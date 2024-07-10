Эксперт прокомментировал визит премьера Индии в Россию

Азимов: визит Моди подтвердил нацеленность РФ и Индии на развитие партнерства
Премьер Индии 8 июня прибыл в Россию с официальным визитом.
Премьер Индии 8 июня прибыл в Россию с официальным визитом.
Это первая поездка индийского лидера в страну за пять лет.
Это первая поездка индийского лидера в страну за пять лет.
Моди и Путин уже пообщались неформально в резиденции российского лидера в Ново-Огарево.
Моди и Путин уже пообщались неформально в резиденции российского лидера в Ново-Огарево.
Девятого июня состоятся официальные российско-индийские переговоры в узком и расширенном составах.
Девятого июня состоятся официальные российско-индийские переговоры в узком и расширенном составах.
Главы государств обсудят перспективы дальнейшего развития традиционно дружественных российско-индийских отношений, а также актуальные вопросы международной и региональной повестки дня.
Главы государств обсудят перспективы дальнейшего развития традиционно дружественных российско-индийских отношений, а также актуальные вопросы международной и региональной повестки дня.
Поездка в Россию - один из первых зарубежных визитов Моди после завершившихся в июне парламентских выборов.
Поездка в Россию - один из первых зарубежных визитов Моди после завершившихся в июне парламентских выборов.
С переизбранием на должность Путин поздравил премьера Индии лично в ходе неформального общения в понедельник.
С переизбранием на должность Путин поздравил премьера Индии лично в ходе неформального общения в понедельник.
Торгово-экономическое сотрудничество России и Индии развивается. По данным индийской таможни, товарооборот по итогам первых четырех месяцев текущего года вырос на 10% - до рекордных 23,1 миллиарда долларов, таким образом, Россия остается четвертым торговым партнером южноазиатской страны.
Торгово-экономическое сотрудничество России и Индии развивается. По данным индийской таможни, товарооборот по итогам первых четырех месяцев текущего года вырос на 10% - до рекордных 23,1 миллиарда долларов, таким образом, Россия остается четвертым торговым партнером южноазиатской страны.
Важнейшим вопросом в двусторонних отношениях является сотрудничество в сфере обороны.
Важнейшим вопросом в двусторонних отношениях является сотрудничество в сфере обороны.
На фото: президент России Владимир Путин и премьер-министр Индии Нарендра Моди (справа) во время встречи в резиденции Ново-Огарево.
На фото: президент России Владимир Путин и премьер-министр Индии Нарендра Моди (справа) во время встречи в резиденции Ново-Огарево.
Премьер Индии 8 июня прибыл в Россию с официальным визитом.
Это первая поездка индийского лидера в страну за пять лет.
Моди и Путин уже пообщались неформально в резиденции российского лидера в Ново-Огарево.
Девятого июня состоятся официальные российско-индийские переговоры в узком и расширенном составах.
Главы государств обсудят перспективы дальнейшего развития традиционно дружественных российско-индийских отношений, а также актуальные вопросы международной и региональной повестки дня.
Поездка в Россию - один из первых зарубежных визитов Моди после завершившихся в июне парламентских выборов.
С переизбранием на должность Путин поздравил премьера Индии лично в ходе неформального общения в понедельник.
Торгово-экономическое сотрудничество России и Индии развивается. По данным индийской таможни, товарооборот по итогам первых четырех месяцев текущего года вырос на 10% - до рекордных 23,1 миллиарда долларов, таким образом, Россия остается четвертым торговым партнером южноазиатской страны.
Важнейшим вопросом в двусторонних отношениях является сотрудничество в сфере обороны.
На фото: президент России Владимир Путин и премьер-министр Индии Нарендра Моди (справа) во время встречи в резиденции Ново-Огарево.