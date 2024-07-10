https://ria.ru/20240710/ukraina-1958773768.html

Кулеба обсудил с Сийярто обстановку на линии фронта

Кулеба обсудил с Сийярто обстановку на линии фронта - РИА Новости, 10.07.2024

Кулеба обсудил с Сийярто обстановку на линии фронта

Глава МИД Украины Дмитрий Кулеба в социальной сети X заявил, что обсудил с министром иностранных дел и внешнеэкономических связей Венгрии Петером Сийярто... РИА Новости, 10.07.2024

2024-07-10T16:08

2024-07-10T16:08

2024-07-10T16:08

украина

россия

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петер сийярто

дмитрий кулеба

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в мире

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МОСКВА, 10 июл - РИА Новости. Глава МИД Украины Дмитрий Кулеба в социальной сети X заявил, что обсудил с министром иностранных дел и внешнеэкономических связей Венгрии Петером Сийярто обстановку на линии фронта и приготовления ко второму саммиту по Украине. "Встретился со своим венгерским коллегой Петером Сийярто. Я проинформировал Петера об обстановке на линии фронта, а также о приготовлениях ко второму саммиту мира", - написал Кулеба.Как заявил глава украинского МИД, во время разговора он подчеркнул, что никакие мирные инициативы, по мнению Киева, не могут основываться на "нарративах России". Также он отметил, что обсудил с Сийярто дальнейшее развитие двусторонних отношений Венгрии и Украины на фоне договоренностей, достигнутых во время последнего визита премьера Венгрии Виктора Орбана в Киев. Ранее глава МИД Венгрии сообщил, что встретился с Кулебой на полях саммита НАТО, стороны договорились создать межправдокумент о развитии сотрудничества, при этом не сообщил о каком-либо прогрессе в рамках мирной инициативы Орбана по Украине и о развитии ситуации с правами закарпатских венгров. Президент РФ Владимир Путин выступил с новыми мирными предложениями по урегулированию конфликта на Украине, предусматривающими признание статуса Крыма, ДНР, ЛНР, Херсонской и Запорожской областей как регионов России, закрепление внеблокового и безъядерного статуса Украины, ее демилитаризацию и денацификацию, отмену антироссийских санкций. В Киеве эту инициативу отвергли. Президент России также отметил, что срок полномочий Владимира Зеленского истек, его легитимность не восстановить никакими средствами. Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков уточнял, что Путин не отвергает возможность переговоров с Украиной, поскольку там есть другие легитимные органы власти. Однако Киев на законодательном уровне ввел запрет на них и отверг мирные предложения Москвы. Киевские власти обсуждали свои предложения на конференции по Украине в Швейцарии 15-16 июня, однако, как заявили в МИД РФ, саммит был провальным.

https://ria.ru/20240624/es-1954957064.html

https://ria.ru/20240130/ukraina-1924248349.html

https://ria.ru/20240403/siyyarto-1937721583.html

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украина, россия, венгрия, петер сийярто, дмитрий кулеба, нато, в мире