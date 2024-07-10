https://ria.ru/20240710/vef-1958689671.html

Трутнев назвал число участников ВЭФ

Трутнев назвал число участников ВЭФ - РИА Новости, 10.07.2024

Трутнев назвал число участников ВЭФ

Участники из более чем 60 стран ожидаются на Восточном экономическом форуме во Владивостоке, сообщил вице-премьер, полпред президента РФ в ДФО Юрий Трутнев. РИА Новости, 10.07.2024

2024-07-10T10:55

2024-07-10T10:55

2024-07-10T10:55

экономика

владивосток

россия

юрий трутнев

дальневосточный федеральный университет

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ВЛАДИВОСТОК, 10 июл – РИА Новости. Участники из более чем 60 стран ожидаются на Восточном экономическом форуме во Владивостоке, сообщил вице-премьер, полпред президента РФ в ДФО Юрий Трутнев. "Что касается в целом заявочной кампании на предстоящий ВЭФ, то она идет приблизительно теми же темпами, как в прошлом году. В прошлом году было более 60 стран. Примерно в этих же масштабах мы ждем гостей", - сказал Трутнев журналистам. ВЭФ-2024 состоится 3-6 сентября на площадке кампуса Дальневосточного федерального университета во Владивостоке.

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владивосток

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экономика, владивосток, россия, юрий трутнев, дальневосточный федеральный университет