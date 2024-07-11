Рейтинг@Mail.ru
В Москве экс-замглавы Фонда содействия ЖКХ отправили под домашний арест - РИА Новости, 11.07.2024
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
20:26 11.07.2024
https://ria.ru/20240711/arest-1959090196.html
В Москве экс-замглавы Фонда содействия ЖКХ отправили под домашний арест
В Москве экс-замглавы Фонда содействия ЖКХ отправили под домашний арест - РИА Новости, 11.07.2024
В Москве экс-замглавы Фонда содействия ЖКХ отправили под домашний арест
Кузьминский суд Москвы отправил под домашний арест бывшего первого замруководителя Фонда содействия реформированию ЖКХ Владимира Талалыкина по делу о... РИА Новости, 11.07.2024
2024-07-11T20:26
2024-07-11T20:26
происшествия
москва
россия
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/02/0a/1772144318_0:57:3072:1785_1920x0_80_0_0_6dc323b83910915481df60bf460361e1.jpg
МОСКВА, 11 июн - РИА Новости. Кузьминский суд Москвы отправил под домашний арест бывшего первого замруководителя Фонда содействия реформированию ЖКХ Владимира Талалыкина по делу о мошенничестве. "Суд постановил удовлетворить ходатайство следователя об избрании в отношении Талалыкина В.М. меру пресечения в виде домашнего ареста", - сказано в карточке дела. По данным суда, ему вменяется крупное мошенничество (часть 4 статьи 159 УК РФ). Талалыкин работал в фонде с 2007 года.
https://ria.ru/20231122/arest-1911196747.html
москва
россия
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2024
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/02/0a/1772144318_0:0:2731:2048_1920x0_80_0_0_352e12dd8c27b168c8d58a8eb228217c.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
происшествия, москва, россия
Происшествия, Москва, Россия
В Москве экс-замглавы Фонда содействия ЖКХ отправили под домашний арест

В Москве экс-замглавы Фонда ЖКХ Талалыкина отправили под домашний арест

© РИА Новости / Илья Питалев | Перейти в медиабанкСкульптура богини Фемиды
Скульптура богини Фемиды - РИА Новости, 1920, 11.07.2024
© РИА Новости / Илья Питалев
Перейти в медиабанк
Скульптура богини Фемиды . Архивное фото
Читать ria.ru в
МОСКВА, 11 июн - РИА Новости. Кузьминский суд Москвы отправил под домашний арест бывшего первого замруководителя Фонда содействия реформированию ЖКХ Владимира Талалыкина по делу о мошенничестве.
"Суд постановил удовлетворить ходатайство следователя об избрании в отношении Талалыкина В.М. меру пресечения в виде домашнего ареста", - сказано в карточке дела.
По данным суда, ему вменяется крупное мошенничество (часть 4 статьи 159 УК РФ).
Талалыкин работал в фонде с 2007 года.
Скульптура богини Фемиды - РИА Новости, 1920, 22.11.2023
Экс-замминистра энергетики Нидзельского посадили под домашний арест
22 ноября 2023, 21:55
 
ПроисшествияМоскваРоссия
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2024 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы: sales@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала