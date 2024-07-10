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В МИД Индии оценили визит Моди в Россию - РИА Новости, 10.07.2024
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19:46 10.07.2024
https://ria.ru/20240710/modi-1958832598.html
В МИД Индии оценили визит Моди в Россию
В МИД Индии оценили визит Моди в Россию - РИА Новости, 10.07.2024
В МИД Индии оценили визит Моди в Россию
Визит премьер-министра Индии Нарендры Моди в Москву был "чрезвычайно успешным", заявил первый замглавы МИД Индии Винай Кватра. РИА Новости, 10.07.2024
2024-07-10T19:46
2024-07-10T19:46
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НЬЮ-ДЕЛИ, 10 июл - РИА Новости. Визит премьер-министра Индии Нарендры Моди в Москву был "чрезвычайно успешным", заявил первый замглавы МИД Индии Винай Кватра. Официальный визит Моди в Россию состоялся 8-9 июля, это была его первая поездка в РФ за пять лет. В понедельник он встретился с российским президентом Владимиром Путиным в неформальной обстановке в Ново-Огарево. Во вторник премьер посетил с главой РФ павильон "АТОМ" на выставке "Россия", также состоялись переговоры лидеров. "Визит премьер-министра в Москву оказался чрезвычайно успешным. Фактически дискуссии между премьер-министром и президентом (России Владимиром Путиным - ред.) намного превысили время, которое было отведено при планировании визита. И абсолютно никаких отмен каких-либо элементов программы во время визита в Москву не было", - сказал Кватра на брифинге, отвечая на вопрос австрийской журналистки по поводу якобы отмены переговоров Путина и Моди в широком составе. "Ни один конкретный элемент программы во время визита премьер-министра в Москву не отменялся", - добавил первый замглавы индийского МИД. Ранее пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков заявил, что во время визита Моди стороны решили не проводить заседание в расширенном составе в связи с графиком лидеров двух стран и исчерпывающим обсуждением вопросов в узком формате. Как сообщил Песков, узкий формат переговоров был достаточно широк - были представлены руководители почти всех основных направлений, по которым осуществляется взаимодействие. Переговоры длились больше 2,5 часа, потом "на ногах" общались еще более получаса, уточнил пресс-секретарь.
https://ria.ru/20240710/modi-1958614409.html
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выставка-форум "россия", нарендра моди, владимир путин, дмитрий песков, индия, москва, россия
Выставка-форум "Россия", Выставка-форум "Россия", Нарендра Моди, Владимир Путин, Дмитрий Песков, Индия, Москва, Россия
В МИД Индии оценили визит Моди в Россию

Замглавы МИД Индии Винай: визит Моди в Россию был чрезвычайно успешным

© РИА Новости / Евгений Биятов | Перейти в медиабанкЦеремония отлета премьер-министра Республики Индия Нарендры Моди из России
Церемония отлета премьер-министра Республики Индия Нарендры Моди из России - РИА Новости, 1920, 10.07.2024
© РИА Новости / Евгений Биятов
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Церемония отлета премьер-министра Республики Индия Нарендры Моди из России. Архивное фото
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НЬЮ-ДЕЛИ, 10 июл - РИА Новости. Визит премьер-министра Индии Нарендры Моди в Москву был "чрезвычайно успешным", заявил первый замглавы МИД Индии Винай Кватра.
Официальный визит Моди в Россию состоялся 8-9 июля, это была его первая поездка в РФ за пять лет. В понедельник он встретился с российским президентом Владимиром Путиным в неформальной обстановке в Ново-Огарево. Во вторник премьер посетил с главой РФ павильон "АТОМ" на выставке "Россия", также состоялись переговоры лидеров.
Изображение сгенерировано ИИ - РИА Новости, 1920, 10.07.2024
Моди в Москве: три заблуждения о завтрашнем мире
Вчера, 08:00
"Визит премьер-министра в Москву оказался чрезвычайно успешным. Фактически дискуссии между премьер-министром и президентом (России Владимиром Путиным - ред.) намного превысили время, которое было отведено при планировании визита. И абсолютно никаких отмен каких-либо элементов программы во время визита в Москву не было", - сказал Кватра на брифинге, отвечая на вопрос австрийской журналистки по поводу якобы отмены переговоров Путина и Моди в широком составе.
"Ни один конкретный элемент программы во время визита премьер-министра в Москву не отменялся", - добавил первый замглавы индийского МИД.
Ранее пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков заявил, что во время визита Моди стороны решили не проводить заседание в расширенном составе в связи с графиком лидеров двух стран и исчерпывающим обсуждением вопросов в узком формате. Как сообщил Песков, узкий формат переговоров был достаточно широк - были представлены руководители почти всех основных направлений, по которым осуществляется взаимодействие. Переговоры длились больше 2,5 часа, потом "на ногах" общались еще более получаса, уточнил пресс-секретарь.
Президент РФ Владимир Путин и премьер-министр Индии Нарендра Моди во время встречи - РИА Новости, 1920, 10.07.2024
В Кремле назвали причину отмены переговоров Путина и Моди в широком составе
Вчера, 11:52
 
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