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Главы МИД Армении и Азербайджана встретятся в Вашингтоне
Главы МИД Армении и Азербайджана встретятся в Вашингтоне - РИА Новости, 10.07.2024
Главы МИД Армении и Азербайджана встретятся в Вашингтоне
Встреча глав МИД Армении и Азербайджана и госсекретаря США пройдет в среду в Вашингтоне, сообщила пресс-секретарь армянского внешнеполитического ведомства Ани... РИА Новости, 10.07.2024
2024-07-10T08:19
2024-07-10T08:19
2024-07-10T08:19
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ЕРЕВАН, 10 июл - РИА Новости. Встреча глав МИД Армении и Азербайджана и госсекретаря США пройдет в среду в Вашингтоне, сообщила пресс-секретарь армянского внешнеполитического ведомства Ани Бадалян в Facebook*."Согласно договоренности, достигнутой в Вашингтоне, 10 июля состоится трехсторонняя встреча министра иностранных дел Армении Арарата Мирзояна, министра иностранных дел Азербайджана Джейхуна Байрамова и госсекретаря США Энтони Блинкена", - написала она.Главы МИД Армении и Азербайджана уже прибыли в Вашингтон для участия в саммите НАТО. В 2022 году Ереван и Баку при посредничестве России, США и ЕС приступили к обсуждению будущего мирного договора. В конце мая 2023 года премьер Армении Никол Пашинян заявил, что Ереван готов признать суверенитет Азербайджана в советских границах.* Деятельность Meta (соцсети Facebook и Instagram) запрещена в России как экстремистская.
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армения, азербайджан, сша, джейхун байрамов, энтони блинкен, никол пашинян, нато, в мире
Армения, Азербайджан, США, Джейхун Байрамов, Энтони Блинкен, Никол Пашинян, НАТО, В мире
Главы МИД Армении и Азербайджана встретятся в Вашингтоне
Главы МИД Армении и Азербайджана и госсекретарь США встретятся в Вашингтоне