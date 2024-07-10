https://ria.ru/20240710/svo-1958743927.html
Дети с инвалидностью, потерявшие родителей на СВО, получат две пенсии
Дети с инвалидностью, потерявшие родителей на СВО, получат две пенсии - РИА Новости, 10.07.2024
Дети с инвалидностью, потерявшие родителей на СВО, получат две пенсии
Совет Федерации одобрил в среду закон, который устанавливает, что дети-инвалиды и инвалиды с детства I и II групп смогут одновременно получать пенсию по случаю... РИА Новости, 10.07.2024
2024-07-10T14:25
2024-07-10T14:25
2024-07-10T14:28
общество
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МОСКВА, 10 июл — РИА Новости. Совет Федерации одобрил в среду закон, который устанавливает, что дети-инвалиды и инвалиды с детства I и II групп смогут одновременно получать пенсию по случаю потери кормильца и социальную пенсию по инвалидности (или страховую по инвалидности, или страховую по старости). Закон предоставляет право на одновременное получение двух пенсий детям-инвалидам и инвалидам с детства I и II группы, являющимся: детьми погибших в ходе СВО военнослужащих-контрактников, мобилизованных, а также добровольцев. Таким детям будет устанавливаться пенсия по случаю потери кормильца и социальная пенсия по инвалидности или страховая пенсия по инвалидности, или страховая пенсия по старости в порядке, предусмотренном законом "О страховых пенсиях". Закон вступает в силу со дня его официального опубликования.
https://ria.ru/20240705/svo-1957697307.html
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общество, совет федерации рф
Общество, Совет Федерации РФ
Дети с инвалидностью, потерявшие родителей на СВО, получат две пенсии
Совфед: дети-инвалиды, потерявшие родителя на СВО, смогут получать две пенсии
МОСКВА, 10 июл — РИА Новости. Совет Федерации одобрил в среду закон, который устанавливает, что дети-инвалиды и инвалиды с детства I и II групп смогут одновременно получать пенсию по случаю потери кормильца и социальную пенсию по инвалидности (или страховую по инвалидности, или страховую по старости).
Закон предоставляет право на одновременное получение двух пенсий детям-инвалидам и инвалидам с детства I и II группы, являющимся: детьми погибших в ходе СВО военнослужащих-контрактников, мобилизованных, а также добровольцев.
Таким детям будет устанавливаться пенсия по случаю потери кормильца и социальная пенсия по инвалидности или страховая пенсия по инвалидности, или страховая пенсия по старости в порядке, предусмотренном законом "О страховых пенсиях".
Закон вступает в силу со дня его официального опубликования.