Рейтинг@Mail.ru
В небе над некоторыми российскими регионами заметили светящийся объект - РИА Новости, 10.07.2024
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
02:08 10.07.2024 (обновлено: 11:21 10.07.2024)
https://ria.ru/20240710/zhiteli-1958651963.html
В небе над некоторыми российскими регионами заметили светящийся объект
В небе над некоторыми российскими регионами заметили светящийся объект - РИА Новости, 10.07.2024
В небе над некоторыми российскими регионами заметили светящийся объект
Жители нескольких российских регионов сообщили в соцсетях о необычном светящемся объекте в небе, а также опубликовали фото и видео с ним. РИА Новости, 10.07.2024
2024-07-10T02:08
2024-07-10T11:21
брянская область
ставропольский край
москва
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/07/0a/1958687997_0:664:1440:1474_1920x0_80_0_0_26fda8bdac6cd895d129d332807b8127.jpg
МОСКВА, 10 июл — РИА Новости. Жители нескольких российских регионов сообщили в соцсетях о необычном светящемся объекте в небе, а также опубликовали фото и видео с ним. Так, о ярком объекте, вокруг которого расходятся круги, рассказали в том числе жители Белгородской, Ростовской, Воронежской и Брянской областей, Ставропольского края, а также Москвы и Петербурга. О подобном НЛО также сообщают на Украине и в Белоруссии. Некоторые СМИ отмечают, что речь может идти о ракете-носителе Ariane 6, запущенной ранее с космодрома Куру. Первый запуск новой европейской ракеты-носителя Ariane 6 состоялся во вторник вечером во Французской Гвиане. В 23:06 мск ракета-носитель успешно вывела группировку спутников на орбиту на высоте 600 километров.
https://ria.ru/20231113/nlo-1909032080.html
брянская область
ставропольский край
москва
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2024
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/07/0a/1958687997_0:529:1440:1609_1920x0_80_0_0_1c73d0f56c334703a3721692f77b7e9d.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
брянская область, ставропольский край, москва
Брянская область, Ставропольский край, Москва
В небе над некоторыми российскими регионами заметили светящийся объект

Жители нескольких регионов России сообщили о необычном светящемся объекте в небе

© Фото очевидцаСветящийся объект в небе над Россией. 10 июля 2024
Светящийся объект в небе над Россией. 10 июля 2024 - РИА Новости, 1920, 10.07.2024
© Фото очевидца
Светящийся объект в небе над Россией. 10 июля 2024
Читать ria.ru в
МОСКВА, 10 июл — РИА Новости. Жители нескольких российских регионов сообщили в соцсетях о необычном светящемся объекте в небе, а также опубликовали фото и видео с ним.
Так, о ярком объекте, вокруг которого расходятся круги, рассказали в том числе жители Белгородской, Ростовской, Воронежской и Брянской областей, Ставропольского края, а также Москвы и Петербурга. О подобном НЛО также сообщают на Украине и в Белоруссии.
Некоторые СМИ отмечают, что речь может идти о ракете-носителе Ariane 6, запущенной ранее с космодрома Куру.
Первый запуск новой европейской ракеты-носителя Ariane 6 состоялся во вторник вечером во Французской Гвиане. В 23:06 мск ракета-носитель успешно вывела группировку спутников на орбиту на высоте 600 километров.
Шон Киркпатрик - РИА Новости, 1920, 13.11.2023
Директор Пентагона по аномалиям перед отставкой сделал заявление об НЛО
13 ноября 2023, 01:21
 
Брянская областьСтавропольский крайМосква
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2024 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы: sales@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала