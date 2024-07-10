https://ria.ru/20240710/nato-1958657552.html

При новом генсеке НАТО Европу не ждет "ничего хорошего", считает эксперт

При новом генсеке НАТО Европу не ждет "ничего хорошего", считает эксперт - РИА Новости, 10.07.2024

При новом генсеке НАТО Европу не ждет "ничего хорошего", считает эксперт

Новый генсек НАТО Марк Рютте, который в октябре придет на смену Йенсу Столтенбергу, является "клоном" своего предшественника, был выбран под давлением... РИА Новости, 10.07.2024

2024-07-10T04:40

2024-07-10T04:40

2024-07-10T04:40

марк рютте

йенс столтенберг

дмитрий песков

европа

вашингтон (штат)

россия

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евросоюз

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БРЮССЕЛЬ, 10 июл – РИА Новости. Новый генсек НАТО Марк Рютте, который в октябре придет на смену Йенсу Столтенбергу, является "клоном" своего предшественника, был выбран под давлением Вашингтона и ничего хорошего Европе от него ждать не стоит, сказал в беседе с РИА Новости французский эксперт в области внешней и оборонной политики, генерал в отставке Доминик Делавард. Очередной саммит НАТО проходит в Вашингтоне 9-11 июля. На повестке три большие темы: усиление роли блока в координации и финансировании военной помощи Киеву, укрепление коллективной обороны и сдерживания для противодействия России, а также расширение партнерства со странами Азии на фоне нарастающего противостояния Запада и Китая. Эта встреча станет последней для Столтенберга - 1 октября на смену ему придет экс-премьер Нидерландов Рютте, которого уже утвердили постпреды стран НАТО на заседании в штаб-квартире в Брюсселе. "Назначение Марка Рютте, как и его предшественников, было навязано Вашингтоном. Он был выбран потому, что считался совместимым с неоконсервативной идеологией, которая сегодня господствует как в США, так и в ЕС. Это клон его предшественника. Поэтому это назначение не принесет Европе ничего хорошего", - заявил французский генерал. Он также уверен, что не изменится при Рютте и политика альянса в отношении России и Китая. "Его руководство останется ястребиным и русофобским… Риторика против России и Китая не изменится, но ее интенсивность снизится", - сказал собеседник агентства. Ранее пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявил, что смена генерального секретаря НАТО вряд ли поможет поменять линию альянса под непосредственным руководством США, имеющую целью стратегическое подавление России. В последнее время на Западе все чаще звучат идеи о прямом вооруженном конфликте альянса и России. Президент РФ Владимир Путин в интервью американскому журналисту Такеру Карлсону подробно объяснял, что Москва не собирается нападать на страны НАТО, в этом нет никакого смысла. Российский лидер отметил, что западные политики регулярно запугивают свое население мнимой российской угрозой, чтобы отвлечь внимание от внутренних проблем, однако умные люди прекрасно понимают, что это фейк. Кроме того, в последние годы Россия отмечает беспрецедентную активность НАТО у западных границ. Альянс расширяет инициативы и называет это "сдерживанием российской агрессии". Москва не раз выражала обеспокоенность наращиванием сил НАТО в Европе. В МИД РФ заявляли, что Москва остается открытой к диалогу с НАТО, но на равноправной основе, при этом Запад должен отказаться от курса на милитаризацию континента.

https://ria.ru/20240710/nato-1958657038.html

https://ria.ru/20240710/bayden-1958647839.html

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марк рютте, йенс столтенберг, дмитрий песков, европа, вашингтон (штат), россия, нато, евросоюз