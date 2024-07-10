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О членстве Украины в НАТО не может идти речи, заявил Сийярто - РИА Новости, 10.07.2024
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16:31 10.07.2024 (обновлено: 17:55 10.07.2024)
https://ria.ru/20240710/nato-1958779903.html
О членстве Украины в НАТО не может идти речи, заявил Сийярто
О членстве Украины в НАТО не может идти речи, заявил Сийярто - РИА Новости, 10.07.2024
О членстве Украины в НАТО не может идти речи, заявил Сийярто
О членстве Украины в НАТО не может идти речи, потому что это означало бы прямой конфликт альянса и России, заявил министр иностранных дел и внешнеэкономических... РИА Новости, 10.07.2024
2024-07-10T16:31
2024-07-10T17:55
в мире
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нато
петер сийярто
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БУДАПЕШТ, 10 июл - РИА Новости. О членстве Украины в НАТО не может идти речи, потому что это означало бы прямой конфликт альянса и России, заявил министр иностранных дел и внешнеэкономических связей Венгрии Петер Сийярто."И отсюда происхождение формулировок итогового заявления саммита, содержащих всевозможные грамматические подвиги, потому что, только вдумаемся, если бы Украину приняли в НАТО, мы бы практически жили в условиях постоянной, открытой и крайне опасной угрозы войны, поскольку членство Украины в НАТО предвещало бы прямую конфронтацию между НАТО и Россией", - сказал Сийярто в эфире телеканала М1.Он подчеркнул, что "приглашения Украины в НАТО сейчас не происходит, о членстве фактически не может быть и речи", хотя "все будут говорить, насколько это важно".Глава венгерского МИД также отметил, что "под влиянием мейнстрима" в альянсе "пытаются подобрать выражения", что "будущее Украины в НАТО, и что это "необратимый" процесс". "Это, конечно, звучит хорошо, и украинцы дома тоже смогут на это ссылаться, но на самом желе это, конечно не означает членства Украины в НАТО", - подытожил Сийярто.Генсек НАТО Йенс Столтенберг перед началом основных заседаний встречи в верхах в Вашингтоне заявил, что пока рано говорить о сроках вступления Украины в альянс и что страны НАТО все ещё ведут переговоры по конкретным формулировкам относительно членства Украины в альянсе для итогового коммюнике саммита.
https://ria.ru/20240709/sijjarto-1958501505.html
https://ria.ru/20240710/nato-1958783448.html
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в мире, украина, россия, венгрия, нато, петер сийярто, йенс столтенберг
В мире, Украина, Россия, Венгрия, НАТО, Петер Сийярто, Йенс Столтенберг
О членстве Украины в НАТО не может идти речи, заявил Сийярто

Сийярто: членство Украины в НАТО означает прямой конфликт альянса с РФ

© РИА Новости / Павел Бедняков | Перейти в медиабанкПетер Сийярто
Петер Сийярто - РИА Новости, 1920, 10.07.2024
© РИА Новости / Павел Бедняков
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Петер Сийярто. Архивное фото
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БУДАПЕШТ, 10 июл - РИА Новости. О членстве Украины в НАТО не может идти речи, потому что это означало бы прямой конфликт альянса и России, заявил министр иностранных дел и внешнеэкономических связей Венгрии Петер Сийярто.
"И отсюда происхождение формулировок итогового заявления саммита, содержащих всевозможные грамматические подвиги, потому что, только вдумаемся, если бы Украину приняли в НАТО, мы бы практически жили в условиях постоянной, открытой и крайне опасной угрозы войны, поскольку членство Украины в НАТО предвещало бы прямую конфронтацию между НАТО и Россией", - сказал Сийярто в эфире телеканала М1.
Он подчеркнул, что "приглашения Украины в НАТО сейчас не происходит, о членстве фактически не может быть и речи", хотя "все будут говорить, насколько это важно".
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Глава венгерского МИД также отметил, что "под влиянием мейнстрима" в альянсе "пытаются подобрать выражения", что "будущее Украины в НАТО, и что это "необратимый" процесс". "Это, конечно, звучит хорошо, и украинцы дома тоже смогут на это ссылаться, но на самом желе это, конечно не означает членства Украины в НАТО", - подытожил Сийярто.
Генсек НАТО Йенс Столтенберг перед началом основных заседаний встречи в верхах в Вашингтоне заявил, что пока рано говорить о сроках вступления Украины в альянс и что страны НАТО все ещё ведут переговоры по конкретным формулировкам относительно членства Украины в альянсе для итогового коммюнике саммита.
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