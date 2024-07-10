https://ria.ru/20240710/peterburg-1958709633.html

В Петербурге полицейские задержали ряженого "коллегу"

В Петербурге полицейские задержали ряженого "коллегу" - РИА Новости, 10.07.2024

В Петербурге полицейские задержали ряженого "коллегу"

Полиция Санкт-Петербурга задержала местного жителя, который снимал для соцсетей видео со своим участием в роли разнимавшего драку правоохранителя, для чего он... РИА Новости, 10.07.2024

2024-07-10T12:23

2024-07-10T12:23

2024-07-10T12:23

происшествия

санкт-петербург

россия

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С.-ПЕТЕРБУРГ, 10 июл – РИА Новости. Полиция Санкт-Петербурга задержала местного жителя, который снимал для соцсетей видео со своим участием в роли разнимавшего драку правоохранителя, для чего он облачился в форменное обмундирование, сообщила пресс-служба регионального главка МВД РФ. Как информирует ведомство, накануне у дома №27 по Коломенской улице сотрудники полиции Центрального района при патрулировании территории обратили внимание на незнакомого "старшего лейтенанта". Молодой человек в форменном обмундировании активно позировал перед камерой мобильного телефона, постановочно разнимая уличную драку. "Оказалось, что 28-летний мужчина, работающий на хлебозаводе, решил перевоплотиться в блогера и в тот вечер в компании своих друзей записывал видео для своих соцсетей. По сюжету он выступал в роли полицейского, разнимающего дерущихся из-за девушки. Такой контент сотрудники полиции не оценили и доставили блогера в отдел полиции", – говорится в сообщении.Как отметили в ГУМВД, несостоявшийся блогер пытался разжалобить полицейских, рассказывая о своей предстоящей свадьбе, но в итоге получил административный протокол по статье о незаконном ношении форменной одежды со знаками различия и символикой правоохранительных органов. "Теперь уличному режиссеру придется заплатить штраф (1-1,5 тысячи рублей - ред.)", – заключили в полиции.

https://ria.ru/20240624/peterburg-1954999685.html

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происшествия, санкт-петербург, россия