https://ria.ru/20240711/avariya-1959098986.html

В Серпухове грузовик протаранил 14 машин, стоящих в заторе

В Серпухове грузовик протаранил 14 машин, стоящих в заторе - РИА Новости, 11.07.2024

В Серпухове грузовик протаранил 14 машин, стоящих в заторе

Грузовик Mercedes столкнулся с 14 машинами, стоящими в заторе автодороги М-2 "Крым" в Серпухове Московской области, пострадавших нет, сообщается в... РИА Новости, 11.07.2024

2024-07-11T21:56

2024-07-11T21:56

2024-07-11T21:56

происшествия

авто

серпухов

московская область (подмосковье)

mercedes

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МОСКВА, 11 июл — РИА Новости. Грузовик Mercedes столкнулся с 14 машинами, стоящими в заторе автодороги М-2 "Крым" в Серпухове Московской области, пострадавших нет, сообщается в Telegram-канале подмосковного главка МВД. В четверг около 20.20 на 103-м километре автодороги М-2 "Крым", по направлению в сторону столицы, произошло дорожно-транспортное происшествие. "По предварительной информации, водитель грузовика Mercedes совершил попутное столкновение с 14 транспортными средствами, стоящими в дорожном заторе", - говорится в сообщении. В ведомстве уточнили, что в результате ДТП пострадавших нет, транспортные средства получили механические повреждения.

https://ria.ru/20240531/dtp-1949729121.html

серпухов

московская область (подмосковье)

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происшествия, авто, серпухов, московская область (подмосковье), mercedes