В МИД Индии оценили визит Моди в Россию
Замглавы МИД Индии Винай: визит Моди в Россию был чрезвычайно успешным
© РИА Новости / Евгений Биятов | Перейти в медиабанкЦеремония отлета премьер-министра Республики Индия Нарендры Моди из России
Церемония отлета премьер-министра Республики Индия Нарендры Моди из России. Архивное фото
НЬЮ-ДЕЛИ, 10 июл - РИА Новости. Визит премьер-министра Индии Нарендры Моди в Москву был "чрезвычайно успешным", заявил первый замглавы МИД Индии Винай Кватра.
Официальный визит Моди в Россию состоялся 8-9 июля, это была его первая поездка в РФ за пять лет. В понедельник он встретился с российским президентом Владимиром Путиным в неформальной обстановке в Ново-Огарево. Во вторник премьер посетил с главой РФ павильон "АТОМ" на выставке "Россия", также состоялись переговоры лидеров.
Моди в Москве: три заблуждения о завтрашнем мире
Вчера, 08:00
"Визит премьер-министра в Москву оказался чрезвычайно успешным. Фактически дискуссии между премьер-министром и президентом (России Владимиром Путиным - ред.) намного превысили время, которое было отведено при планировании визита. И абсолютно никаких отмен каких-либо элементов программы во время визита в Москву не было", - сказал Кватра на брифинге, отвечая на вопрос австрийской журналистки по поводу якобы отмены переговоров Путина и Моди в широком составе.
"Ни один конкретный элемент программы во время визита премьер-министра в Москву не отменялся", - добавил первый замглавы индийского МИД.
Ранее пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков заявил, что во время визита Моди стороны решили не проводить заседание в расширенном составе в связи с графиком лидеров двух стран и исчерпывающим обсуждением вопросов в узком формате. Как сообщил Песков, узкий формат переговоров был достаточно широк - были представлены руководители почти всех основных направлений, по которым осуществляется взаимодействие. Переговоры длились больше 2,5 часа, потом "на ногах" общались еще более получаса, уточнил пресс-секретарь.