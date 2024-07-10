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Названы страны с самыми низкими ценами на пиво - РИА Новости, 10.07.2024
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04:06 10.07.2024 (обновлено: 04:09 10.07.2024)
https://ria.ru/20240710/pivo-1958656810.html
Названы страны с самыми низкими ценами на пиво
Названы страны с самыми низкими ценами на пиво - РИА Новости, 10.07.2024
Названы страны с самыми низкими ценами на пиво
Россия входит в число стран с самыми демократичными ценами на пиво: пол-литра напитка в среднем обойдутся в 80 рублей, или 91 цент при пересчете в доллары, а... РИА Новости, 10.07.2024
2024-07-10T04:06
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ангола
иран
абхазия
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МОСКВА, 10 июл - РИА Новости. Россия входит в число стран с самыми демократичными ценами на пиво: пол-литра напитка в среднем обойдутся в 80 рублей, или 91 цент при пересчете в доллары, а самый дешевый напиток можно найти в Конго - там он будет стоить 42 цента, выяснило РИА Новости. Совокупно в 37 странах мира получится насладиться хмельным напитком дешевле доллара за пол-литра. В число таких стран, помимо Конго, вошли также Ангола (54 цента), Иран (57 центов), Абхазия (68 центов) и Фолклендские острова (69 центов). Россия расположилась на 21-м месте, а наши ближайшие соседи по списку - это Чехия (90 центов) и Казахстан (также 91 цент). При этом есть целый ряд стран, где придется уже довольно ощутимо раскошелиться, чтобы купить хмельной напиток: в 13 государствах пол-литра пенного обойдутся дороже 4 долларов. Среди них, например, Сингапур (4,02 доллара), Туркмения (4,29 доллара), Иордания (4,84 доллара) и Австралия (4,99 доллара). А последнее место в рейтинге "доступности" пива занимает островное государство Науру - там выложить придется сразу 6,73 доллара.
https://ria.ru/20240626/pivo-1955471404.html
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ангола, иран, абхазия
Ангола, Иран, Абхазия
Названы страны с самыми низкими ценами на пиво

Конго возглавил топ стран с самой низкой ценой на пиво, РФ заняла 21-е место

© Pixabay / Peter KraayvangerПиво разных сортов
Пиво разных сортов - РИА Новости, 1920, 10.07.2024
© Pixabay / Peter Kraayvanger
Пиво разных сортов. Архивное фото
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МОСКВА, 10 июл - РИА Новости. Россия входит в число стран с самыми демократичными ценами на пиво: пол-литра напитка в среднем обойдутся в 80 рублей, или 91 цент при пересчете в доллары, а самый дешевый напиток можно найти в Конго - там он будет стоить 42 цента, выяснило РИА Новости.
Совокупно в 37 странах мира получится насладиться хмельным напитком дешевле доллара за пол-литра.
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В число таких стран, помимо Конго, вошли также Ангола (54 цента), Иран (57 центов), Абхазия (68 центов) и Фолклендские острова (69 центов).
Россия расположилась на 21-м месте, а наши ближайшие соседи по списку - это Чехия (90 центов) и Казахстан (также 91 цент).
При этом есть целый ряд стран, где придется уже довольно ощутимо раскошелиться, чтобы купить хмельной напиток: в 13 государствах пол-литра пенного обойдутся дороже 4 долларов.
Среди них, например, Сингапур (4,02 доллара), Туркмения (4,29 доллара), Иордания (4,84 доллара) и Австралия (4,99 доллара). А последнее место в рейтинге "доступности" пива занимает островное государство Науру - там выложить придется сразу 6,73 доллара.
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