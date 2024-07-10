https://ria.ru/20240710/nato-1958700885.html

В Европарламенте назвали НАТО террористической организацией

В Европарламенте назвали НАТО террористической организацией - РИА Новости, 10.07.2024

В Европарламенте назвали НАТО террористической организацией

НАТО - террористическая организация, которая служит интересам США и военно-промышленного комплекса, заявил депутат Европарламента от Ирландии Мик Уоллес в... РИА Новости, 10.07.2024

2024-07-10T11:46

2024-07-10T11:46

2024-07-10T11:46

в мире

россия

сша

мик уоллес

нато

европарламент

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МОСКВА, 10 июл - РИА Новости. НАТО - террористическая организация, которая служит интересам США и военно-промышленного комплекса, заявил депутат Европарламента от Ирландии Мик Уоллес в социальной сети Х. В России неоднократно отмечали, что НАТО нацелена на конфронтацию. Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков ранее заявлял, что альянс имеет агрессивный характер и его дальнейшее расширение не принесет большей безопасности Европе. "НАТО - террористическая организация, залитая кровью невинных людей, которая служит интересам империи США и военно-промышленного комплекса", - написал Уоллес.Во вторник в Вашингтоне стартовал саммит НАТО, который станет последним для действующего генсека альянса Йенса Столтенберга - 1 октября на смену ему придет экс-премьер Нидерландов Марк Рютте, которого уже утвердили постпреды стран НАТО на заседании в штаб-квартире в Брюсселе. Саммит направлен на противостояние угрозам, якобы исходящим от России и Китая. В его рамках планируется принять решения, связанные с большей вовлеченностью альянса в конфликт на Украине и усилением военного-политического блока в ближайшие годы.

https://ria.ru/20240627/nato-1955635881.html

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в мире, россия, сша, мик уоллес, нато, европарламент