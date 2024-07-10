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Орбан пообещал добиваться, чтобы НАТО оставалась оборонительным альянсом - РИА Новости, 10.07.2024
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12:34 10.07.2024 (обновлено: 12:40 10.07.2024)
https://ria.ru/20240710/orban-1958713408.html
Орбан пообещал добиваться, чтобы НАТО оставалась оборонительным альянсом
Орбан пообещал добиваться, чтобы НАТО оставалась оборонительным альянсом - РИА Новости, 10.07.2024
Орбан пообещал добиваться, чтобы НАТО оставалась оборонительным альянсом
Премьер-министр Венгрии Виктор Орбан пообещал добиваться на саммите НАТО, чтобы альянс оставался оборонительным, как и было задумано 75 лет назад. РИА Новости, 10.07.2024
2024-07-10T12:34
2024-07-10T12:40
в мире
венгрия
виктор орбан
нато
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БУДАПЕШТ, 10 июл - РИА Новости. Премьер-министр Венгрии Виктор Орбан пообещал добиваться на саммите НАТО, чтобы альянс оставался оборонительным, как и было задумано 75 лет назад. "В Вашингтоне начался саммит НАТО. Со стороны Венгрии я буду выступать за то, чтобы мы сохранили НАТО таким, каким оно было задумано при его создании 75 лет назад: оборонительным альянсом", - написал Орбан в соцсети Facebook*. Орбан 5 июля с делегацией прибыл в Москву и провел встречу с президентом РФ Владимиром Путиным. Визит в Москву он назвал следующим этапом мирной миссии, первым этапом которой была поездка в Киев 2 июля. Венгерский премьер заявил, что намерен вскоре провести несколько таких же неожиданных встреч. В понедельник Орбан побывал в Пекине, где заявил, что Венгрия выступает против конфронтации с Китаем и за сотрудничество ЕС и КНР. После Китая венгерский премьер направился в Вашингтон, где, помимо саммита НАТО, также обещал дальше работать над своей мирной инициативой, и встретился с президентом Турции Реджепом Тайипом Эрдоганом. Ранее Орбан заявил, что Европа несется к войне, как поезд "с безумным машинистом", необходимо этому помешать. По его словам, провоенные политики Европы, словно наркозависимые, хотят победить Россию, как пытались дважды в ХХ веке, но не понимают реальности. По его словам, нынешние процессы через годы могут быть названы прелюдией к третьей мировой войне или даже ее эпизодом, если не остановить "военный психоз Брюсселя". Он отмечал, что заявления западных политиков и СМИ свидетельствуют о подготовке Европы к началу войны с Россией. По его словам, рабочие группы НАТО в Брюсселе пытаются определить, как альянс может принять участие в конфликте на Украине.* Деятельность Meta (соцсети Facebook и Instagram) запрещена в России как экстремистская.
https://ria.ru/20240710/druzya-1958618400.html
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в мире, венгрия, виктор орбан, нато, евросоюз
В мире, Венгрия, Виктор Орбан, НАТО, Евросоюз
Орбан пообещал добиваться, чтобы НАТО оставалась оборонительным альянсом

Орбан пообещал добиваться на саммите НАТО, чтобы альянс оставался оборонительным

© РИА Новости / Валерий Мельников | Перейти в медиабанкПремьер-министр Венгрии Виктор Орбан
Премьер-министр Венгрии Виктор Орбан - РИА Новости, 1920, 10.07.2024
© РИА Новости / Валерий Мельников
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Премьер-министр Венгрии Виктор Орбан. Архивное фото
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БУДАПЕШТ, 10 июл - РИА Новости. Премьер-министр Венгрии Виктор Орбан пообещал добиваться на саммите НАТО, чтобы альянс оставался оборонительным, как и было задумано 75 лет назад.
Вашингтоне начался саммит НАТО. Со стороны Венгрии я буду выступать за то, чтобы мы сохранили НАТО таким, каким оно было задумано при его создании 75 лет назад: оборонительным альянсом", - написал Орбан в соцсети Facebook*.
Изображение сгенерировано ИИ - РИА Новости, 1920, 10.07.2024
Нож за спиной: друзья России раскрыли свой интерес
08:00
Орбан 5 июля с делегацией прибыл в Москву и провел встречу с президентом РФ Владимиром Путиным. Визит в Москву он назвал следующим этапом мирной миссии, первым этапом которой была поездка в Киев 2 июля. Венгерский премьер заявил, что намерен вскоре провести несколько таких же неожиданных встреч. В понедельник Орбан побывал в Пекине, где заявил, что Венгрия выступает против конфронтации с Китаем и за сотрудничество ЕС и КНР. После Китая венгерский премьер направился в Вашингтон, где, помимо саммита НАТО, также обещал дальше работать над своей мирной инициативой, и встретился с президентом Турции Реджепом Тайипом Эрдоганом.
Ранее Орбан заявил, что Европа несется к войне, как поезд "с безумным машинистом", необходимо этому помешать. По его словам, провоенные политики Европы, словно наркозависимые, хотят победить Россию, как пытались дважды в ХХ веке, но не понимают реальности. По его словам, нынешние процессы через годы могут быть названы прелюдией к третьей мировой войне или даже ее эпизодом, если не остановить "военный психоз Брюсселя".
Он отмечал, что заявления западных политиков и СМИ свидетельствуют о подготовке Европы к началу войны с Россией. По его словам, рабочие группы НАТО в Брюсселе пытаются определить, как альянс может принять участие в конфликте на Украине.
* Деятельность Meta (соцсети Facebook и Instagram) запрещена в России как экстремистская.
Премьер-министр Венгрии Виктор Орбан и президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган во время встречи. 10 июля 2024 - РИА Новости, 1920, 10.07.2024
Орбан попросил Эрдогана поддержать его мирную инициативу по Украине
10:28
 
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