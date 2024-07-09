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Визит Нарендры Моди в Москву - РИА Новости, 09.07.2024
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13:09 09.07.2024
https://ria.ru/20240709/modi-1958430587.html
Визит Нарендры Моди в Москву
Визит Нарендры Моди в Москву - РИА Новости, 09.07.2024
Визит Нарендры Моди в Москву
Премьер-министр Индии Нарендра Моди прибыл в Россию. Кадры визита — в фотоленте Ria.ru. РИА Новости, 09.07.2024
2024-07-09T13:09
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россия
индия
нарендра моди
владимир путин
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Премьер-министр Индии Нарендра Моди прибыл в Россию. Кадры визита — в фотоленте Ria.ru.
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фото, фото, россия, индия, нарендра моди, владимир путин
Фото, Россия, Индия, Нарендра Моди, Владимир Путин

Визит Нарендры Моди в Москву

Читать ria.ru в
Премьер-министр Индии Нарендра Моди прибыл в Россию. Кадры визита — в фотоленте Ria.ru.
© РИА Новости / Сергей Бобылев | Перейти в медиабанк

Премьер Индии 8 июня прибыл в Россию с официальным визитом.

Президент РФ Владимир Путин и премьер-министр Индии Нарендра Моди (слева) во время прогулки в резиденции Ново-Огарево

Премьер Индии 8 июня прибыл в Россию с официальным визитом.

© РИА Новости / Сергей Бобылев
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1 из 10
© РИА Новости / Алексей Никольский | Перейти в медиабанк

Это первая поездка индийского лидера в страну за пять лет.

Премьер-министр Индии Нарендра Моди на церемонии встречи в аэропорту Внуково-2 в Москве

Это первая поездка индийского лидера в страну за пять лет.

© РИА Новости / Алексей Никольский
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2 из 10
© РИА Новости / POOL/Гавриил Григоров | Перейти в медиабанк

Моди и Путин уже пообщались неформально в резиденции российского лидера в Ново-Огарево.

Президент РФ Владимир Путин и премьер-министр Индии Нарендра Моди (справа) во время встречи в резиденции Ново-Огарево

Моди и Путин уже пообщались неформально в резиденции российского лидера в Ново-Огарево.

© РИА Новости / POOL/Гавриил Григоров
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© РИА Новости / Сергей Бобылев | Перейти в медиабанк

Девятого июня состоятся официальные российско-индийские переговоры в узком и расширенном составах.

Встреча президента Владимира Путина с премьер-министром Индии Нарендрой Моди

Девятого июня состоятся официальные российско-индийские переговоры в узком и расширенном составах.

© РИА Новости / Сергей Бобылев
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4 из 10
© РИА Новости / POOL/Гавриил Григоров | Перейти в медиабанк

Главы государств обсудят перспективы дальнейшего развития традиционно дружественных российско-индийских отношений, а также актуальные вопросы международной и региональной повестки дня.

Президент РФ Владимир Путин и премьер-министр Индии Нарендра Моди (слева) во время встречи в резиденции Ново-Огарево

Главы государств обсудят перспективы дальнейшего развития традиционно дружественных российско-индийских отношений, а также актуальные вопросы международной и региональной повестки дня.

© РИА Новости / POOL/Гавриил Григоров
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5 из 10
© РИА Новости / POOL/Гавриил Григоров | Перейти в медиабанк

Поездка в Россию - один из первых зарубежных визитов Моди после завершившихся в июне парламентских выборов.

Президент РФ Владимир Путин и премьер-министр Индии Нарендра Моди (слева) во время прогулки в резиденции Ново-Огарево

Поездка в Россию - один из первых зарубежных визитов Моди после завершившихся в июне парламентских выборов.

© РИА Новости / POOL/Гавриил Григоров
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6 из 10
© РИА Новости / POOL/Гавриил Григоров | Перейти в медиабанк

С переизбранием на должность Путин поздравил премьера Индии лично в ходе неформального общения в понедельник.

Президент РФ Владимир Путин и премьер-министр Индии Нарендра Моди (слева) во время совместного посещения конюшни в резиденции Ново-Огарево

С переизбранием на должность Путин поздравил премьера Индии лично в ходе неформального общения в понедельник.

© РИА Новости / POOL/Гавриил Григоров
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7 из 10
© РИА Новости / POOL/Гавриил Григоров | Перейти в медиабанк

Торгово-экономическое сотрудничество России и Индии развивается. По данным индийской таможни, товарооборот по итогам первых четырех месяцев текущего года вырос на 10% - до рекордных 23,1 миллиарда долларов, таким образом, Россия остается четвертым торговым партнером южноазиатской страны.

Президент РФ Владимир Путин и премьер-министр Индии Нарендра Моди во время совместного посещения конюшни в резиденции Ново-Огарево

Торгово-экономическое сотрудничество России и Индии развивается. По данным индийской таможни, товарооборот по итогам первых четырех месяцев текущего года вырос на 10% - до рекордных 23,1 миллиарда долларов, таким образом, Россия остается четвертым торговым партнером южноазиатской страны.

© РИА Новости / POOL/Гавриил Григоров
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8 из 10
© РИА Новости / POOL/Гавриил Григоров | Перейти в медиабанк

Важнейшим вопросом в двусторонних отношениях является сотрудничество в сфере обороны.

Президент РФ Владимир Путин и премьер-министр Индии Нарендра Моди (слева) во время прогулки в резиденции Ново-Огарево

Важнейшим вопросом в двусторонних отношениях является сотрудничество в сфере обороны.

© РИА Новости / POOL/Гавриил Григоров
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9 из 10
© РИА Новости / POOL/Гавриил Григоров | Перейти в медиабанк

На фото: президент России Владимир Путин и премьер-министр Индии Нарендра Моди (справа) во время встречи в резиденции Ново-Огарево.

Президент РФ Владимир Путин и премьер-министр Индии Нарендра Моди (справа) во время встречи в резиденции Ново-Огарево

На фото: президент России Владимир Путин и премьер-министр Индии Нарендра Моди (справа) во время встречи в резиденции Ново-Огарево.

© РИА Новости / POOL/Гавриил Григоров
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10 из 10
 
ФотоРоссияИндияНарендра МодиВладимир Путин
 
 
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