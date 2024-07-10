https://ria.ru/20240710/nato-1958859207.html

НАТО продолжит расширение в Черном море и на восточных Балканах

НАТО продолжит расширение в Черном море и на восточных Балканах - РИА Новости, 11.07.2024

НАТО продолжит расширение в Черном море и на восточных Балканах

НАТО нацеливается продолжать расширять сотрудничество на Балканах и поддерживает устремления стран, желающих присоединится к альянсу, следует из декларации по... РИА Новости, 11.07.2024

2024-07-10T23:37

2024-07-10T23:37

2024-07-11T00:30

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ВАШИНГТОН, 11 июл - РИА Новости. НАТО нацеливается продолжать расширять сотрудничество на Балканах и поддерживает устремления стран, желающих присоединится к альянсу, следует из декларации по итогам саммита в американской столице."Мы по-прежнему привержены дальнейшему участию НАТО на Западных Балканах, в том числе через возглавляемые НАТО Силы для Косово (СДК). Мы подтверждаем нашу постоянную поддержку региональных усилий союзников, направленных на поддержание безопасности, стабильности и свободы судоходства в черноморском регионе," - следует из обнародованного текста декларации."Мы будем и дальше отслеживать и оценивать события в регионе и повышать нашу ситуационную осведомленность, уделяя особое внимание угрозам нашей безопасности и потенциальным возможностям для более тесного сотрудничества с нашими партнерами в регионе, когда это целесообразно. НАТО поддерживает евроатлантические устремления заинтересованных стран этого региона", - отмечается в документе.Россия в ответ на увеличивающуюся активность НАТО в регионе не раз выражала обеспокоенность. В МИД РФ заявляли, что Россия остается открытой к диалогу с НАТО, но на равноправной основе, при этом Запад должен отказаться от курса на милитаризацию континента.

https://ria.ru/20240709/zapad-1958363200.html

https://ria.ru/20240708/uyazvimost-1958047251.html

черное море

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черное море, нато, балканы, в мире, россия