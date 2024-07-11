https://ria.ru/20240711/babaeva-1958967731.html

Обвиняемый в гибели Бабаевой попросил прощения у ее семьи

Обвиняемый в гибели Бабаевой попросил прощения у ее семьи - РИА Новости, 11.07.2024

Обвиняемый в гибели Бабаевой попросил прощения у ее семьи

Игорь Малёв, обвиняемый в гибели бывшего руководителя крымского представительства медиагруппы "Россия сегодня" Светланы Бабаевой, в последнем слове попросил... РИА Новости, 11.07.2024

2024-07-11T13:51

2024-07-11T13:51

2024-07-11T13:51

происшествия

россия

светлана бабаева

сергей аксенов (политик)

дмитрий медведев

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СИМФЕРОПОЛЬ, 11 июл – РИА Новости. Игорь Малёв, обвиняемый в гибели бывшего руководителя крымского представительства медиагруппы "Россия сегодня" Светланы Бабаевой, в последнем слове попросил прощения за случившиеся у ее семьи, передает корреспондент РИА Новости из Симферопольского районного суда. "Свою вину признаю в полном объеме. Искренне понимаю душевное состоянием родственников, потерпевшей стороны. Прошу прощения у супруга, родителей, близких, родственников Светланы", - сказал Малёв.Он подчеркнул, что раскаивается в случившемся и сожалеет. Малёв добавил, что хотел только подготовить Бабаеву правильно действовать в экстремальных боевых условиях и никакого злого умысла не имел. По данным следствия, 28 октября 2022 года во время учебных занятий по тактической медицине на военном полигоне, Игорь Малёв, будучи инструктором на добровольной основе, в нарушение правил безопасности выстрелил из автомата в грунт, после чего пуля разделилась на два фрагмента и отрикошетила в голову и шею Бабаевой, что привело к её смерти. Дело возбуждено по ч. 1 ст. 109 УК РФ (причинение смерти по неосторожности). Согласно показаниям свидетелей, Малёв на полигоне во время военной подготовки практиковал стрельбу из автомата боевыми патронами в землю в непосредственной близости от обучаемых, чтобы подготовить их психологически к реальным условиям ведения боевых действий. Малёв в суде признал свою вину и сказал, что раскаивается в произошедшем. Соболезнования в связи с гибелью Бабаевой выразили её коллеги-журналисты из многих СМИ, а также глава Крыма Сергей Аксенов, заместитель председателя Совбеза РФ Дмитрий Медведев, пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков, министр иностранных дел Сергей Лавров и многие другие.

https://ria.ru/20240614/babaeva-1952887380.html

https://ria.ru/20240711/obvinenie-1958945674.html

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происшествия, россия, светлана бабаева, сергей аксенов (политик), дмитрий медведев