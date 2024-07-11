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Атака ВСУ частично обесточила Белгородский Грайворон - РИА Новости, 11.07.2024
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Разрушенные здания на перекрестке проспекта Мира и Греческой улицы в центре Мариуполя - РИА Новости, 1920, 06.05.2022
Специальная военная операция на Украине
 
02:24 11.07.2024 (обновлено: 02:26 11.07.2024)
https://ria.ru/20240711/ataka-1958871608.html
Атака ВСУ частично обесточила Белгородский Грайворон
Атака ВСУ частично обесточила Белгородский Грайворон - РИА Новости, 11.07.2024
Атака ВСУ частично обесточила Белгородский Грайворон
Белгородский Грайворон и села Новостроевка-Первая и Новостроевка-Вторая частично обесточены после атаки дронов ВСУ, пострадавших нет, сообщил губернатор... РИА Новости, 11.07.2024
2024-07-11T02:24
2024-07-11T02:26
специальная военная операция на украине
вооруженные силы украины
происшествия
россия
белгородская область
грайворон
вячеслав гладков
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МОСКВА, 11 июл - РИА Новости. Белгородский Грайворон и села Новостроевка-Первая и Новостроевка-Вторая частично обесточены после атаки дронов ВСУ, пострадавших нет, сообщил губернатор Вячеслав Гладков в Telegram-канале."Город Грайворон подвергся атаке беспилотников ВСУ. По предварительной информации, пострадавших нет. Два взрывных устройства сброшены на парковку возле многоквартирного дома. На текущий момент известно о повреждении двух автомобилей. Также произошло аварийное отключение электроэнергии на одной из улиц города Грайворон, в селах Новостроевка-Первая и Новостроевка-Вторая", - говорится в сообщении.
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белгородская область
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вооруженные силы украины, происшествия, россия, белгородская область, грайворон, вячеслав гладков
Специальная военная операция на Украине, Вооруженные силы Украины, Происшествия, Россия, Белгородская область, Грайворон, Вячеслав Гладков
Атака ВСУ частично обесточила Белгородский Грайворон

Гладков: атака ВСУ частично обесточила Белгородский Грайворон и два села

© РИА Новости / Антон Вергун | Перейти в медиабанкЖилой дом, разрушенный в результате атаки ВСУ
Жилой дом, разрушенный в результате атаки ВСУ - РИА Новости, 1920, 11.07.2024
© РИА Новости / Антон Вергун
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Жилой дом, разрушенный в результате атаки ВСУ. Архивное фото
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МОСКВА, 11 июл - РИА Новости. Белгородский Грайворон и села Новостроевка-Первая и Новостроевка-Вторая частично обесточены после атаки дронов ВСУ, пострадавших нет, сообщил губернатор Вячеслав Гладков в Telegram-канале.
"Город Грайворон подвергся атаке беспилотников ВСУ. По предварительной информации, пострадавших нет. Два взрывных устройства сброшены на парковку возле многоквартирного дома. На текущий момент известно о повреждении двух автомобилей. Также произошло аварийное отключение электроэнергии на одной из улиц города Грайворон, в селах Новостроевка-Первая и Новостроевка-Вторая", - говорится в сообщении.
Интерактивная карта спецоперации Вооруженных сил России на Украине
Интерактивная карта спецоперации Вооруженных сил России на Украине
22 июня 2022, 17:18
 
Специальная военная операция на УкраинеВооруженные силы УкраиныПроисшествияРоссияБелгородская областьГрайворонВячеслав Гладков
 
 
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