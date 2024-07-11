Обвиняемый в гибели Бабаевой попросил прощения у ее семьи
Обвиняемый в гибели Бабаевой в последнем слове попросил прощения у ее семьи
© Sputnik / Томас ТхайцукСветлана Бабаева
© Sputnik / Томас Тхайцук
Светлана Бабаева. Архивное фото
СИМФЕРОПОЛЬ, 11 июл – РИА Новости. Игорь Малёв, обвиняемый в гибели бывшего руководителя крымского представительства медиагруппы "Россия сегодня" Светланы Бабаевой, в последнем слове попросил прощения за случившиеся у ее семьи, передает корреспондент РИА Новости из Симферопольского районного суда.
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"Свою вину признаю в полном объеме. Искренне понимаю душевное состоянием родственников, потерпевшей стороны. Прошу прощения у супруга, родителей, близких, родственников Светланы", - сказал Малёв.
Он подчеркнул, что раскаивается в случившемся и сожалеет.
Малёв добавил, что хотел только подготовить Бабаеву правильно действовать в экстремальных боевых условиях и никакого злого умысла не имел.
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По данным следствия, 28 октября 2022 года во время учебных занятий по тактической медицине на военном полигоне, Игорь Малёв, будучи инструктором на добровольной основе, в нарушение правил безопасности выстрелил из автомата в грунт, после чего пуля разделилась на два фрагмента и отрикошетила в голову и шею Бабаевой, что привело к её смерти. Дело возбуждено по ч. 1 ст. 109 УК РФ (причинение смерти по неосторожности).
Согласно показаниям свидетелей, Малёв на полигоне во время военной подготовки практиковал стрельбу из автомата боевыми патронами в землю в непосредственной близости от обучаемых, чтобы подготовить их психологически к реальным условиям ведения боевых действий. Малёв в суде признал свою вину и сказал, что раскаивается в произошедшем.
Соболезнования в связи с гибелью Бабаевой выразили её коллеги-журналисты из многих СМИ, а также глава Крыма Сергей Аксенов, заместитель председателя Совбеза РФ Дмитрий Медведев, пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков, министр иностранных дел Сергей Лавров и многие другие.