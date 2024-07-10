Кулеба обсудил с Сийярто обстановку на линии фронта
Глава МИД Украины обсудил с главой МИД Венгрии ситуацию на линии фронта
© Фото : страница главы МИД Венгрии Петера Сийярто в соцсетиГлавы МИД Венгрии и Украины Петер Сийярто и Дмитрий Кулеба во время встречи в Брюсселе
© Фото : страница главы МИД Венгрии Петера Сийярто в соцсети
Главы МИД Венгрии и Украины Петер Сийярто и Дмитрий Кулеба во время встречи в Брюсселе. Архивное фото
МОСКВА, 10 июл - РИА Новости. Глава МИД Украины Дмитрий Кулеба в социальной сети X заявил, что обсудил с министром иностранных дел и внешнеэкономических связей Венгрии Петером Сийярто обстановку на линии фронта и приготовления ко второму саммиту по Украине.
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"Встретился со своим венгерским коллегой Петером Сийярто. Я проинформировал Петера об обстановке на линии фронта, а также о приготовлениях ко второму саммиту мира", - написал Кулеба.
Как заявил глава украинского МИД, во время разговора он подчеркнул, что никакие мирные инициативы, по мнению Киева, не могут основываться на "нарративах России".
Также он отметил, что обсудил с Сийярто дальнейшее развитие двусторонних отношений Венгрии и Украины на фоне договоренностей, достигнутых во время последнего визита премьера Венгрии Виктора Орбана в Киев.
Ранее глава МИД Венгрии сообщил, что встретился с Кулебой на полях саммита НАТО, стороны договорились создать межправдокумент о развитии сотрудничества, при этом не сообщил о каком-либо прогрессе в рамках мирной инициативы Орбана по Украине и о развитии ситуации с правами закарпатских венгров.
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