https://ria.ru/20240711/artilleriya-1958876719.html

Инструктор рассказал, как быстро можно подготовить артиллерийский расчет

Инструктор рассказал, как быстро можно подготовить артиллерийский расчет - РИА Новости, 11.07.2024

Инструктор рассказал, как быстро можно подготовить артиллерийский расчет

Эффективный артиллерийский расчет можно подготовить за три недели, если придерживаться определенной методики и тактики, рассказал РИА Новости инструктор по... РИА Новости, 11.07.2024

2024-07-11T04:57

2024-07-11T04:57

2024-07-11T04:57

специальная военная операция на украине

безопасность

михайловская военная артиллерийская академия

вооруженные силы рф

россия

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/06/1d/1956314249_0:299:3110:2048_1920x0_80_0_0_e54c140f602e0c617352e579e9057cee.jpg

ЛУГАНСК, 11 июл - РИА Новости. Эффективный артиллерийский расчет можно подготовить за три недели, если придерживаться определенной методики и тактики, рассказал РИА Новости инструктор по подготовке артиллеристов одного из подразделений добровольческого корпуса, действующего в составе российской группировки войск "Юг". "Обучаем в основном людей, которые никак не связаны с боевой деятельностью, не имеют никакого опыта и образования военного, соответственно, а уж тем более артиллерийского. Обычные простые люди - добровольцы приходят. В трехнедельный период обучения мы в основном делаем акцент на обучение номеров расчетов и командиров орудий... В принципе за три недели люди осваивают как профессию номера расчета, так наводчика и командира", - рассказал инструктор. По словам инструктора, чтобы подготовить за три недели эффективный расчет, необходимо придерживаться определенной тактики подготовки. "Секрет заключается в том, что нужно иметь в первую очередь желание научиться и совмещать подготовительный процесс, и максимально приближать его к боевым действиям. Стараемся отсечь максимально малополезные вещи, чтобы было меньше воды и больше сути… Война меняется непрерывно. Невозможно обучать людей по руководствам и уставам, которые уже морально устарели. Война меняется каждый день, каждый день противник выдумывает что-то новое. Противник грамотный, на месте не сидит. Война морфирует, и мы постоянно подстраиваемся под условия", - пояснил инструктор. Он уточнил, что, помимо практики, которой уделяется большое внимание, прибывшие добровольцы изучают и теорию. "Изучаем правила стрельбы, управление огнем, руководство по боевой работе, курс подготовки артиллеристов, презентации. Спасибо Михайловской академии (Михайловская военная артиллерийская академия – ред.), они сделали хорошие презентации, до нас дошли. Они сделаны качественно, для людей, которые начинают постигать азы артиллерийской науки, прям очень хорошо", - рассказал собеседник агентства. Он уточнил, что большое внимание уделяется и различным тактикам и новшествам, появившимся на фронте. "Во-первых, артиллерийская стрельба стала намного точнее благодаря тому, что появилась авиаразведка: квадрокоптеры, беспилотные летательные средства самолетного типа. Это существенно упрощает жизнь артиллеристов, соответственно позволяет сократить кратно расход боеприпасов к целям и повысить кучность стрельбы", - пояснил собеседник агентства. Он уточнил, что, в свою очередь, у противника также большое количество дронов, поэтому артиллеристов учат не только метко стрелять, но и тщательно маскировать позиции. "У противника очень большое количество беспилотных летательных средств, таких как FPV-дроны и квадрокоптеры, они сбросы делают и "камикадзе" прилетают, сильно ощущается воздействие огневое противника с неба, поэтому надо маскироваться, отрабатывать максимально быстро и максимально точно. Каждое лишняя минута на позициях ни к чему хорошему не ведет. Пришел, отработал, попал, поразил и в укрытие ушел", - уточнил инструктор. По его словам, добровольцы быстро учатся, так как приходят с большой мотивацией и желанием обучаться и эффективно выполнять свою работу. "Добровольцы - это самый замотивированный контингент, это элита, это цвет российской нации, которые пришли добровольно, соответственно по зову сердца и исполняют свой долг перед Родиной. Лучшая благодарность для инструкторов - это хорошее выполнение, поражение огневых целей своевременное и точное… И когда люди возвращаются живыми домой - это самое главное", - подытожил инструктор.

https://ria.ru/20240710/ukraina-1958844118.html

https://ria.ru/20240710/spetsoperatsiya-1958836146.html

https://ria.ru/20240710/ritter-1958758880.html

https://ria.ru/20240710/ukraina-1958756072.html

россия

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2024

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

безопасность, михайловская военная артиллерийская академия, вооруженные силы рф, россия