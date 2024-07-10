https://ria.ru/20240710/nato-1958859553.html

НАТО потребовала от всего мира не оказывать никакой поддержки России

НАТО потребовала от всего мира не оказывать никакой поддержки России - РИА Новости, 11.07.2024

НАТО потребовала от всего мира не оказывать никакой поддержки России

НАТО потребовала от всего мира не оказывать никакой поддержки России и осуждает каждое государство, которое это делает, свидетельствует совместная декларация... РИА Новости, 11.07.2024

2024-07-10T23:41

2024-07-10T23:41

2024-07-11T00:09

россия

нато

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украина

вооруженные силы украины

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МОСКВА, 10 июл — РИА Новости. НАТО потребовала от всего мира не оказывать никакой поддержки России и осуждает каждое государство, которое это делает, свидетельствует совместная декларация стран блока."Мы призываем все страны не оказывать никакой помощи агрессии России. Мы осуждаем всех тех, кто содействует и тем самым продлевает российские военные действия на Украине", — указано в документе.Они также условились разработать рекомендации по стратегическим подходам к отношениям с Москвой к следующему саммиту альянса.При этом в декларации утверждается, что НАТО якобы не стремится к конфронтации и не представляет угрозы для России.На Западе в последнее время все чаще рассуждают о прямом вмешательстве в конфликт на Украине. Так, президент Франции Эммануэль Макрон допустил отправку военных для помощи ВСУ, а теперь уже бывший глава МИД Великобритании Дэвид Кэмерон назвал допустимыми удары по территории России ракетами, переданными королевством.В свою очередь, уходящий генсек НАТО Йенс Столтенберг отмечал, что альянс не собирается направлять войска на Украину и киевский режим об этом не просил.В начале июня президент Владимир Путин на полях ПМЭФ в очередной раз подчеркнул, что Россия не собирается нападать на альянс. По его словам, это чушь и бред собачий, с помощью которых западные страны одурачивают собственное население и пытаются удержать свое имперское положение.

https://ria.ru/20240710/nato-1958848532.html

https://ria.ru/20240505/nato-1943955270.html

https://ria.ru/20240708/uyazvimost-1958047251.html

https://ria.ru/20240710/deklaratsiya-1958858635.html

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россия, нато, в мире, украина, вооруженные силы украины