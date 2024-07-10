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В небе над некоторыми российскими регионами заметили светящийся объект
В небе над некоторыми российскими регионами заметили светящийся объект - РИА Новости, 10.07.2024
В небе над некоторыми российскими регионами заметили светящийся объект
Жители нескольких российских регионов сообщили в соцсетях о необычном светящемся объекте в небе, а также опубликовали фото и видео с ним. РИА Новости, 10.07.2024
2024-07-10T02:08
2024-07-10T02:08
2024-07-10T11:21
брянская область
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МОСКВА, 10 июл — РИА Новости. Жители нескольких российских регионов сообщили в соцсетях о необычном светящемся объекте в небе, а также опубликовали фото и видео с ним. Так, о ярком объекте, вокруг которого расходятся круги, рассказали в том числе жители Белгородской, Ростовской, Воронежской и Брянской областей, Ставропольского края, а также Москвы и Петербурга. О подобном НЛО также сообщают на Украине и в Белоруссии. Некоторые СМИ отмечают, что речь может идти о ракете-носителе Ariane 6, запущенной ранее с космодрома Куру. Первый запуск новой европейской ракеты-носителя Ariane 6 состоялся во вторник вечером во Французской Гвиане. В 23:06 мск ракета-носитель успешно вывела группировку спутников на орбиту на высоте 600 километров.
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брянская область, ставропольский край, москва
Брянская область, Ставропольский край, Москва
В небе над некоторыми российскими регионами заметили светящийся объект
Жители нескольких регионов России сообщили о необычном светящемся объекте в небе