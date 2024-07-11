https://ria.ru/20240711/arest-1959090196.html

В Москве экс-замглавы Фонда содействия ЖКХ отправили под домашний арест

В Москве экс-замглавы Фонда содействия ЖКХ отправили под домашний арест - РИА Новости, 11.07.2024

В Москве экс-замглавы Фонда содействия ЖКХ отправили под домашний арест

Кузьминский суд Москвы отправил под домашний арест бывшего первого замруководителя Фонда содействия реформированию ЖКХ Владимира Талалыкина по делу о... РИА Новости, 11.07.2024

2024-07-11T20:26

2024-07-11T20:26

2024-07-11T20:26

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МОСКВА, 11 июн - РИА Новости. Кузьминский суд Москвы отправил под домашний арест бывшего первого замруководителя Фонда содействия реформированию ЖКХ Владимира Талалыкина по делу о мошенничестве. "Суд постановил удовлетворить ходатайство следователя об избрании в отношении Талалыкина В.М. меру пресечения в виде домашнего ареста", - сказано в карточке дела. По данным суда, ему вменяется крупное мошенничество (часть 4 статьи 159 УК РФ). Талалыкин работал в фонде с 2007 года.

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происшествия, москва, россия