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Трутнев назвал число участников ВЭФ - РИА Новости, 10.07.2024
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10:55 10.07.2024
https://ria.ru/20240710/vef-1958689671.html
Трутнев назвал число участников ВЭФ
Трутнев назвал число участников ВЭФ - РИА Новости, 10.07.2024
Трутнев назвал число участников ВЭФ
Участники из более чем 60 стран ожидаются на Восточном экономическом форуме во Владивостоке, сообщил вице-премьер, полпред президента РФ в ДФО Юрий Трутнев. РИА Новости, 10.07.2024
2024-07-10T10:55
2024-07-10T10:55
экономика
владивосток
россия
юрий трутнев
дальневосточный федеральный университет
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ВЛАДИВОСТОК, 10 июл – РИА Новости. Участники из более чем 60 стран ожидаются на Восточном экономическом форуме во Владивостоке, сообщил вице-премьер, полпред президента РФ в ДФО Юрий Трутнев. "Что касается в целом заявочной кампании на предстоящий ВЭФ, то она идет приблизительно теми же темпами, как в прошлом году. В прошлом году было более 60 стран. Примерно в этих же масштабах мы ждем гостей", - сказал Трутнев журналистам. ВЭФ-2024 состоится 3-6 сентября на площадке кампуса Дальневосточного федерального университета во Владивостоке.
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экономика, владивосток, россия, юрий трутнев, дальневосточный федеральный университет
Экономика, Владивосток, Россия, Юрий Трутнев, Дальневосточный федеральный университет
Трутнев назвал число участников ВЭФ

Трутнев: на ВЭФ во Владивостоке соберутся участники из более чем 60 стран

© РИА Новости / Александр Кряжев | Перейти в медиабанкУчастники V Восточного экономического форума на набережной бухты Аякс в кампусе Дальневосточного федерального университета на острове Русский во Владивостоке
Участники V Восточного экономического форума на набережной бухты Аякс в кампусе Дальневосточного федерального университета на острове Русский во Владивостоке - РИА Новости, 1920, 10.07.2024
© РИА Новости / Александр Кряжев
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Участники V Восточного экономического форума на набережной бухты Аякс в кампусе Дальневосточного федерального университета на острове Русский во Владивостоке. Архивное фото
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ВЛАДИВОСТОК, 10 июл – РИА Новости. Участники из более чем 60 стран ожидаются на Восточном экономическом форуме во Владивостоке, сообщил вице-премьер, полпред президента РФ в ДФО Юрий Трутнев.
"Что касается в целом заявочной кампании на предстоящий ВЭФ, то она идет приблизительно теми же темпами, как в прошлом году. В прошлом году было более 60 стран. Примерно в этих же масштабах мы ждем гостей", - сказал Трутнев журналистам.
ВЭФ-2024 состоится 3-6 сентября на площадке кампуса Дальневосточного федерального университета во Владивостоке.
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Вчера, 07:16
 
ЭкономикаВладивостокРоссияЮрий ТрутневДальневосточный федеральный университет
 
 
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