры попал момент, когда супруга Байдена Джилл помогала ему спуститься с лестницы.
Теперь политики и журналисты говорят о том, что демократы могут отказаться выдвигать Байдена и заменить его другим кандидатом. Теоретически такая возможность у партии будет на съезде в августе, однако на практике тяжело будет вывести из гонки победившего на предварительных выборах Байдена, если он сам не откажется от участия. При этом в штабе действующего президента говорят, что он не собирается сдаваться и выходить из гонки. По некоторым данным, выдвинуть кандидатом на пост президента его могут уже 21 июля, не дожидаясь съезда партии в августе, таким образом положив конец спорам о том, следует ли ему участвовать.
Джо Байден - РИА Новости, 1920, 03.07.2024
Трамп надеется, что Байден не выйдет из предвыборной гонки, пишут СМИ
3 июля, 20:30
 
В миреСШААтлантаДжо БайденДональд ТрампПредвыборные дебаты Трампа и Байдена
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2024 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы: sales@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала