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Эксперт прокомментировал визит премьера Индии в Россию - РИА Новости, 10.07.2024
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14:24 10.07.2024
https://ria.ru/20240710/vizit-1958743496.html
Эксперт прокомментировал визит премьера Индии в Россию
Эксперт прокомментировал визит премьера Индии в Россию - РИА Новости, 10.07.2024
Эксперт прокомментировал визит премьера Индии в Россию
Визит премьера Индии Нарендры Моди в Россию 8-9 июля подтвердил нацеленность Москвы и Нью-Дели на развитие стратегического партнерства, заявил старший научный... РИА Новости, 10.07.2024
2024-07-10T14:24
2024-07-10T14:24
россия
индия
москва
нарендра моди
анвар азимов
владимир путин
визит моди в москву
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МОСКВА, 10 июл - РИА Новости. Визит премьера Индии Нарендры Моди в Россию 8-9 июля подтвердил нацеленность Москвы и Нью-Дели на развитие стратегического партнерства, заявил старший научный сотрудник кафедры интеграционных процессов МГИМО МИД России Анвар Азимов. "Поскольку в наших взаимоотношениях с точки зрения встреч на высшем уровне были определенные паузы, этот визит имел важное политическое значение, поскольку он подтвердил устойчивость и преемственность внешнеполитического курса двух стран на развитие особо привилегированного стратегического партнерства, и, самое главное, подтвердил нацеленность обеих сторон на продолжение стратегического сближения", - сказал Азимов в ходе "круглого стола" в международном мультимедийном пресс-центре медиагруппы "Россия Сегодня". Предыдущий визит Моди в Россию состоялся в 2019 году. По словам эксперта, инициатива провести очередной саммит в 2024 году принадлежала России. "Надо сказать, что Индия не сразу согласилась на проведение этого саммита, была выдержана определенная пауза. Но тем не менее российское руководство убедило Нарендру Моди в необходимости осуществления такого визита, поскольку у российского президента были контакты с другими представителями глобального юга, практически со всеми дружескими государствами, которые либо поддерживают, либо занимают объективно нейтральную позицию по украинским событиям… Поэтому, конечно, надо было подтвердить именно нацеленность наших стран на продолжение сотрудничества, на дальнейшее стратегическое сближение", - добавил Азимов. Моди в понедельник встретился с российским президентом Владимиром Путиным в неформальной обстановке в Ново-Огарево. Во вторник лидеры провели переговоры и посетили павильон "АТОМ" на выставке "Россия".
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россия, индия, москва, нарендра моди, анвар азимов, владимир путин, визит моди в москву, в мире
Россия, Индия, Москва, Нарендра Моди, Анвар Азимов, Владимир Путин, Визит Моди в Москву, В мире
Эксперт прокомментировал визит премьера Индии в Россию

Азимов: визит Моди подтвердил нацеленность РФ и Индии на развитие партнерства

© Фото : Адиминистрация Президента РоссииПрезидент РФ Владимир Путин и премьер-министр Индии Нарендра Моди во время встречи
Президент РФ Владимир Путин и премьер-министр Индии Нарендра Моди во время встречи - РИА Новости, 1920, 10.07.2024
© Фото : Адиминистрация Президента России
Президент РФ Владимир Путин и премьер-министр Индии Нарендра Моди во время встречи
Читать ria.ru в
МОСКВА, 10 июл - РИА Новости. Визит премьера Индии Нарендры Моди в Россию 8-9 июля подтвердил нацеленность Москвы и Нью-Дели на развитие стратегического партнерства, заявил старший научный сотрудник кафедры интеграционных процессов МГИМО МИД России Анвар Азимов.
"Поскольку в наших взаимоотношениях с точки зрения встреч на высшем уровне были определенные паузы, этот визит имел важное политическое значение, поскольку он подтвердил устойчивость и преемственность внешнеполитического курса двух стран на развитие особо привилегированного стратегического партнерства, и, самое главное, подтвердил нацеленность обеих сторон на продолжение стратегического сближения", - сказал Азимов в ходе "круглого стола" в международном мультимедийном пресс-центре медиагруппы "Россия Сегодня".
Изображение сгенерировано ИИ - РИА Новости, 1920, 10.07.2024
Моди в Москве: три заблуждения о завтрашнем мире
Вчера, 08:00
Предыдущий визит Моди в Россию состоялся в 2019 году. По словам эксперта, инициатива провести очередной саммит в 2024 году принадлежала России.
«
"Надо сказать, что Индия не сразу согласилась на проведение этого саммита, была выдержана определенная пауза. Но тем не менее российское руководство убедило Нарендру Моди в необходимости осуществления такого визита, поскольку у российского президента были контакты с другими представителями глобального юга, практически со всеми дружескими государствами, которые либо поддерживают, либо занимают объективно нейтральную позицию по украинским событиям… Поэтому, конечно, надо было подтвердить именно нацеленность наших стран на продолжение сотрудничества, на дальнейшее стратегическое сближение", - добавил Азимов.
Моди в понедельник встретился с российским президентом Владимиром Путиным в неформальной обстановке в Ново-Огарево. Во вторник лидеры провели переговоры и посетили павильон "АТОМ" на выставке "Россия".
Визит Нарендры Моди в Москву
© РИА Новости / Сергей Бобылев | Перейти в медиабанк

Премьер Индии 8 июня прибыл в Россию с официальным визитом.

Президент РФ Владимир Путин и премьер-министр Индии Нарендра Моди (слева) во время прогулки в резиденции Ново-Огарево

Премьер Индии 8 июня прибыл в Россию с официальным визитом.

© РИА Новости / Сергей Бобылев
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1 из 10
© РИА Новости / Алексей Никольский | Перейти в медиабанк

Это первая поездка индийского лидера в страну за пять лет.

Премьер-министр Индии Нарендра Моди на церемонии встречи в аэропорту Внуково-2 в Москве

Это первая поездка индийского лидера в страну за пять лет.

© РИА Новости / Алексей Никольский
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2 из 10
© РИА Новости / POOL/Гавриил Григоров | Перейти в медиабанк

Моди и Путин уже пообщались неформально в резиденции российского лидера в Ново-Огарево.

Президент РФ Владимир Путин и премьер-министр Индии Нарендра Моди (справа) во время встречи в резиденции Ново-Огарево

Моди и Путин уже пообщались неформально в резиденции российского лидера в Ново-Огарево.

© РИА Новости / POOL/Гавриил Григоров
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3 из 10
© РИА Новости / Сергей Бобылев | Перейти в медиабанк

Девятого июня состоятся официальные российско-индийские переговоры в узком и расширенном составах.

Встреча президента Владимира Путина с премьер-министром Индии Нарендрой Моди

Девятого июня состоятся официальные российско-индийские переговоры в узком и расширенном составах.

© РИА Новости / Сергей Бобылев
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4 из 10
© РИА Новости / POOL/Гавриил Григоров | Перейти в медиабанк

Главы государств обсудят перспективы дальнейшего развития традиционно дружественных российско-индийских отношений, а также актуальные вопросы международной и региональной повестки дня.

Президент РФ Владимир Путин и премьер-министр Индии Нарендра Моди (слева) во время встречи в резиденции Ново-Огарево

Главы государств обсудят перспективы дальнейшего развития традиционно дружественных российско-индийских отношений, а также актуальные вопросы международной и региональной повестки дня.

© РИА Новости / POOL/Гавриил Григоров
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5 из 10
© РИА Новости / POOL/Гавриил Григоров | Перейти в медиабанк

Поездка в Россию - один из первых зарубежных визитов Моди после завершившихся в июне парламентских выборов.

Президент РФ Владимир Путин и премьер-министр Индии Нарендра Моди (слева) во время прогулки в резиденции Ново-Огарево

Поездка в Россию - один из первых зарубежных визитов Моди после завершившихся в июне парламентских выборов.

© РИА Новости / POOL/Гавриил Григоров
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6 из 10
© РИА Новости / POOL/Гавриил Григоров | Перейти в медиабанк

С переизбранием на должность Путин поздравил премьера Индии лично в ходе неформального общения в понедельник.

Президент РФ Владимир Путин и премьер-министр Индии Нарендра Моди (слева) во время совместного посещения конюшни в резиденции Ново-Огарево

С переизбранием на должность Путин поздравил премьера Индии лично в ходе неформального общения в понедельник.

© РИА Новости / POOL/Гавриил Григоров
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7 из 10
© РИА Новости / POOL/Гавриил Григоров | Перейти в медиабанк

Торгово-экономическое сотрудничество России и Индии развивается. По данным индийской таможни, товарооборот по итогам первых четырех месяцев текущего года вырос на 10% - до рекордных 23,1 миллиарда долларов, таким образом, Россия остается четвертым торговым партнером южноазиатской страны.

Президент РФ Владимир Путин и премьер-министр Индии Нарендра Моди во время совместного посещения конюшни в резиденции Ново-Огарево

Торгово-экономическое сотрудничество России и Индии развивается. По данным индийской таможни, товарооборот по итогам первых четырех месяцев текущего года вырос на 10% - до рекордных 23,1 миллиарда долларов, таким образом, Россия остается четвертым торговым партнером южноазиатской страны.

© РИА Новости / POOL/Гавриил Григоров
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8 из 10
© РИА Новости / POOL/Гавриил Григоров | Перейти в медиабанк

Важнейшим вопросом в двусторонних отношениях является сотрудничество в сфере обороны.

Президент РФ Владимир Путин и премьер-министр Индии Нарендра Моди (слева) во время прогулки в резиденции Ново-Огарево

Важнейшим вопросом в двусторонних отношениях является сотрудничество в сфере обороны.

© РИА Новости / POOL/Гавриил Григоров
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9 из 10
© РИА Новости / POOL/Гавриил Григоров | Перейти в медиабанк

На фото: президент России Владимир Путин и премьер-министр Индии Нарендра Моди (справа) во время встречи в резиденции Ново-Огарево.

Президент РФ Владимир Путин и премьер-министр Индии Нарендра Моди (справа) во время встречи в резиденции Ново-Огарево

На фото: президент России Владимир Путин и премьер-министр Индии Нарендра Моди (справа) во время встречи в резиденции Ново-Огарево.

© РИА Новости / POOL/Гавриил Григоров
Перейти в медиабанк
10 из 10

Премьер Индии 8 июня прибыл в Россию с официальным визитом.

© РИА Новости / Сергей Бобылев
Перейти в медиабанк
1 из 10

Это первая поездка индийского лидера в страну за пять лет.

© РИА Новости / Алексей Никольский
Перейти в медиабанк
2 из 10

Моди и Путин уже пообщались неформально в резиденции российского лидера в Ново-Огарево.

© РИА Новости / POOL/Гавриил Григоров
Перейти в медиабанк
3 из 10

Девятого июня состоятся официальные российско-индийские переговоры в узком и расширенном составах.

© РИА Новости / Сергей Бобылев
Перейти в медиабанк
4 из 10

Главы государств обсудят перспективы дальнейшего развития традиционно дружественных российско-индийских отношений, а также актуальные вопросы международной и региональной повестки дня.

© РИА Новости / POOL/Гавриил Григоров
Перейти в медиабанк
5 из 10

Поездка в Россию - один из первых зарубежных визитов Моди после завершившихся в июне парламентских выборов.

© РИА Новости / POOL/Гавриил Григоров
Перейти в медиабанк
6 из 10

С переизбранием на должность Путин поздравил премьера Индии лично в ходе неформального общения в понедельник.

© РИА Новости / POOL/Гавриил Григоров
Перейти в медиабанк
7 из 10

Торгово-экономическое сотрудничество России и Индии развивается. По данным индийской таможни, товарооборот по итогам первых четырех месяцев текущего года вырос на 10% - до рекордных 23,1 миллиарда долларов, таким образом, Россия остается четвертым торговым партнером южноазиатской страны.

© РИА Новости / POOL/Гавриил Григоров
Перейти в медиабанк
8 из 10

Важнейшим вопросом в двусторонних отношениях является сотрудничество в сфере обороны.

© РИА Новости / POOL/Гавриил Григоров
Перейти в медиабанк
9 из 10

На фото: президент России Владимир Путин и премьер-министр Индии Нарендра Моди (справа) во время встречи в резиденции Ново-Огарево.

© РИА Новости / POOL/Гавриил Григоров
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РоссияИндияМоскваНарендра МодиАнвар АзимовВладимир ПутинВизит Моди в МосквуВ мире
 
 
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