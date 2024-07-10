В Европарламенте назвали НАТО террористической организацией
Уоллес назвал НАТО террористической организацией, служащей интересам США
© AP Photo / Olivier MatthysФлаги стран-участниц НАТО у штаб-квартиры организации в Брюсселе
© AP Photo / Olivier Matthys
Флаги стран-участниц НАТО у штаб-квартиры организации в Брюсселе. Архивное фото
МОСКВА, 10 июл - РИА Новости. НАТО - террористическая организация, которая служит интересам США и военно-промышленного комплекса, заявил депутат Европарламента от Ирландии Мик Уоллес в социальной сети Х.
В России неоднократно отмечали, что НАТО нацелена на конфронтацию. Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков ранее заявлял, что альянс имеет агрессивный характер и его дальнейшее расширение не принесет большей безопасности Европе.
«
"НАТО - террористическая организация, залитая кровью невинных людей, которая служит интересам империи США и военно-промышленного комплекса", - написал Уоллес.
Во вторник в Вашингтоне стартовал саммит НАТО, который станет последним для действующего генсека альянса Йенса Столтенберга - 1 октября на смену ему придет экс-премьер Нидерландов Марк Рютте, которого уже утвердили постпреды стран НАТО на заседании в штаб-квартире в Брюсселе. Саммит направлен на противостояние угрозам, якобы исходящим от России и Китая. В его рамках планируется принять решения, связанные с большей вовлеченностью альянса в конфликт на Украине и усилением военного-политического блока в ближайшие годы.