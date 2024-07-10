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Эксперт прокомментировал визит премьера Индии в Россию

Эксперт прокомментировал визит премьера Индии в Россию - РИА Новости, 10.07.2024

Эксперт прокомментировал визит премьера Индии в Россию

Визит премьера Индии Нарендры Моди в Россию 8-9 июля подтвердил нацеленность Москвы и Нью-Дели на развитие стратегического партнерства, заявил старший научный... РИА Новости, 10.07.2024

2024-07-10T14:24

2024-07-10T14:24

2024-07-10T14:24

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МОСКВА, 10 июл - РИА Новости. Визит премьера Индии Нарендры Моди в Россию 8-9 июля подтвердил нацеленность Москвы и Нью-Дели на развитие стратегического партнерства, заявил старший научный сотрудник кафедры интеграционных процессов МГИМО МИД России Анвар Азимов. "Поскольку в наших взаимоотношениях с точки зрения встреч на высшем уровне были определенные паузы, этот визит имел важное политическое значение, поскольку он подтвердил устойчивость и преемственность внешнеполитического курса двух стран на развитие особо привилегированного стратегического партнерства, и, самое главное, подтвердил нацеленность обеих сторон на продолжение стратегического сближения", - сказал Азимов в ходе "круглого стола" в международном мультимедийном пресс-центре медиагруппы "Россия Сегодня". Предыдущий визит Моди в Россию состоялся в 2019 году. По словам эксперта, инициатива провести очередной саммит в 2024 году принадлежала России. "Надо сказать, что Индия не сразу согласилась на проведение этого саммита, была выдержана определенная пауза. Но тем не менее российское руководство убедило Нарендру Моди в необходимости осуществления такого визита, поскольку у российского президента были контакты с другими представителями глобального юга, практически со всеми дружескими государствами, которые либо поддерживают, либо занимают объективно нейтральную позицию по украинским событиям… Поэтому, конечно, надо было подтвердить именно нацеленность наших стран на продолжение сотрудничества, на дальнейшее стратегическое сближение", - добавил Азимов. Моди в понедельник встретился с российским президентом Владимиром Путиным в неформальной обстановке в Ново-Огарево. Во вторник лидеры провели переговоры и посетили павильон "АТОМ" на выставке "Россия".

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