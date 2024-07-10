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Глава МИД Армении приехал на торжественный прием на саммите НАТО - РИА Новости, 10.07.2024
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16:04 10.07.2024 (обновлено: 16:46 10.07.2024)
https://ria.ru/20240710/priem-1958771802.html
Глава МИД Армении приехал на торжественный прием на саммите НАТО
Глава МИД Армении приехал на торжественный прием на саммите НАТО - РИА Новости, 10.07.2024
Глава МИД Армении приехал на торжественный прием на саммите НАТО
Министр иностранных дел Армении Арарат Мирзоян в Вашингтоне посетил официальный прием в честь 75-летия НАТО, сообщила пресс-служба армянского МИД. РИА Новости, 10.07.2024
2024-07-10T16:04
2024-07-10T16:46
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ЕРЕВАН, 10 июл — РИА Новости. Министр иностранных дел Армении Арарат Мирзоян в Вашингтоне посетил официальный прием в честь 75-летия НАТО, сообщила пресс-служба армянского МИД. "Девятого июля в Вашингтоне по приглашению президента США министр иностранных дел Армении Арарат Мирзоян принял участие в официальном приеме, посвященном 75-летию создания НАТО", — говорится в пресс-релизе.В ведомстве отметили, что Мирзоян пообщался с коллегами из стран — членов НАТО и государств-партнеров. В частности, обменялся мнениями с госсекретарем США Энтони Блинкеном по вопросам двусторонней и региональной повестки.Как отмечал замдиректора департамента информации и печати российского МИД Андрей Настасьин, американские власти пригласили представителей Армении и Азербайджана на саммит НАТО, чтобы "оторвать" их от России. По его словам, это приглашение — еще один пример попыток американцев распространить свое деструктивное влияние на все регионы мира.Как сообщал помощник американского госсекретаря по вопросам Европы и Евразии Джеймс О'Брайен, представителей Еревана и Баку пригласили в Вашингтон на встречу партнеров в рамках саммита НАТО.На 10 июля назначена трехсторонняя встреча глав внешнеполитических ведомств Армении, Азербайджана и США.
https://ria.ru/20240706/ucheniya-1957919441.html
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в мире, армения, сша, россия, арарат мирзоян, джо байден, энтони блинкен, нато
В мире, Армения, США, Россия, Арарат Мирзоян, Джо Байден, Энтони Блинкен, НАТО
Глава МИД Армении приехал на торжественный прием на саммите НАТО

Глава МИД Армении Мирзоян принял участие в приеме, посвященном 75-летию НАТО

© Фото : МИД АрменииМинистр иностранных дел Армении Арарат Мирзоян и госсекретарь США Энтони Блинкен на официальном приеме в Вашингтоне во время проведения саммита НАТО
Министр иностранных дел Армении Арарат Мирзоян и госсекретарь США Энтони Блинкен на официальном приеме в Вашингтоне во время проведения саммита НАТО - РИА Новости, 1920, 10.07.2024
© Фото : МИД Армении
Министр иностранных дел Армении Арарат Мирзоян и госсекретарь США Энтони Блинкен на официальном приеме в Вашингтоне во время проведения саммита НАТО
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ЕРЕВАН, 10 июл — РИА Новости. Министр иностранных дел Армении Арарат Мирзоян в Вашингтоне посетил официальный прием в честь 75-летия НАТО, сообщила пресс-служба армянского МИД.
"Девятого июля в Вашингтоне по приглашению президента США министр иностранных дел Армении Арарат Мирзоян принял участие в официальном приеме, посвященном 75-летию создания НАТО", — говорится в пресс-релизе.
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В ведомстве отметили, что Мирзоян пообщался с коллегами из стран — членов НАТО и государств-партнеров. В частности, обменялся мнениями с госсекретарем США Энтони Блинкеном по вопросам двусторонней и региональной повестки.
Как отмечал замдиректора департамента информации и печати российского МИД Андрей Настасьин, американские власти пригласили представителей Армении и Азербайджана на саммит НАТО, чтобы "оторвать" их от России. По его словам, это приглашение — еще один пример попыток американцев распространить свое деструктивное влияние на все регионы мира.
Как сообщал помощник американского госсекретаря по вопросам Европы и Евразии Джеймс О'Брайен, представителей Еревана и Баку пригласили в Вашингтон на встречу партнеров в рамках саммита НАТО.
На 10 июля назначена трехсторонняя встреча глав внешнеполитических ведомств Армении, Азербайджана и США.
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