НАТО потребовала от всего мира не оказывать никакой поддержки России
НАТО осудила страны, поддерживающие Россию, и потребовала прекратить помощь
© AP Photo / Jacquelyn MartinСимволика НАТО перед началом саммита организации в Вашингтоне
© AP Photo / Jacquelyn Martin
Символика НАТО перед началом саммита организации в Вашингтоне
МОСКВА, 10 июл — РИА Новости. НАТО потребовала от всего мира не оказывать никакой поддержки России и осуждает каждое государство, которое это делает, свидетельствует совместная декларация стран блока.
"Мы призываем все страны не оказывать никакой помощи агрессии России. Мы осуждаем всех тех, кто содействует и тем самым продлевает российские военные действия на Украине", — указано в документе.
Они также условились разработать рекомендации по стратегическим подходам к отношениям с Москвой к следующему саммиту альянса.
При этом в декларации утверждается, что НАТО якобы не стремится к конфронтации и не представляет угрозы для России.
Очередной саммит Североатлантического альянса проходит в Вашингтоне 9-11 июля. На повестке три большие темы: усиление роли блока в координации и финансировании военной помощи Киеву, укрепление коллективной обороны и сдерживания для противодействия России, а также расширение партнерства со странами Азии на фоне нарастающего противостояния Запада и Китая.
На Западе в последнее время все чаще рассуждают о прямом вмешательстве в конфликт на Украине. Так, президент Франции Эммануэль Макрон допустил отправку военных для помощи ВСУ, а теперь уже бывший глава МИД Великобритании Дэвид Кэмерон назвал допустимыми удары по территории России ракетами, переданными королевством.
В среду газета Financial Times сообщила, что новое лейбористское правительство Британии во главе с Киром Стармером не станет отменять решение предыдущих властей.
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В свою очередь, уходящий генсек НАТО Йенс Столтенберг отмечал, что альянс не собирается направлять войска на Украину и киевский режим об этом не просил.
В начале июня президент Владимир Путин на полях ПМЭФ в очередной раз подчеркнул, что Россия не собирается нападать на альянс. По его словам, это чушь и бред собачий, с помощью которых западные страны одурачивают собственное население и пытаются удержать свое имперское положение.