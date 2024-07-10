https://ria.ru/20240710/orban-1958684270.html

Орбан попросил Эрдогана поддержать его мирную инициативу по Украине

Орбан попросил Эрдогана поддержать его мирную инициативу по Украине - РИА Новости, 10.07.2024

Орбан попросил Эрдогана поддержать его мирную инициативу по Украине

Премьер-министр Венгрии Виктор Орбан сообщил, что попросил президента Турции Реджепа Тайипа Эрдогана поддержать его мирную инициативу и объединить усилия по... РИА Новости, 10.07.2024

2024-07-10T10:28

2024-07-10T10:28

2024-07-10T13:31

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реджеп тайип эрдоган

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БУДАПЕШТ, 10 июл - РИА Новости. Премьер-министр Венгрии Виктор Орбан сообщил, что попросил президента Турции Реджепа Тайипа Эрдогана поддержать его мирную инициативу и объединить усилия по урегулированию конфликта на Украине. "Я попросил господина президента, чтобы он поддержал нас в нашей миссии мира. Позиции воюющих сторон по-прежнему далеки друг от друга. Но если "друзья мира" объединятся, объединенными усилиями мы сможем сделать следующий шаг в направлении мира", - сказал Орбан в видеообращении, опубликованном в соцсети Facebook* по итогам переговоров с Эрдоганом на полях саммита НАТО в Вашингтоне. Венгерский премьер также назвал турецкого президента единственным государственным лидером, кто имеет успешный опыт посредничества в конфликте на Украине при заключении "зерновой сделки". Орбан 5 июля с делегацией прибыл в Москву и провел встречу с президентом РФ Владимиром Путиным. Визит в Москву он назвал следующим этапом мирной миссии, первым этапом которой была поездка в Киев 2 июля. Венгерский премьер заявил, что намерен вскоре провести несколько таких же неожиданных встреч. В понедельник Орбан побывал в Пекине, где заявил, что Венгрия выступает против конфронтации с Китаем и за сотрудничество ЕС и КНР. После Китая венгерский премьер направился в Вашингтон, где, помимо саммита НАТО, также обещал дальше работать над своей мирной инициативой.* Деятельность Meta (соцсети Facebook и Instagram) запрещена в России как экстремистская.

https://ria.ru/20240706/evropa-1957779386.html

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в мире, венгрия, украина, виктор орбан, реджеп тайип эрдоган