https://ria.ru/20240710/vashington-1958667196.html

Главы МИД Армении и Азербайджана встретятся в Вашингтоне

Главы МИД Армении и Азербайджана встретятся в Вашингтоне - РИА Новости, 10.07.2024

Главы МИД Армении и Азербайджана встретятся в Вашингтоне

Встреча глав МИД Армении и Азербайджана и госсекретаря США пройдет в среду в Вашингтоне, сообщила пресс-секретарь армянского внешнеполитического ведомства Ани... РИА Новости, 10.07.2024

2024-07-10T08:19

2024-07-10T08:19

2024-07-10T08:19

армения

азербайджан

сша

джейхун байрамов

энтони блинкен

никол пашинян

нато

в мире

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/01/09/1920245299_0:281:3072:2009_1920x0_80_0_0_b10969b54fc85a4eccc9baca3d923048.jpg

ЕРЕВАН, 10 июл - РИА Новости. Встреча глав МИД Армении и Азербайджана и госсекретаря США пройдет в среду в Вашингтоне, сообщила пресс-секретарь армянского внешнеполитического ведомства Ани Бадалян в Facebook*."Согласно договоренности, достигнутой в Вашингтоне, 10 июля состоится трехсторонняя встреча министра иностранных дел Армении Арарата Мирзояна, министра иностранных дел Азербайджана Джейхуна Байрамова и госсекретаря США Энтони Блинкена", - написала она.Главы МИД Армении и Азербайджана уже прибыли в Вашингтон для участия в саммите НАТО. В 2022 году Ереван и Баку при посредничестве России, США и ЕС приступили к обсуждению будущего мирного договора. В конце мая 2023 года премьер Армении Никол Пашинян заявил, что Ереван готов признать суверенитет Азербайджана в советских границах.* Деятельность Meta (соцсети Facebook и Instagram) запрещена в России как экстремистская.

https://ria.ru/20240710/zelenskiy-1958658003.html

армения

азербайджан

сша

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2024

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

армения, азербайджан, сша, джейхун байрамов, энтони блинкен, никол пашинян, нато, в мире