https://ria.ru/20240710/ndfl-1958719380.html

Совфед одобрил введение прогрессивной шкалы НДФЛ

Совфед одобрил введение прогрессивной шкалы НДФЛ - РИА Новости, 10.07.2024

Совфед одобрил введение прогрессивной шкалы НДФЛ

Совет Федерации одобрил закон о введении прогрессивной шкалы налога на доходы физических лиц. РИА Новости, 10.07.2024

2024-07-10T12:53

2024-07-10T12:53

2024-07-10T13:23

совет федерации рф

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МОСКВА, 10 июл — РИА Новости. Совет Федерации одобрил закон о введении прогрессивной шкалы налога на доходы физических лиц.В рамках совершенствования фискальной системы документ вводит в Налоговом кодексе пятиступенчатую шкалу подоходного налога.Если годовой доход не превышает 2,4 миллиона рублей, то сохраняется базовая ставка в 13 процентов. Затем она повышается: до 15 процентов на доход до пяти миллионов рублей в год, 18 процентов — на доход до 20 миллионов, 20 процентов — на доход до 50 миллионов, а доходы сверх этой величины будут облагаться по ставке 22 процента. Повышенный налог придется платить не со всей суммы, а только с превышения.Нововведение не коснется выплат участникам специальной военной операции, а также северных надбавок.Для самозанятых также ничего не меняется: действующие ставки налога на профессиональный доход сохраняются. Кроме того, предусматривается одинаковое налогообложение НДФЛ операций с цифровыми финансовыми активами и ценными бумагами (при доходе до 2,4 миллиона рублей в год — 13%, свыше этой суммы — 15%).Кроме того, с 350 до 450 тысяч рублей увеличится предельный размер дохода, до достижения которого могут применяться стандартные налоговые вычеты по НДФЛ. При этом вдвое увеличиваются налоговые вычеты: на второго ребенка — до 2800 рублей, на третьего и каждого последующего ребенка — до 6000 рублей. Для граждан, которые сдают нормативы ГТО и проходят ежегодную диспансеризацию, вводится вычет в размере 18 000 рублей в год.По расчетам Минфина, повышение НДФЛ коснется не более чем 3,2% налогоплательщиков. Как подсчитало РИА Новости, дополнительные доходы бюджетной системы России от предлагаемых налоговых изменений в 2025-2030 годах могут составить порядка 17,8 триллиона рублей. Полученные деньги направят на социальные нужды: поддержку семей с детьми, ремонт и оснащение медучреждений, строительство жилья и дорог, финансирование национальных проектов.

https://ria.ru/20240710/ndfl-1958551764.html

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совет федерации рф, налоговые изменения в россии, экономика, россия