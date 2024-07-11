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Военный суд решит вопрос о переводе под домашний арест Моисеева 15 июля - РИА Новости, 11.07.2024
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21:05 11.07.2024 (обновлено: 21:13 11.07.2024)
https://ria.ru/20240711/arest-1959094574.html
Военный суд решит вопрос о переводе под домашний арест Моисеева 15 июля
Военный суд решит вопрос о переводе под домашний арест Моисеева 15 июля - РИА Новости, 11.07.2024
Военный суд решит вопрос о переводе под домашний арест Моисеева 15 июля
В понедельник 235-й гарнизонный военный суд рассмотрит ходатайство следователя об избрании домашнего ареста как меры пресечения бизнесмену Сергею Моисееву,... РИА Новости, 11.07.2024
2024-07-11T21:05
2024-07-11T21:13
происшествия
запорожская область
сергей моисеев
иван попов (генерал)
вооруженные силы рф
следственный комитет россии (ск рф)
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МОСКВА, 11 июл - РИА Новости. В понедельник 235-й гарнизонный военный суд рассмотрит ходатайство следователя об избрании домашнего ареста как меры пресечения бизнесмену Сергею Моисееву, фигуранту дела генерала Ивана Попова, сообщили РИА Новости в суде."Материалы по ходатайству следователя об избрании меры пресечения в виде домашнего ареста Моисееву назначены к рассмотрению 15 июля в 16.00", - сказали агентству в суде.В этот же день, но двумя часами ранее суд рассмотрит аналогичное ходатайство в отношении экс-командующего 58-й армией ВС РФ генерала Ивана Попова.По версии следствия, генерал причастен к хищению в 2023 году более 1700 тонн изделий металлопроката, закупленных военно-гражданской администрацией Запорожской области в порядке предоставления гуманитарной помощи. Эти материалы стоимостью свыше 100 миллионов рублей предназначались для оборудования инженерных оборонительных сооружений на линии боевого соприкосновения. При этом за свои "услуги", считает СК, генерал Попов получил чуть более миллиона рублей.
https://ria.ru/20240704/popov-1957449727.html
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происшествия, запорожская область, сергей моисеев, иван попов (генерал), вооруженные силы рф, следственный комитет россии (ск рф)
Происшествия, Запорожская область, Сергей Моисеев, Иван Попов (генерал), Вооруженные силы РФ, Следственный комитет России (СК РФ)
Военный суд решит вопрос о переводе под домашний арест Моисеева 15 июля

Военный суд решит вопрос о переводе под домашний арест Сергея Моисеева 15 июля

© РИА Новости / Илья Питалев | Перейти в медиабанкСтатуя богини Фемиды
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МОСКВА, 11 июл - РИА Новости. В понедельник 235-й гарнизонный военный суд рассмотрит ходатайство следователя об избрании домашнего ареста как меры пресечения бизнесмену Сергею Моисееву, фигуранту дела генерала Ивана Попова, сообщили РИА Новости в суде.
"Материалы по ходатайству следователя об избрании меры пресечения в виде домашнего ареста Моисееву назначены к рассмотрению 15 июля в 16.00", - сказали агентству в суде.
Бывший командующий 58-й общевойсковой армией генерал-майор Иван Попов в зале заседаний Второго Западного окружного военного суда - РИА Новости, 1920, 04.07.2024
Генерал Попов "заработал" миллион рублей, считает следствие
4 июля, 17:01
В этот же день, но двумя часами ранее суд рассмотрит аналогичное ходатайство в отношении экс-командующего 58-й армией ВС РФ генерала Ивана Попова.
По версии следствия, генерал причастен к хищению в 2023 году более 1700 тонн изделий металлопроката, закупленных военно-гражданской администрацией Запорожской области в порядке предоставления гуманитарной помощи. Эти материалы стоимостью свыше 100 миллионов рублей предназначались для оборудования инженерных оборонительных сооружений на линии боевого соприкосновения. При этом за свои "услуги", считает СК, генерал Попов получил чуть более миллиона рублей.
Бывший командующий 58-й армией ВС России генерал-майор Иван Попов, арестованный по делу о мошенничестве в особо крупном размере, на заседании в 235-м гарнизонном военном суде - РИА Новости, 1920, 11.07.2024
Попов попросил СК проверить слова адвоката по его делу
Вчера, 13:12
 
ПроисшествияЗапорожская областьСергей МоисеевИван Попов (генерал)Вооруженные силы РФСледственный комитет России (СК РФ)
 
 
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