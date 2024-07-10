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Совфед одобрил введение прогрессивной шкалы НДФЛ - РИА Новости, 10.07.2024
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12:53 10.07.2024 (обновлено: 13:23 10.07.2024)
https://ria.ru/20240710/ndfl-1958719380.html
Совфед одобрил введение прогрессивной шкалы НДФЛ
Совфед одобрил введение прогрессивной шкалы НДФЛ - РИА Новости, 10.07.2024
Совфед одобрил введение прогрессивной шкалы НДФЛ
Совет Федерации одобрил закон о введении прогрессивной шкалы налога на доходы физических лиц. РИА Новости, 10.07.2024
2024-07-10T12:53
2024-07-10T13:23
совет федерации рф
налоговые изменения в россии
экономика
россия
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МОСКВА, 10 июл — РИА Новости. Совет Федерации одобрил закон о введении прогрессивной шкалы налога на доходы физических лиц.В рамках совершенствования фискальной системы документ вводит в Налоговом кодексе пятиступенчатую шкалу подоходного налога.Если годовой доход не превышает 2,4 миллиона рублей, то сохраняется базовая ставка в 13 процентов. Затем она повышается: до 15 процентов на доход до пяти миллионов рублей в год, 18 процентов — на доход до 20 миллионов, 20 процентов — на доход до 50 миллионов, а доходы сверх этой величины будут облагаться по ставке 22 процента. Повышенный налог придется платить не со всей суммы, а только с превышения.Нововведение не коснется выплат участникам специальной военной операции, а также северных надбавок.Для самозанятых также ничего не меняется: действующие ставки налога на профессиональный доход сохраняются. Кроме того, предусматривается одинаковое налогообложение НДФЛ операций с цифровыми финансовыми активами и ценными бумагами (при доходе до 2,4 миллиона рублей в год — 13%, свыше этой суммы — 15%).Кроме того, с 350 до 450 тысяч рублей увеличится предельный размер дохода, до достижения которого могут применяться стандартные налоговые вычеты по НДФЛ. При этом вдвое увеличиваются налоговые вычеты: на второго ребенка — до 2800 рублей, на третьего и каждого последующего ребенка — до 6000 рублей. Для граждан, которые сдают нормативы ГТО и проходят ежегодную диспансеризацию, вводится вычет в размере 18 000 рублей в год.По расчетам Минфина, повышение НДФЛ коснется не более чем 3,2% налогоплательщиков. Как подсчитало РИА Новости, дополнительные доходы бюджетной системы России от предлагаемых налоговых изменений в 2025-2030 годах могут составить порядка 17,8 триллиона рублей. Полученные деньги направят на социальные нужды: поддержку семей с детьми, ремонт и оснащение медучреждений, строительство жилья и дорог, финансирование национальных проектов.
https://ria.ru/20240710/ndfl-1958551764.html
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совет федерации рф, налоговые изменения в россии, экономика, россия
Совет Федерации РФ, Налоговые изменения в России, Экономика, Россия
Совфед одобрил введение прогрессивной шкалы НДФЛ

Совфед одобрил ввод прогрессивной шкалы НДФЛ со ставками от 13% до 22%

© Фото : Совет Федерации Федерального Собрания Российской Федерации572-е заседание Совета Федерации России
572-е заседание Совета Федерации России - РИА Новости, 1920, 10.07.2024
© Фото : Совет Федерации Федерального Собрания Российской Федерации
572-е заседание Совета Федерации России
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МОСКВА, 10 июл — РИА Новости. Совет Федерации одобрил закон о введении прогрессивной шкалы налога на доходы физических лиц.
В рамках совершенствования фискальной системы документ вводит в Налоговом кодексе пятиступенчатую шкалу подоходного налога.
Рассчет налога - РИА Новости, 1920, 10.07.2024
История изменения ставки НДФЛ в России
10:23
Если годовой доход не превышает 2,4 миллиона рублей, то сохраняется базовая ставка в 13 процентов. Затем она повышается: до 15 процентов на доход до пяти миллионов рублей в год, 18 процентов — на доход до 20 миллионов, 20 процентов — на доход до 50 миллионов, а доходы сверх этой величины будут облагаться по ставке 22 процента. Повышенный налог придется платить не со всей суммы, а только с превышения.
Нововведение не коснется выплат участникам специальной военной операции, а также северных надбавок.
Для самозанятых также ничего не меняется: действующие ставки налога на профессиональный доход сохраняются. Кроме того, предусматривается одинаковое налогообложение НДФЛ операций с цифровыми финансовыми активами и ценными бумагами (при доходе до 2,4 миллиона рублей в год — 13%, свыше этой суммы — 15%).
Семья - РИА Новости, 1920, 10.07.2024
Госдума приняла закон о выплате работающим семьям с двумя и более детьми
10:06
Кроме того, с 350 до 450 тысяч рублей увеличится предельный размер дохода, до достижения которого могут применяться стандартные налоговые вычеты по НДФЛ. При этом вдвое увеличиваются налоговые вычеты: на второго ребенка — до 2800 рублей, на третьего и каждого последующего ребенка — до 6000 рублей. Для граждан, которые сдают нормативы ГТО и проходят ежегодную диспансеризацию, вводится вычет в размере 18 000 рублей в год.
По расчетам Минфина, повышение НДФЛ коснется не более чем 3,2% налогоплательщиков. Как подсчитало РИА Новости, дополнительные доходы бюджетной системы России от предлагаемых налоговых изменений в 2025-2030 годах могут составить порядка 17,8 триллиона рублей. Полученные деньги направят на социальные нужды: поддержку семей с детьми, ремонт и оснащение медучреждений, строительство жилья и дорог, финансирование национальных проектов.
 
Совет Федерации РФНалоговые изменения в РоссииЭкономикаРоссия
 
 
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