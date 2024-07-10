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Орбан попросил Эрдогана поддержать его мирную инициативу по Украине - РИА Новости, 10.07.2024
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Специальная военная операция на Украине
 
10:28 10.07.2024 (обновлено: 13:31 10.07.2024)
https://ria.ru/20240710/orban-1958684270.html
Орбан попросил Эрдогана поддержать его мирную инициативу по Украине
Орбан попросил Эрдогана поддержать его мирную инициативу по Украине - РИА Новости, 10.07.2024
Орбан попросил Эрдогана поддержать его мирную инициативу по Украине
Премьер-министр Венгрии Виктор Орбан сообщил, что попросил президента Турции Реджепа Тайипа Эрдогана поддержать его мирную инициативу и объединить усилия по... РИА Новости, 10.07.2024
2024-07-10T10:28
2024-07-10T13:31
специальная военная операция на украине
в мире
венгрия
украина
виктор орбан
реджеп тайип эрдоган
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БУДАПЕШТ, 10 июл - РИА Новости. Премьер-министр Венгрии Виктор Орбан сообщил, что попросил президента Турции Реджепа Тайипа Эрдогана поддержать его мирную инициативу и объединить усилия по урегулированию конфликта на Украине. "Я попросил господина президента, чтобы он поддержал нас в нашей миссии мира. Позиции воюющих сторон по-прежнему далеки друг от друга. Но если "друзья мира" объединятся, объединенными усилиями мы сможем сделать следующий шаг в направлении мира", - сказал Орбан в видеообращении, опубликованном в соцсети Facebook* по итогам переговоров с Эрдоганом на полях саммита НАТО в Вашингтоне. Венгерский премьер также назвал турецкого президента единственным государственным лидером, кто имеет успешный опыт посредничества в конфликте на Украине при заключении "зерновой сделки". Орбан 5 июля с делегацией прибыл в Москву и провел встречу с президентом РФ Владимиром Путиным. Визит в Москву он назвал следующим этапом мирной миссии, первым этапом которой была поездка в Киев 2 июля. Венгерский премьер заявил, что намерен вскоре провести несколько таких же неожиданных встреч. В понедельник Орбан побывал в Пекине, где заявил, что Венгрия выступает против конфронтации с Китаем и за сотрудничество ЕС и КНР. После Китая венгерский премьер направился в Вашингтон, где, помимо саммита НАТО, также обещал дальше работать над своей мирной инициативой.* Деятельность Meta (соцсети Facebook и Instagram) запрещена в России как экстремистская.
https://ria.ru/20240706/evropa-1957779386.html
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в мире, венгрия, украина, виктор орбан, реджеп тайип эрдоган
Специальная военная операция на Украине, В мире, Венгрия, Украина, Виктор Орбан, Реджеп Тайип Эрдоган
Орбан попросил Эрдогана поддержать его мирную инициативу по Украине

Премьер Венгрии Орбан попросил Эрдогана поддержать его инициативу по Украине

© Фото : Orbán Viktor/XПремьер-министр Венгрии Виктор Орбан и президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган во время встречи. 10 июля 2024
Премьер-министр Венгрии Виктор Орбан и президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган во время встречи. 10 июля 2024 - РИА Новости, 1920, 10.07.2024
© Фото : Orbán Viktor/X
Премьер-министр Венгрии Виктор Орбан и президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган во время встречи. 10 июля 2024
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БУДАПЕШТ, 10 июл - РИА Новости. Премьер-министр Венгрии Виктор Орбан сообщил, что попросил президента Турции Реджепа Тайипа Эрдогана поддержать его мирную инициативу и объединить усилия по урегулированию конфликта на Украине.
«
"Я попросил господина президента, чтобы он поддержал нас в нашей миссии мира. Позиции воюющих сторон по-прежнему далеки друг от друга. Но если "друзья мира" объединятся, объединенными усилиями мы сможем сделать следующий шаг в направлении мира", - сказал Орбан в видеообращении, опубликованном в соцсети Facebook* по итогам переговоров с Эрдоганом на полях саммита НАТО в Вашингтоне.
Венгерский премьер также назвал турецкого президента единственным государственным лидером, кто имеет успешный опыт посредничества в конфликте на Украине при заключении "зерновой сделки".
Орбан 5 июля с делегацией прибыл в Москву и провел встречу с президентом РФ Владимиром Путиным. Визит в Москву он назвал следующим этапом мирной миссии, первым этапом которой была поездка в Киев 2 июля. Венгерский премьер заявил, что намерен вскоре провести несколько таких же неожиданных встреч. В понедельник Орбан побывал в Пекине, где заявил, что Венгрия выступает против конфронтации с Китаем и за сотрудничество ЕС и КНР. После Китая венгерский премьер направился в Вашингтон, где, помимо саммита НАТО, также обещал дальше работать над своей мирной инициативой.
* Деятельность Meta (соцсети Facebook и Instagram) запрещена в России как экстремистская.
Изображение сгенерировано ИИ - РИА Новости, 1920, 06.07.2024
Европа против Орбана: один-ноль в пользу венгра
6 июля, 08:00
 
Специальная военная операция на УкраинеВ миреВенгрияУкраинаВиктор ОрбанРеджеп Тайип Эрдоган
 
 
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