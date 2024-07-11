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В Серпухове грузовик протаранил 14 машин, стоящих в заторе - РИА Новости, 11.07.2024
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21:56 11.07.2024
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В Серпухове грузовик протаранил 14 машин, стоящих в заторе
В Серпухове грузовик протаранил 14 машин, стоящих в заторе - РИА Новости, 11.07.2024
В Серпухове грузовик протаранил 14 машин, стоящих в заторе
Грузовик Mercedes столкнулся с 14 машинами, стоящими в заторе автодороги М-2 "Крым" в Серпухове Московской области, пострадавших нет, сообщается в... РИА Новости, 11.07.2024
2024-07-11T21:56
2024-07-11T21:56
происшествия
авто
серпухов
московская область (подмосковье)
mercedes
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МОСКВА, 11 июл — РИА Новости. Грузовик Mercedes столкнулся с 14 машинами, стоящими в заторе автодороги М-2 "Крым" в Серпухове Московской области, пострадавших нет, сообщается в Telegram-канале подмосковного главка МВД. В четверг около 20.20 на 103-м километре автодороги М-2 "Крым", по направлению в сторону столицы, произошло дорожно-транспортное происшествие. "По предварительной информации, водитель грузовика Mercedes совершил попутное столкновение с 14 транспортными средствами, стоящими в дорожном заторе", - говорится в сообщении. В ведомстве уточнили, что в результате ДТП пострадавших нет, транспортные средства получили механические повреждения.
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серпухов
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происшествия, авто, серпухов, московская область (подмосковье), mercedes
Происшествия, Авто, Серпухов, Московская область (Подмосковье), Mercedes
В Серпухове грузовик протаранил 14 машин, стоящих в заторе

МВД: в Серпухове грузовик Mercedes протаранил 14 машин, стоящих в заторе

© РИА Новости / Наталья Селиверстова | Перейти в медиабанкАвтомобиль дорожно-патрульной службы
Автомобиль дорожно-патрульной службы - РИА Новости, 1920, 11.07.2024
© РИА Новости / Наталья Селиверстова
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Автомобиль дорожно-патрульной службы. Архивное фото
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МОСКВА, 11 июл — РИА Новости. Грузовик Mercedes столкнулся с 14 машинами, стоящими в заторе автодороги М-2 "Крым" в Серпухове Московской области, пострадавших нет, сообщается в Telegram-канале подмосковного главка МВД.
В четверг около 20.20 на 103-м километре автодороги М-2 "Крым", по направлению в сторону столицы, произошло дорожно-транспортное происшествие.
"По предварительной информации, водитель грузовика Mercedes совершил попутное столкновение с 14 транспортными средствами, стоящими в дорожном заторе", - говорится в сообщении.
В ведомстве уточнили, что в результате ДТП пострадавших нет, транспортные средства получили механические повреждения.
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ПроисшествияАвтоСерпуховМосковская область (Подмосковье)Mercedes
 
 
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