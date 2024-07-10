https://ria.ru/20240710/orban-1958713408.html

Орбан пообещал добиваться, чтобы НАТО оставалась оборонительным альянсом

Орбан пообещал добиваться, чтобы НАТО оставалась оборонительным альянсом - РИА Новости, 10.07.2024

Орбан пообещал добиваться, чтобы НАТО оставалась оборонительным альянсом

Премьер-министр Венгрии Виктор Орбан пообещал добиваться на саммите НАТО, чтобы альянс оставался оборонительным, как и было задумано 75 лет назад. РИА Новости, 10.07.2024

2024-07-10T12:34

2024-07-10T12:34

2024-07-10T12:40

в мире

венгрия

виктор орбан

нато

евросоюз

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БУДАПЕШТ, 10 июл - РИА Новости. Премьер-министр Венгрии Виктор Орбан пообещал добиваться на саммите НАТО, чтобы альянс оставался оборонительным, как и было задумано 75 лет назад. "В Вашингтоне начался саммит НАТО. Со стороны Венгрии я буду выступать за то, чтобы мы сохранили НАТО таким, каким оно было задумано при его создании 75 лет назад: оборонительным альянсом", - написал Орбан в соцсети Facebook*. Орбан 5 июля с делегацией прибыл в Москву и провел встречу с президентом РФ Владимиром Путиным. Визит в Москву он назвал следующим этапом мирной миссии, первым этапом которой была поездка в Киев 2 июля. Венгерский премьер заявил, что намерен вскоре провести несколько таких же неожиданных встреч. В понедельник Орбан побывал в Пекине, где заявил, что Венгрия выступает против конфронтации с Китаем и за сотрудничество ЕС и КНР. После Китая венгерский премьер направился в Вашингтон, где, помимо саммита НАТО, также обещал дальше работать над своей мирной инициативой, и встретился с президентом Турции Реджепом Тайипом Эрдоганом. Ранее Орбан заявил, что Европа несется к войне, как поезд "с безумным машинистом", необходимо этому помешать. По его словам, провоенные политики Европы, словно наркозависимые, хотят победить Россию, как пытались дважды в ХХ веке, но не понимают реальности. По его словам, нынешние процессы через годы могут быть названы прелюдией к третьей мировой войне или даже ее эпизодом, если не остановить "военный психоз Брюсселя". Он отмечал, что заявления западных политиков и СМИ свидетельствуют о подготовке Европы к началу войны с Россией. По его словам, рабочие группы НАТО в Брюсселе пытаются определить, как альянс может принять участие в конфликте на Украине.* Деятельность Meta (соцсети Facebook и Instagram) запрещена в России как экстремистская.

https://ria.ru/20240710/druzya-1958618400.html

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в мире, венгрия, виктор орбан, нато, евросоюз