https://ria.ru/20240711/arest-1959092850.html
СК попросил о домашнем аресте для фигуранта дела генерала Попова
СК попросил о домашнем аресте для фигуранта дела генерала Попова - РИА Новости, 11.07.2024
СК попросил о домашнем аресте для фигуранта дела генерала Попова
Следствие просит перевести под домашний арест Сергея Моисеева, предполагаемого соучастника экс-командующего 58-й армией ВС РФ Ивана Попова, обвиняемого в... РИА Новости, 11.07.2024
2024-07-11T20:49
2024-07-11T20:49
2024-07-11T20:49
происшествия
запорожская область
иван попов (генерал)
сергей моисеев
следственный комитет россии (ск рф)
вооруженные силы рф
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МОСКВА, 11 июл - РИА Новости. Следствие просит перевести под домашний арест Сергея Моисеева, предполагаемого соучастника экс-командующего 58-й армией ВС РФ Ивана Попова, обвиняемого в хищении, сказано в материалах 235 гарнизонного военного суда. "Зарегистрировано ходатайство об избрании меры пресечения в виде домашнего ареста в отношении Моисеева Сергея Владимировича", - сказано в карточке дела. Моисеев был арестован в один день с Поповым. По версии следствия, генерал причастен к хищению в 2023 году более 1700 тонн изделий металлопроката, закупленных военно-гражданской администрацией Запорожской области в порядке предоставления гуманитарной помощи. Эти материалы стоимостью свыше 100 миллионов рублей предназначались для оборудования инженерных оборонительных сооружений на линии боевого соприкосновения. При этом за свои "услуги", считает СК, генерал Попов получил чуть более миллиона рублей.
https://ria.ru/20240704/popov-1957449727.html
https://ria.ru/20240711/popov-1958954705.html
запорожская область
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происшествия, запорожская область, иван попов (генерал), сергей моисеев, следственный комитет россии (ск рф), вооруженные силы рф
Происшествия, Запорожская область, Иван Попов (генерал), Сергей Моисеев, Следственный комитет России (СК РФ), Вооруженные силы РФ
СК попросил о домашнем аресте для фигуранта дела генерала Попова
СК попросил о домашнем аресте для фигуранта дела генерала Попова Моисеева