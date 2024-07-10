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НАТО потребовала от всего мира не оказывать никакой поддержки России - РИА Новости, 11.07.2024
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23:41 10.07.2024 (обновлено: 00:09 11.07.2024)
https://ria.ru/20240710/nato-1958859553.html
НАТО потребовала от всего мира не оказывать никакой поддержки России
НАТО потребовала от всего мира не оказывать никакой поддержки России - РИА Новости, 11.07.2024
НАТО потребовала от всего мира не оказывать никакой поддержки России
НАТО потребовала от всего мира не оказывать никакой поддержки России и осуждает каждое государство, которое это делает, свидетельствует совместная декларация... РИА Новости, 11.07.2024
2024-07-10T23:41
2024-07-11T00:09
россия
нато
в мире
украина
вооруженные силы украины
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МОСКВА, 10 июл — РИА Новости. НАТО потребовала от всего мира не оказывать никакой поддержки России и осуждает каждое государство, которое это делает, свидетельствует совместная декларация стран блока."Мы призываем все страны не оказывать никакой помощи агрессии России. Мы осуждаем всех тех, кто содействует и тем самым продлевает российские военные действия на Украине", — указано в документе.Они также условились разработать рекомендации по стратегическим подходам к отношениям с Москвой к следующему саммиту альянса.При этом в декларации утверждается, что НАТО якобы не стремится к конфронтации и не представляет угрозы для России.На Западе в последнее время все чаще рассуждают о прямом вмешательстве в конфликт на Украине. Так, президент Франции Эммануэль Макрон допустил отправку военных для помощи ВСУ, а теперь уже бывший глава МИД Великобритании Дэвид Кэмерон назвал допустимыми удары по территории России ракетами, переданными королевством.В свою очередь, уходящий генсек НАТО Йенс Столтенберг отмечал, что альянс не собирается направлять войска на Украину и киевский режим об этом не просил.В начале июня президент Владимир Путин на полях ПМЭФ в очередной раз подчеркнул, что Россия не собирается нападать на альянс. По его словам, это чушь и бред собачий, с помощью которых западные страны одурачивают собственное население и пытаются удержать свое имперское положение.
https://ria.ru/20240710/nato-1958848532.html
https://ria.ru/20240505/nato-1943955270.html
https://ria.ru/20240708/uyazvimost-1958047251.html
https://ria.ru/20240710/deklaratsiya-1958858635.html
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россия, нато, в мире, украина, вооруженные силы украины
Россия, НАТО, В мире, Украина, Вооруженные силы Украины
НАТО потребовала от всего мира не оказывать никакой поддержки России

НАТО осудила страны, поддерживающие Россию, и потребовала прекратить помощь

© AP Photo / Jacquelyn MartinСимволика НАТО перед началом саммита организации в Вашингтоне
Символика НАТО перед началом саммита организации в Вашингтоне - РИА Новости, 1920, 10.07.2024
© AP Photo / Jacquelyn Martin
Символика НАТО перед началом саммита организации в Вашингтоне
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МОСКВА, 10 июл — РИА Новости. НАТО потребовала от всего мира не оказывать никакой поддержки России и осуждает каждое государство, которое это делает, свидетельствует совместная декларация стран блока.
"Мы призываем все страны не оказывать никакой помощи агрессии России. Мы осуждаем всех тех, кто содействует и тем самым продлевает российские военные действия на Украине", — указано в документе.
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Орбан осудил возрастающую роль НАТО в конфликте на Украине
Вчера, 21:50
Они также условились разработать рекомендации по стратегическим подходам к отношениям с Москвой к следующему саммиту альянса.
При этом в декларации утверждается, что НАТО якобы не стремится к конфронтации и не представляет угрозы для России.

Очередной саммит Североатлантического альянса проходит в Вашингтоне 9-11 июля. На повестке три большие темы: усиление роли блока в координации и финансировании военной помощи Киеву, укрепление коллективной обороны и сдерживания для противодействия России, а также расширение партнерства со странами Азии на фоне нарастающего противостояния Запада и Китая.

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НАТО установила две красные линии для вмешательства на Украине, пишут СМИ
5 мая, 11:12
На Западе в последнее время все чаще рассуждают о прямом вмешательстве в конфликт на Украине. Так, президент Франции Эммануэль Макрон допустил отправку военных для помощи ВСУ, а теперь уже бывший глава МИД Великобритании Дэвид Кэмерон назвал допустимыми удары по территории России ракетами, переданными королевством.

В среду газета Financial Times сообщила, что новое лейбористское правительство Британии во главе с Киром Стармером не станет отменять решение предыдущих властей.

Изображение сгенерировано ИИ - РИА Новости, 1920, 08.07.2024
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8 июля, 08:00
В свою очередь, уходящий генсек НАТО Йенс Столтенберг отмечал, что альянс не собирается направлять войска на Украину и киевский режим об этом не просил.
В начале июня президент Владимир Путин на полях ПМЭФ в очередной раз подчеркнул, что Россия не собирается нападать на альянс. По его словам, это чушь и бред собачий, с помощью которых западные страны одурачивают собственное население и пытаются удержать свое имперское положение.
Флаги Украины и НАТО - РИА Новости, 1920, 10.07.2024
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Вчера, 23:34
 
РоссияНАТОВ миреУкраинаВооруженные силы Украины
 
 
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