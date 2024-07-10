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Главы МИД Армении и Азербайджана встретятся в Вашингтоне - РИА Новости, 10.07.2024
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08:19 10.07.2024
https://ria.ru/20240710/vashington-1958667196.html
Главы МИД Армении и Азербайджана встретятся в Вашингтоне
Главы МИД Армении и Азербайджана встретятся в Вашингтоне - РИА Новости, 10.07.2024
Главы МИД Армении и Азербайджана встретятся в Вашингтоне
Встреча глав МИД Армении и Азербайджана и госсекретаря США пройдет в среду в Вашингтоне, сообщила пресс-секретарь армянского внешнеполитического ведомства Ани... РИА Новости, 10.07.2024
2024-07-10T08:19
2024-07-10T08:19
армения
азербайджан
сша
джейхун байрамов
энтони блинкен
никол пашинян
нато
в мире
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ЕРЕВАН, 10 июл - РИА Новости. Встреча глав МИД Армении и Азербайджана и госсекретаря США пройдет в среду в Вашингтоне, сообщила пресс-секретарь армянского внешнеполитического ведомства Ани Бадалян в Facebook*."Согласно договоренности, достигнутой в Вашингтоне, 10 июля состоится трехсторонняя встреча министра иностранных дел Армении Арарата Мирзояна, министра иностранных дел Азербайджана Джейхуна Байрамова и госсекретаря США Энтони Блинкена", - написала она.Главы МИД Армении и Азербайджана уже прибыли в Вашингтон для участия в саммите НАТО. В 2022 году Ереван и Баку при посредничестве России, США и ЕС приступили к обсуждению будущего мирного договора. В конце мая 2023 года премьер Армении Никол Пашинян заявил, что Ереван готов признать суверенитет Азербайджана в советских границах.* Деятельность Meta (соцсети Facebook и Instagram) запрещена в России как экстремистская.
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армения, азербайджан, сша, джейхун байрамов, энтони блинкен, никол пашинян, нато, в мире
Армения, Азербайджан, США, Джейхун Байрамов, Энтони Блинкен, Никол Пашинян, НАТО, В мире
Главы МИД Армении и Азербайджана встретятся в Вашингтоне

Главы МИД Армении и Азербайджана и госсекретарь США встретятся в Вашингтоне

© AP Photo / J. Scott ApplewhiteКупол здания Капитолия США
Купол здания Капитолия США - РИА Новости, 1920, 10.07.2024
© AP Photo / J. Scott Applewhite
Купол здания Капитолия США. Архивное фото
Читать ria.ru в
ЕРЕВАН, 10 июл - РИА Новости. Встреча глав МИД Армении и Азербайджана и госсекретаря США пройдет в среду в Вашингтоне, сообщила пресс-секретарь армянского внешнеполитического ведомства Ани Бадалян в Facebook*.
«
"Согласно договоренности, достигнутой в Вашингтоне, 10 июля состоится трехсторонняя встреча министра иностранных дел Армении Арарата Мирзояна, министра иностранных дел Азербайджана Джейхуна Байрамова и госсекретаря США Энтони Блинкена", - написала она.
Главы МИД Армении и Азербайджана уже прибыли в Вашингтон для участия в саммите НАТО.
В 2022 году Ереван и Баку при посредничестве России, США и ЕС приступили к обсуждению будущего мирного договора. В конце мая 2023 года премьер Армении Никол Пашинян заявил, что Ереван готов признать суверенитет Азербайджана в советских границах.
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* Деятельность Meta (соцсети Facebook и Instagram) запрещена в России как экстремистская.
 
АрменияАзербайджанСШАДжейхун БайрамовЭнтони БлинкенНикол ПашинянНАТОВ мире
 
 
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