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Инструктор рассказал, как быстро можно подготовить артиллерийский расчет - РИА Новости, 11.07.2024
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https://ria.ru/20240711/artilleriya-1958876719.html
Инструктор рассказал, как быстро можно подготовить артиллерийский расчет
Инструктор рассказал, как быстро можно подготовить артиллерийский расчет - РИА Новости, 11.07.2024
Инструктор рассказал, как быстро можно подготовить артиллерийский расчет
Эффективный артиллерийский расчет можно подготовить за три недели, если придерживаться определенной методики и тактики, рассказал РИА Новости инструктор по... РИА Новости, 11.07.2024
2024-07-11T04:57
2024-07-11T04:57
специальная военная операция на украине
безопасность
михайловская военная артиллерийская академия
вооруженные силы рф
россия
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ЛУГАНСК, 11 июл - РИА Новости. Эффективный артиллерийский расчет можно подготовить за три недели, если придерживаться определенной методики и тактики, рассказал РИА Новости инструктор по подготовке артиллеристов одного из подразделений добровольческого корпуса, действующего в составе российской группировки войск "Юг". "Обучаем в основном людей, которые никак не связаны с боевой деятельностью, не имеют никакого опыта и образования военного, соответственно, а уж тем более артиллерийского. Обычные простые люди - добровольцы приходят. В трехнедельный период обучения мы в основном делаем акцент на обучение номеров расчетов и командиров орудий... В принципе за три недели люди осваивают как профессию номера расчета, так наводчика и командира", - рассказал инструктор. По словам инструктора, чтобы подготовить за три недели эффективный расчет, необходимо придерживаться определенной тактики подготовки. "Секрет заключается в том, что нужно иметь в первую очередь желание научиться и совмещать подготовительный процесс, и максимально приближать его к боевым действиям. Стараемся отсечь максимально малополезные вещи, чтобы было меньше воды и больше сути… Война меняется непрерывно. Невозможно обучать людей по руководствам и уставам, которые уже морально устарели. Война меняется каждый день, каждый день противник выдумывает что-то новое. Противник грамотный, на месте не сидит. Война морфирует, и мы постоянно подстраиваемся под условия", - пояснил инструктор. Он уточнил, что, помимо практики, которой уделяется большое внимание, прибывшие добровольцы изучают и теорию. "Изучаем правила стрельбы, управление огнем, руководство по боевой работе, курс подготовки артиллеристов, презентации. Спасибо Михайловской академии (Михайловская военная артиллерийская академия – ред.), они сделали хорошие презентации, до нас дошли. Они сделаны качественно, для людей, которые начинают постигать азы артиллерийской науки, прям очень хорошо", - рассказал собеседник агентства. Он уточнил, что большое внимание уделяется и различным тактикам и новшествам, появившимся на фронте. "Во-первых, артиллерийская стрельба стала намного точнее благодаря тому, что появилась авиаразведка: квадрокоптеры, беспилотные летательные средства самолетного типа. Это существенно упрощает жизнь артиллеристов, соответственно позволяет сократить кратно расход боеприпасов к целям и повысить кучность стрельбы", - пояснил собеседник агентства. Он уточнил, что, в свою очередь, у противника также большое количество дронов, поэтому артиллеристов учат не только метко стрелять, но и тщательно маскировать позиции. "У противника очень большое количество беспилотных летательных средств, таких как FPV-дроны и квадрокоптеры, они сбросы делают и "камикадзе" прилетают, сильно ощущается воздействие огневое противника с неба, поэтому надо маскироваться, отрабатывать максимально быстро и максимально точно. Каждое лишняя минута на позициях ни к чему хорошему не ведет. Пришел, отработал, попал, поразил и в укрытие ушел", - уточнил инструктор. По его словам, добровольцы быстро учатся, так как приходят с большой мотивацией и желанием обучаться и эффективно выполнять свою работу. "Добровольцы - это самый замотивированный контингент, это элита, это цвет российской нации, которые пришли добровольно, соответственно по зову сердца и исполняют свой долг перед Родиной. Лучшая благодарность для инструкторов - это хорошее выполнение, поражение огневых целей своевременное и точное… И когда люди возвращаются живыми домой - это самое главное", - подытожил инструктор.
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безопасность, михайловская военная артиллерийская академия, вооруженные силы рф, россия
Специальная военная операция на Украине, Безопасность, Михайловская военная артиллерийская академия, Вооруженные силы РФ, Россия
Инструктор рассказал, как быстро можно подготовить артиллерийский расчет

Инструктор: эффективный артиллерийский расчет можно подготовить за три недели

© РИА Новости / Евгений Биятов | Перейти в медиабанкБоевая работа реактивной артиллерии ВС РФ
Боевая работа реактивной артиллерии ВС РФ - РИА Новости, 1920, 11.07.2024
© РИА Новости / Евгений Биятов
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Боевая работа реактивной артиллерии ВС РФ. Архивное фото
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ЛУГАНСК, 11 июл - РИА Новости. Эффективный артиллерийский расчет можно подготовить за три недели, если придерживаться определенной методики и тактики, рассказал РИА Новости инструктор по подготовке артиллеристов одного из подразделений добровольческого корпуса, действующего в составе российской группировки войск "Юг".
"Обучаем в основном людей, которые никак не связаны с боевой деятельностью, не имеют никакого опыта и образования военного, соответственно, а уж тем более артиллерийского. Обычные простые люди - добровольцы приходят. В трехнедельный период обучения мы в основном делаем акцент на обучение номеров расчетов и командиров орудий... В принципе за три недели люди осваивают как профессию номера расчета, так наводчика и командира", - рассказал инструктор.
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По словам инструктора, чтобы подготовить за три недели эффективный расчет, необходимо придерживаться определенной тактики подготовки.
"Секрет заключается в том, что нужно иметь в первую очередь желание научиться и совмещать подготовительный процесс, и максимально приближать его к боевым действиям. Стараемся отсечь максимально малополезные вещи, чтобы было меньше воды и больше сути… Война меняется непрерывно. Невозможно обучать людей по руководствам и уставам, которые уже морально устарели. Война меняется каждый день, каждый день противник выдумывает что-то новое. Противник грамотный, на месте не сидит. Война морфирует, и мы постоянно подстраиваемся под условия", - пояснил инструктор.
Он уточнил, что, помимо практики, которой уделяется большое внимание, прибывшие добровольцы изучают и теорию.
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"Изучаем правила стрельбы, управление огнем, руководство по боевой работе, курс подготовки артиллеристов, презентации. Спасибо Михайловской академии (Михайловская военная артиллерийская академия – ред.), они сделали хорошие презентации, до нас дошли. Они сделаны качественно, для людей, которые начинают постигать азы артиллерийской науки, прям очень хорошо", - рассказал собеседник агентства.
Он уточнил, что большое внимание уделяется и различным тактикам и новшествам, появившимся на фронте.
"Во-первых, артиллерийская стрельба стала намного точнее благодаря тому, что появилась авиаразведка: квадрокоптеры, беспилотные летательные средства самолетного типа. Это существенно упрощает жизнь артиллеристов, соответственно позволяет сократить кратно расход боеприпасов к целям и повысить кучность стрельбы", - пояснил собеседник агентства.
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Он уточнил, что, в свою очередь, у противника также большое количество дронов, поэтому артиллеристов учат не только метко стрелять, но и тщательно маскировать позиции.
"У противника очень большое количество беспилотных летательных средств, таких как FPV-дроны и квадрокоптеры, они сбросы делают и "камикадзе" прилетают, сильно ощущается воздействие огневое противника с неба, поэтому надо маскироваться, отрабатывать максимально быстро и максимально точно. Каждое лишняя минута на позициях ни к чему хорошему не ведет. Пришел, отработал, попал, поразил и в укрытие ушел", - уточнил инструктор.
По его словам, добровольцы быстро учатся, так как приходят с большой мотивацией и желанием обучаться и эффективно выполнять свою работу.
"Добровольцы - это самый замотивированный контингент, это элита, это цвет российской нации, которые пришли добровольно, соответственно по зову сердца и исполняют свой долг перед Родиной. Лучшая благодарность для инструкторов - это хорошее выполнение, поражение огневых целей своевременное и точное… И когда люди возвращаются живыми домой - это самое главное", - подытожил инструктор.
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