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Обвиняемый в гибели Бабаевой попросил прощения у ее семьи - РИА Новости, 11.07.2024
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13:51 11.07.2024
https://ria.ru/20240711/babaeva-1958967731.html
Обвиняемый в гибели Бабаевой попросил прощения у ее семьи
Обвиняемый в гибели Бабаевой попросил прощения у ее семьи - РИА Новости, 11.07.2024
Обвиняемый в гибели Бабаевой попросил прощения у ее семьи
Игорь Малёв, обвиняемый в гибели бывшего руководителя крымского представительства медиагруппы "Россия сегодня" Светланы Бабаевой, в последнем слове попросил... РИА Новости, 11.07.2024
2024-07-11T13:51
2024-07-11T13:51
происшествия
россия
светлана бабаева
сергей аксенов (политик)
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СИМФЕРОПОЛЬ, 11 июл – РИА Новости. Игорь Малёв, обвиняемый в гибели бывшего руководителя крымского представительства медиагруппы "Россия сегодня" Светланы Бабаевой, в последнем слове попросил прощения за случившиеся у ее семьи, передает корреспондент РИА Новости из Симферопольского районного суда. &quot;Свою вину признаю в полном объеме. Искренне понимаю душевное состоянием родственников, потерпевшей стороны. Прошу прощения у супруга, родителей, близких, родственников Светланы&quot;, - сказал Малёв.Он подчеркнул, что раскаивается в случившемся и сожалеет. Малёв добавил, что хотел только подготовить Бабаеву правильно действовать в экстремальных боевых условиях и никакого злого умысла не имел. По данным следствия, 28 октября 2022 года во время учебных занятий по тактической медицине на военном полигоне, Игорь Малёв, будучи инструктором на добровольной основе, в нарушение правил безопасности выстрелил из автомата в грунт, после чего пуля разделилась на два фрагмента и отрикошетила в голову и шею Бабаевой, что привело к её смерти. Дело возбуждено по ч. 1 ст. 109 УК РФ (причинение смерти по неосторожности). Согласно показаниям свидетелей, Малёв на полигоне во время военной подготовки практиковал стрельбу из автомата боевыми патронами в землю в непосредственной близости от обучаемых, чтобы подготовить их психологически к реальным условиям ведения боевых действий. Малёв в суде признал свою вину и сказал, что раскаивается в произошедшем. Соболезнования в связи с гибелью Бабаевой выразили её коллеги-журналисты из многих СМИ, а также глава Крыма Сергей Аксенов, заместитель председателя Совбеза РФ Дмитрий Медведев, пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков, министр иностранных дел Сергей Лавров и многие другие.
https://ria.ru/20240614/babaeva-1952887380.html
https://ria.ru/20240711/obvinenie-1958945674.html
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происшествия, россия, светлана бабаева, сергей аксенов (политик), дмитрий медведев
Происшествия, Россия, Светлана Бабаева, Сергей Аксенов (политик), Дмитрий Медведев
Обвиняемый в гибели Бабаевой попросил прощения у ее семьи

Обвиняемый в гибели Бабаевой в последнем слове попросил прощения у ее семьи

© Sputnik / Томас ТхайцукСветлана Бабаева
Светлана Бабаева - РИА Новости, 1920, 11.07.2024
© Sputnik / Томас Тхайцук
Светлана Бабаева. Архивное фото
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СИМФЕРОПОЛЬ, 11 июл – РИА Новости. Игорь Малёв, обвиняемый в гибели бывшего руководителя крымского представительства медиагруппы "Россия сегодня" Светланы Бабаевой, в последнем слове попросил прощения за случившиеся у ее семьи, передает корреспондент РИА Новости из Симферопольского районного суда.
«

"Свою вину признаю в полном объеме. Искренне понимаю душевное состоянием родственников, потерпевшей стороны. Прошу прощения у супруга, родителей, близких, родственников Светланы", - сказал Малёв.

Он подчеркнул, что раскаивается в случившемся и сожалеет.
Малёв добавил, что хотел только подготовить Бабаеву правильно действовать в экстремальных боевых условиях и никакого злого умысла не имел.
Фотография Светланы Бабаевой на церемонии прощания с журналисткой в Доме профсоюзов в Симферополе - РИА Новости, 1920, 14.06.2024
Муж Бабаевой назвал чушью изначальную версию ее гибели
14 июня, 14:07
По данным следствия, 28 октября 2022 года во время учебных занятий по тактической медицине на военном полигоне, Игорь Малёв, будучи инструктором на добровольной основе, в нарушение правил безопасности выстрелил из автомата в грунт, после чего пуля разделилась на два фрагмента и отрикошетила в голову и шею Бабаевой, что привело к её смерти. Дело возбуждено по ч. 1 ст. 109 УК РФ (причинение смерти по неосторожности).
Согласно показаниям свидетелей, Малёв на полигоне во время военной подготовки практиковал стрельбу из автомата боевыми патронами в землю в непосредственной близости от обучаемых, чтобы подготовить их психологически к реальным условиям ведения боевых действий. Малёв в суде признал свою вину и сказал, что раскаивается в произошедшем.
Соболезнования в связи с гибелью Бабаевой выразили её коллеги-журналисты из многих СМИ, а также глава Крыма Сергей Аксенов, заместитель председателя Совбеза РФ Дмитрий Медведев, пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков, министр иностранных дел Сергей Лавров и многие другие.
Светлана Бабаева - РИА Новости, 1920, 11.07.2024
Гособвинитель попросил наказать инструктора, обвиняемого в гибели Бабаевой
Вчера, 12:45
 
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