Более пяти миллионов человек посетили площадку Москвы на форуме "Россия"

Собянин: более 5 миллионов человек посетили площадку Москвы на форуме "Россия"
Президент распорядился сохранить наследие стендов выставки-форума, создав национальный центр "Россия".
До официального переезда экспозиции Владимир Путин пригласил на ВДНХ оценить достижения страны своего коллегу: с официальным визитом в Россию прибыл премьер-министр Индии Нарендра Моди.
Президент распорядился сохранить наследие стендов выставки-форума, создав национальный центр "Россия".
До официального переезда экспозиции Владимир Путин пригласил на ВДНХ оценить достижения страны своего коллегу: с официальным визитом в Россию прибыл премьер-министр Индии Нарендра Моди.
В павильоне "Атом" в книге почетных гостей премьер-министр Моди написал, что представленная выставка вдохновит молодые умы на погружение в сферы ядерной науки и технологий.
В павильоне "Атом" в книге почетных гостей премьер-министр Моди написал, что представленная выставка вдохновит молодые умы на погружение в сферы ядерной науки и технологий.
За время работы выставки на ВДНХ ее посетило более восемнадцати с половиной миллионов человек. Каждому миллионному посетителю вручали памятный подарок.
На фото: награждение одного из последних гостей выставки "Россия".
За время работы выставки на ВДНХ ее посетило более восемнадцати с половиной миллионов человек. Каждому миллионному посетителю вручали памятный подарок.
На фото: награждение одного из последних гостей выставки "Россия".
Всего с ноября 2023-го по июль 2024 года на выставке "Россия" прошло более двух тысяч культурных событий.
На фото: концертная программа "Фестивальная палитра" на сцене у главной арки ВДНХ.
Всего с ноября 2023-го по июль 2024 года на выставке "Россия" прошло более двух тысяч культурных событий.
На фото: концертная программа "Фестивальная палитра" на сцене у главной арки ВДНХ.
В рамках проведения Фестиваля национального гостеприимства "Дружба народов" на сцене выступили инструментальные, вокальные и хореографические коллективы Беларуси, Узбекистана и России.
В рамках проведения Фестиваля национального гостеприимства "Дружба народов" на сцене выступили инструментальные, вокальные и хореографические коллективы Беларуси, Узбекистана и России.
В мастерской фестиваля "Будущее в цветах" посетителям продемонстрировали лучшие достижения отечественных селекционеров: около 400 сортов пионов, 140 сортов сирени, 120 сортов ирисов, 250 сортов роз, 30 сортов георгинов и другие цветы и растения России.
В мастерской фестиваля "Будущее в цветах" посетителям продемонстрировали лучшие достижения отечественных селекционеров: около 400 сортов пионов, 140 сортов сирени, 120 сортов ирисов, 250 сортов роз, 30 сортов георгинов и другие цветы и растения России.
Клумбы-экспозиции фестиваля показали прошлое, настоящее и будущее российских регионов, министерств и компаний.
Мастерство флористов не осталось без внимания — в результате у конкурса ландшафтных экспозиций оказалось множество победителей.
Клумбы-экспозиции фестиваля показали прошлое, настоящее и будущее российских регионов, министерств и компаний.
Мастерство флористов не осталось без внимания — в результате у конкурса ландшафтных экспозиций оказалось множество победителей.
В рамках торжеств юбилейного фестиваля "Краса России" победительницы конкурсов красоты разных лет, представляющие Россию на мировых подиумах, поучаствовали в параде национальных костюмов.
В рамках торжеств юбилейного фестиваля "Краса России" победительницы конкурсов красоты разных лет, представляющие Россию на мировых подиумах, поучаствовали в параде национальных костюмов.
В День семьи, любви и верности Владимир Путин провел встречу с финалистами первого всероссийского конкурса "Это у нас семейное".
Всего в конкурсе участвовали более ста тысяч семейных команд из всех 89 регионов России вместе с родственниками, проживающими в 81 стране.
В День семьи, любви и верности Владимир Путин провел встречу с финалистами первого всероссийского конкурса "Это у нас семейное".
Всего в конкурсе участвовали более ста тысяч семейных команд из всех 89 регионов России вместе с родственниками, проживающими в 81 стране.
Перед закрытием выставки президент встретился с организаторами, сотрудниками и представителями экспонентов форума.
"Выставка "Россия" — это событие, которому нет аналогов в мире по продолжительности, по содержанию, по количеству событий", — признала генеральный директор Наталья Виртуозова.
Перед закрытием выставки президент встретился с организаторами, сотрудниками и представителями экспонентов форума.
"Выставка "Россия" — это событие, которому нет аналогов в мире по продолжительности, по содержанию, по количеству событий", — признала генеральный директор Наталья Виртуозова.
В завершающий день работы на главной уличной сцене прошел гала-концерт "Нас миллионы". В нем приняли участие лучшие артисты и творческие коллективы, а хедлайнерами стали Татьяна Куртукова, группа The Hatters, рэп-исполнитель ST, певец, композитор и телеведущий Марк Тишман и другие исполнители.
В завершающий день работы на главной уличной сцене прошел гала-концерт "Нас миллионы". В нем приняли участие лучшие артисты и творческие коллективы, а хедлайнерами стали Татьяна Куртукова, группа The Hatters, рэп-исполнитель ST, певец, композитор и телеведущий Марк Тишман и другие исполнители.
Артисты дарили зрителям самые яркие вокальные, инструментальные, танцевальные и даже цирковые номера, а ведущие удивляли цифрами, фактами и рекордами.
Артисты дарили зрителям самые яркие вокальные, инструментальные, танцевальные и даже цирковые номера, а ведущие удивляли цифрами, фактами и рекордами.
За восемь месяцев работы на выставке прошло свыше пяти тысяч образовательных мероприятий и около 65 тысяч экскурсий.
За восемь месяцев работы на выставке прошло свыше пяти тысяч образовательных мероприятий и около 65 тысяч экскурсий.
С ноября по июль гостями форума стали сто двадцать иностранных делегаций , в том числе — две тысячи участников Всемирного фестиваля молодежи.
С ноября по июль гостями форума стали сто двадцать иностранных делегаций , в том числе — две тысячи участников Всемирного фестиваля молодежи.
Все наработки и достижения выставки-форума передадут в национальный центр "Россия", который откроется в "Экспоцентре" вблизи "Москвы-Сити".
Все наработки и достижения выставки-форума передадут в национальный центр "Россия", который откроется в "Экспоцентре" вблизи "Москвы-Сити".
Президент распорядился сохранить наследие стендов выставки-форума, создав национальный центр "Россия".
До официального переезда экспозиции Владимир Путин пригласил на ВДНХ оценить достижения страны своего коллегу: с официальным визитом в Россию прибыл премьер-министр Индии Нарендра Моди.
В павильоне "Атом" в книге почетных гостей премьер-министр Моди написал, что представленная выставка вдохновит молодые умы на погружение в сферы ядерной науки и технологий.
За время работы выставки на ВДНХ ее посетило более восемнадцати с половиной миллионов человек. Каждому миллионному посетителю вручали памятный подарок.
На фото: награждение одного из последних гостей выставки "Россия".
Всего с ноября 2023-го по июль 2024 года на выставке "Россия" прошло более двух тысяч культурных событий.
На фото: концертная программа "Фестивальная палитра" на сцене у главной арки ВДНХ.
В рамках проведения Фестиваля национального гостеприимства "Дружба народов" на сцене выступили инструментальные, вокальные и хореографические коллективы Беларуси, Узбекистана и России.
В мастерской фестиваля "Будущее в цветах" посетителям продемонстрировали лучшие достижения отечественных селекционеров: около 400 сортов пионов, 140 сортов сирени, 120 сортов ирисов, 250 сортов роз, 30 сортов георгинов и другие цветы и растения России.
Клумбы-экспозиции фестиваля показали прошлое, настоящее и будущее российских регионов, министерств и компаний.
Мастерство флористов не осталось без внимания — в результате у конкурса ландшафтных экспозиций оказалось множество победителей.
В рамках торжеств юбилейного фестиваля "Краса России" победительницы конкурсов красоты разных лет, представляющие Россию на мировых подиумах, поучаствовали в параде национальных костюмов.
В День семьи, любви и верности Владимир Путин провел встречу с финалистами первого всероссийского конкурса "Это у нас семейное".
Всего в конкурсе участвовали более ста тысяч семейных команд из всех 89 регионов России вместе с родственниками, проживающими в 81 стране.
Перед закрытием выставки президент встретился с организаторами, сотрудниками и представителями экспонентов форума.
"Выставка "Россия" — это событие, которому нет аналогов в мире по продолжительности, по содержанию, по количеству событий", — признала генеральный директор Наталья Виртуозова.
В завершающий день работы на главной уличной сцене прошел гала-концерт "Нас миллионы". В нем приняли участие лучшие артисты и творческие коллективы, а хедлайнерами стали Татьяна Куртукова, группа The Hatters, рэп-исполнитель ST, певец, композитор и телеведущий Марк Тишман и другие исполнители.
Артисты дарили зрителям самые яркие вокальные, инструментальные, танцевальные и даже цирковые номера, а ведущие удивляли цифрами, фактами и рекордами.
За восемь месяцев работы на выставке прошло свыше пяти тысяч образовательных мероприятий и около 65 тысяч экскурсий.
С ноября по июль гостями форума стали сто двадцать иностранных делегаций , в том числе — две тысячи участников Всемирного фестиваля молодежи.
Все наработки и достижения выставки-форума передадут в национальный центр "Россия", который откроется в "Экспоцентре" вблизи "Москвы-Сити".
Грандиозное шоу стало великолепным итогом выставки-фестиваля, длившейся более полугода.
Грандиозное шоу стало великолепным итогом выставки-фестиваля, длившейся более полугода.
На торжественном концерте выступили артисты Shaman (Ярослав Дронов), Григорий Лепс и Олег Газманов, а также другие российские исполнители.
На торжественном концерте выступили артисты Shaman (Ярослав Дронов), Григорий Лепс и Олег Газманов, а также другие российские исполнители.
Как отметили ведущие церемонии, выставка "Россия" вобрала в себя все самое лучшее.
Как отметили ведущие церемонии, выставка "Россия" вобрала в себя все самое лучшее.
Еще за полчаса до начала концерта площадь перед фонтаном "Дружба народов" заполнилась людьми: сотни посетителей ВДНХ в субботу собрались у главной сцены в ожидании церемонии.
Еще за полчаса до начала концерта площадь перед фонтаном "Дружба народов" заполнилась людьми: сотни посетителей ВДНХ в субботу собрались у главной сцены в ожидании церемонии.
Торжественное закрытие проходило сразу на нескольких площадках ВДНХ, и выступления артистов демонстрировались для зрителей на больших экранах.
Торжественное закрытие проходило сразу на нескольких площадках ВДНХ, и выступления артистов демонстрировались для зрителей на больших экранах.
Концерт открыл хор в национальных костюмах разных народов России: дети и взрослые исполнили песню "Широка страна моя родная".
Концерт открыл хор в национальных костюмах разных народов России: дети и взрослые исполнили песню "Широка страна моя родная".
Публика громко приветствовала одного из хедлайнеров закрытия — певца Shaman.
Публика громко приветствовала одного из хедлайнеров закрытия — певца Shaman.
Затем Татьяна Куртукова выступила с хитом "Матушка", ставшим особо популярным в соцсетях.
Затем Татьяна Куртукова выступила с хитом "Матушка", ставшим особо популярным в соцсетях.
Овациями встретили и народного артиста России Григория Лепса.
Овациями встретили и народного артиста России Григория Лепса.
Кроме того, в концерте приняли участие рэпер ST (Александр Степанов), Алексей Воробьев, фолк-поп-группа Otyken и другие.
Кроме того, в концерте приняли участие рэпер ST (Александр Степанов), Алексей Воробьев, фолк-поп-группа Otyken и другие.
Наталья Подольская и Дмитрий Колдун исполнили песню "Аллилуйя любви" из рок-оперы "Юнона и Авось". Под лирическую балладу в воздух взлетели воздушные шары в форме сердец.
Наталья Подольская и Дмитрий Колдун исполнили песню "Аллилуйя любви" из рок-оперы "Юнона и Авось". Под лирическую балладу в воздух взлетели воздушные шары в форме сердец.
Зрители подпевали артистам, аплодировали и даже пробовали успеть переместиться с одной площадки на другую, где выступил народный артист России Олег Газманов.
Зрители подпевали артистам, аплодировали и даже пробовали успеть переместиться с одной площадки на другую, где выступил народный артист России Олег Газманов.
Концерт завершился песней "Желаю тебе, земля моя!".
Концерт завершился песней "Желаю тебе, земля моя!".
В четверг организаторы сообщили, что выставку посетили уже 18 миллионов человек.
В четверг организаторы сообщили, что выставку посетили уже 18 миллионов человек.
Председатель оргкомитета выставки-форума "Россия" Сергей Кириенко рассказал, что выставка вошла в десятку самых посещаемых мест планеты.
Председатель оргкомитета выставки-форума "Россия" Сергей Кириенко рассказал, что выставка вошла в десятку самых посещаемых мест планеты.
По словам генерального директора выставки Натальи Виртуозовой, при ее разработке создатели вдохновлялись опытом ПМЭФ.
По словам генерального директора выставки Натальи Виртуозовой, при ее разработке создатели вдохновлялись опытом ПМЭФ.
Открытие выставки состоялось 4 ноября 2023 года, в День народного единства.
Открытие выставки состоялось 4 ноября 2023 года, в День народного единства.
Посетители смогли увидеть экспозиции 89 регионов России, ведущих федеральных ведомств, корпораций и общественных организаций.
Посетители смогли увидеть экспозиции 89 регионов России, ведущих федеральных ведомств, корпораций и общественных организаций.
По решению президента Владимира Путина будет создан национальный центр для сохранения наследия выставки.
По решению президента Владимира Путина будет создан национальный центр для сохранения наследия выставки.
Новый формат выставки откроется в "Экспоцентре".
Новый формат выставки откроется в "Экспоцентре".
Грандиозное шоу стало великолепным итогом выставки-фестиваля, длившейся более полугода.
На торжественном концерте выступили артисты Shaman (Ярослав Дронов), Григорий Лепс и Олег Газманов, а также другие российские исполнители.
Как отметили ведущие церемонии, выставка "Россия" вобрала в себя все самое лучшее.
Еще за полчаса до начала концерта площадь перед фонтаном "Дружба народов" заполнилась людьми: сотни посетителей ВДНХ в субботу собрались у главной сцены в ожидании церемонии.
Торжественное закрытие проходило сразу на нескольких площадках ВДНХ, и выступления артистов демонстрировались для зрителей на больших экранах.
Концерт открыл хор в национальных костюмах разных народов России: дети и взрослые исполнили песню "Широка страна моя родная".
Публика громко приветствовала одного из хедлайнеров закрытия — певца Shaman.
Затем Татьяна Куртукова выступила с хитом "Матушка", ставшим особо популярным в соцсетях.
Овациями встретили и народного артиста России Григория Лепса.
Кроме того, в концерте приняли участие рэпер ST (Александр Степанов), Алексей Воробьев, фолк-поп-группа Otyken и другие.
Наталья Подольская и Дмитрий Колдун исполнили песню "Аллилуйя любви" из рок-оперы "Юнона и Авось". Под лирическую балладу в воздух взлетели воздушные шары в форме сердец.
Зрители подпевали артистам, аплодировали и даже пробовали успеть переместиться с одной площадки на другую, где выступил народный артист России Олег Газманов.
Концерт завершился песней "Желаю тебе, земля моя!".
В четверг организаторы сообщили, что выставку посетили уже 18 миллионов человек.
Председатель оргкомитета выставки-форума "Россия" Сергей Кириенко рассказал, что выставка вошла в десятку самых посещаемых мест планеты.
По словам генерального директора выставки Натальи Виртуозовой, при ее разработке создатели вдохновлялись опытом ПМЭФ.
Открытие выставки состоялось 4 ноября 2023 года, в День народного единства.
Посетители смогли увидеть экспозиции 89 регионов России, ведущих федеральных ведомств, корпораций и общественных организаций.
По решению президента Владимира Путина будет создан национальный центр для сохранения наследия выставки.
Новый формат выставки откроется в "Экспоцентре".