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В Европарламенте назвали НАТО террористической организацией - РИА Новости, 10.07.2024
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11:46 10.07.2024
https://ria.ru/20240710/nato-1958700885.html
В Европарламенте назвали НАТО террористической организацией
В Европарламенте назвали НАТО террористической организацией - РИА Новости, 10.07.2024
В Европарламенте назвали НАТО террористической организацией
НАТО - террористическая организация, которая служит интересам США и военно-промышленного комплекса, заявил депутат Европарламента от Ирландии Мик Уоллес в... РИА Новости, 10.07.2024
2024-07-10T11:46
2024-07-10T11:46
в мире
россия
сша
мик уоллес
нато
европарламент
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МОСКВА, 10 июл - РИА Новости. НАТО - террористическая организация, которая служит интересам США и военно-промышленного комплекса, заявил депутат Европарламента от Ирландии Мик Уоллес в социальной сети Х. В России неоднократно отмечали, что НАТО нацелена на конфронтацию. Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков ранее заявлял, что альянс имеет агрессивный характер и его дальнейшее расширение не принесет большей безопасности Европе. "НАТО - террористическая организация, залитая кровью невинных людей, которая служит интересам империи США и военно-промышленного комплекса", - написал Уоллес.Во вторник в Вашингтоне стартовал саммит НАТО, который станет последним для действующего генсека альянса Йенса Столтенберга - 1 октября на смену ему придет экс-премьер Нидерландов Марк Рютте, которого уже утвердили постпреды стран НАТО на заседании в штаб-квартире в Брюсселе. Саммит направлен на противостояние угрозам, якобы исходящим от России и Китая. В его рамках планируется принять решения, связанные с большей вовлеченностью альянса в конфликт на Украине и усилением военного-политического блока в ближайшие годы.
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в мире, россия, сша, мик уоллес, нато, европарламент
В мире, Россия, США, Мик Уоллес, НАТО, Европарламент
В Европарламенте назвали НАТО террористической организацией

Уоллес назвал НАТО террористической организацией, служащей интересам США

© AP Photo / Olivier MatthysФлаги стран-участниц НАТО у штаб-квартиры организации в Брюсселе
Флаги стран-участниц НАТО у штаб-квартиры организации в Брюсселе - РИА Новости, 1920, 10.07.2024
© AP Photo / Olivier Matthys
Флаги стран-участниц НАТО у штаб-квартиры организации в Брюсселе. Архивное фото
Читать ria.ru в
МОСКВА, 10 июл - РИА Новости. НАТО - террористическая организация, которая служит интересам США и военно-промышленного комплекса, заявил депутат Европарламента от Ирландии Мик Уоллес в социальной сети Х.
В России неоднократно отмечали, что НАТО нацелена на конфронтацию. Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков ранее заявлял, что альянс имеет агрессивный характер и его дальнейшее расширение не принесет большей безопасности Европе.
«
"НАТО - террористическая организация, залитая кровью невинных людей, которая служит интересам империи США и военно-промышленного комплекса", - написал Уоллес.
Во вторник в Вашингтоне стартовал саммит НАТО, который станет последним для действующего генсека альянса Йенса Столтенберга - 1 октября на смену ему придет экс-премьер Нидерландов Марк Рютте, которого уже утвердили постпреды стран НАТО на заседании в штаб-квартире в Брюсселе. Саммит направлен на противостояние угрозам, якобы исходящим от России и Китая. В его рамках планируется принять решения, связанные с большей вовлеченностью альянса в конфликт на Украине и усилением военного-политического блока в ближайшие годы.
Генеральный секретарь НАТО Йенс Столтенберг и президент Украины Владимир Зеленский во время встречи в Киеве - РИА Новости, 1920, 27.06.2024
"Станет более агрессивным". НАТО указала на участь России
27 июня, 08:00
 
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