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В Петербурге полицейские задержали ряженого "коллегу" - РИА Новости, 10.07.2024
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12:23 10.07.2024
https://ria.ru/20240710/peterburg-1958709633.html
В Петербурге полицейские задержали ряженого "коллегу"
В Петербурге полицейские задержали ряженого "коллегу" - РИА Новости, 10.07.2024
В Петербурге полицейские задержали ряженого "коллегу"
Полиция Санкт-Петербурга задержала местного жителя, который снимал для соцсетей видео со своим участием в роли разнимавшего драку правоохранителя, для чего он... РИА Новости, 10.07.2024
2024-07-10T12:23
2024-07-10T12:23
происшествия
санкт-петербург
россия
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С.-ПЕТЕРБУРГ, 10 июл – РИА Новости. Полиция Санкт-Петербурга задержала местного жителя, который снимал для соцсетей видео со своим участием в роли разнимавшего драку правоохранителя, для чего он облачился в форменное обмундирование, сообщила пресс-служба регионального главка МВД РФ. Как информирует ведомство, накануне у дома №27 по Коломенской улице сотрудники полиции Центрального района при патрулировании территории обратили внимание на незнакомого "старшего лейтенанта". Молодой человек в форменном обмундировании активно позировал перед камерой мобильного телефона, постановочно разнимая уличную драку. &quot;Оказалось, что 28-летний мужчина, работающий на хлебозаводе, решил перевоплотиться в блогера и в тот вечер в компании своих друзей записывал видео для своих соцсетей. По сюжету он выступал в роли полицейского, разнимающего дерущихся из-за девушки. Такой контент сотрудники полиции не оценили и доставили блогера в отдел полиции&quot;, – говорится в сообщении.Как отметили в ГУМВД, несостоявшийся блогер пытался разжалобить полицейских, рассказывая о своей предстоящей свадьбе, но в итоге получил административный протокол по статье о незаконном ношении форменной одежды со знаками различия и символикой правоохранительных органов. "Теперь уличному режиссеру придется заплатить штраф (1-1,5 тысячи рублей - ред.)", – заключили в полиции.
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происшествия, санкт-петербург, россия
Происшествия, Санкт-Петербург, Россия
В Петербурге полицейские задержали ряженого "коллегу"

В Петербурге задержали мужчину в форме полиции, "разнимавшего драку" для видео

© РИА Новости / Александр Кряжев | Перейти в медиабанкСотрудник полиции
Сотрудник полиции - РИА Новости, 1920, 10.07.2024
© РИА Новости / Александр Кряжев
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Сотрудник полиции. Архивное фото
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С.-ПЕТЕРБУРГ, 10 июл – РИА Новости. Полиция Санкт-Петербурга задержала местного жителя, который снимал для соцсетей видео со своим участием в роли разнимавшего драку правоохранителя, для чего он облачился в форменное обмундирование, сообщила пресс-служба регионального главка МВД РФ.
Как информирует ведомство, накануне у дома №27 по Коломенской улице сотрудники полиции Центрального района при патрулировании территории обратили внимание на незнакомого "старшего лейтенанта". Молодой человек в форменном обмундировании активно позировал перед камерой мобильного телефона, постановочно разнимая уличную драку.
«

"Оказалось, что 28-летний мужчина, работающий на хлебозаводе, решил перевоплотиться в блогера и в тот вечер в компании своих друзей записывал видео для своих соцсетей. По сюжету он выступал в роли полицейского, разнимающего дерущихся из-за девушки. Такой контент сотрудники полиции не оценили и доставили блогера в отдел полиции", – говорится в сообщении.

Как отметили в ГУМВД, несостоявшийся блогер пытался разжалобить полицейских, рассказывая о своей предстоящей свадьбе, но в итоге получил административный протокол по статье о незаконном ношении форменной одежды со знаками различия и символикой правоохранительных органов.
"Теперь уличному режиссеру придется заплатить штраф (1-1,5 тысячи рублей - ред.)", – заключили в полиции.
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