Орбан попросил Эрдогана поддержать его мирную инициативу по Украине
Премьер Венгрии Орбан попросил Эрдогана поддержать его инициативу по Украине
© Фото : Orbán Viktor/XПремьер-министр Венгрии Виктор Орбан и президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган во время встречи. 10 июля 2024
© Фото : Orbán Viktor/X
Премьер-министр Венгрии Виктор Орбан и президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган во время встречи. 10 июля 2024
БУДАПЕШТ, 10 июл - РИА Новости. Премьер-министр Венгрии Виктор Орбан сообщил, что попросил президента Турции Реджепа Тайипа Эрдогана поддержать его мирную инициативу и объединить усилия по урегулированию конфликта на Украине.
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"Я попросил господина президента, чтобы он поддержал нас в нашей миссии мира. Позиции воюющих сторон по-прежнему далеки друг от друга. Но если "друзья мира" объединятся, объединенными усилиями мы сможем сделать следующий шаг в направлении мира", - сказал Орбан в видеообращении, опубликованном в соцсети Facebook* по итогам переговоров с Эрдоганом на полях саммита НАТО в Вашингтоне.
Венгерский премьер также назвал турецкого президента единственным государственным лидером, кто имеет успешный опыт посредничества в конфликте на Украине при заключении "зерновой сделки".
Орбан 5 июля с делегацией прибыл в Москву и провел встречу с президентом РФ Владимиром Путиным. Визит в Москву он назвал следующим этапом мирной миссии, первым этапом которой была поездка в Киев 2 июля. Венгерский премьер заявил, что намерен вскоре провести несколько таких же неожиданных встреч. В понедельник Орбан побывал в Пекине, где заявил, что Венгрия выступает против конфронтации с Китаем и за сотрудничество ЕС и КНР. После Китая венгерский премьер направился в Вашингтон, где, помимо саммита НАТО, также обещал дальше работать над своей мирной инициативой.
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