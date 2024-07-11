https://ria.ru/20240711/ataka-1958871608.html
Атака ВСУ частично обесточила Белгородский Грайворон
Атака ВСУ частично обесточила Белгородский Грайворон - РИА Новости, 11.07.2024
Атака ВСУ частично обесточила Белгородский Грайворон
Белгородский Грайворон и села Новостроевка-Первая и Новостроевка-Вторая частично обесточены после атаки дронов ВСУ, пострадавших нет, сообщил губернатор... РИА Новости, 11.07.2024
2024-07-11T02:24
2024-07-11T02:24
2024-07-11T02:26
специальная военная операция на украине
вооруженные силы украины
происшествия
россия
белгородская область
грайворон
вячеслав гладков
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/05/18/1873937216_0:0:3072:1728_1920x0_80_0_0_7489aeba74a11f21e52e7d0b47b87f1d.jpg
МОСКВА, 11 июл - РИА Новости. Белгородский Грайворон и села Новостроевка-Первая и Новостроевка-Вторая частично обесточены после атаки дронов ВСУ, пострадавших нет, сообщил губернатор Вячеслав Гладков в Telegram-канале."Город Грайворон подвергся атаке беспилотников ВСУ. По предварительной информации, пострадавших нет. Два взрывных устройства сброшены на парковку возле многоквартирного дома. На текущий момент известно о повреждении двух автомобилей. Также произошло аварийное отключение электроэнергии на одной из улиц города Грайворон, в селах Новостроевка-Первая и Новостроевка-Вторая", - говорится в сообщении.
https://ria.ru/20220622/spetsoperatsiya-1795199102.html
россия
белгородская область
грайворон
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2024
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/05/18/1873937216_6:0:2737:2048_1920x0_80_0_0_8a3b6cb84871491c8e506a0d620bfd65.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
вооруженные силы украины, происшествия, россия, белгородская область, грайворон, вячеслав гладков
Специальная военная операция на Украине, Вооруженные силы Украины, Происшествия, Россия, Белгородская область, Грайворон, Вячеслав Гладков
Атака ВСУ частично обесточила Белгородский Грайворон
Гладков: атака ВСУ частично обесточила Белгородский Грайворон и два села