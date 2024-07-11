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Атака ВСУ частично обесточила Белгородский Грайворон

Атака ВСУ частично обесточила Белгородский Грайворон - РИА Новости, 11.07.2024

Атака ВСУ частично обесточила Белгородский Грайворон

Белгородский Грайворон и села Новостроевка-Первая и Новостроевка-Вторая частично обесточены после атаки дронов ВСУ, пострадавших нет, сообщил губернатор... РИА Новости, 11.07.2024

2024-07-11T02:24

2024-07-11T02:24

2024-07-11T02:26

специальная военная операция на украине

вооруженные силы украины

происшествия

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белгородская область

грайворон

вячеслав гладков

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МОСКВА, 11 июл - РИА Новости. Белгородский Грайворон и села Новостроевка-Первая и Новостроевка-Вторая частично обесточены после атаки дронов ВСУ, пострадавших нет, сообщил губернатор Вячеслав Гладков в Telegram-канале."Город Грайворон подвергся атаке беспилотников ВСУ. По предварительной информации, пострадавших нет. Два взрывных устройства сброшены на парковку возле многоквартирного дома. На текущий момент известно о повреждении двух автомобилей. Также произошло аварийное отключение электроэнергии на одной из улиц города Грайворон, в селах Новостроевка-Первая и Новостроевка-Вторая", - говорится в сообщении.

https://ria.ru/20220622/spetsoperatsiya-1795199102.html

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вооруженные силы украины, происшествия, россия, белгородская область, грайворон, вячеслав гладков