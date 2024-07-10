Рейтинг@Mail.ru
ВС России уничтожили три установки ЗРК и склад безэкипажных катеров ВСУ - РИА Новости, 10.07.2024
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
Разрушенные здания на перекрестке проспекта Мира и Греческой улицы в центре Мариуполя - РИА Новости, 1920, 06.05.2022
Специальная военная операция на Украине
 
13:21 10.07.2024 (обновлено: 14:10 10.07.2024)
https://ria.ru/20240710/mo-1958729513.html
ВС России уничтожили три установки ЗРК и склад безэкипажных катеров ВСУ
ВС России уничтожили три установки ЗРК и склад безэкипажных катеров ВСУ - РИА Новости, 10.07.2024
ВС России уничтожили три установки ЗРК и склад безэкипажных катеров ВСУ
Российские военные в зоне проведения спецоперации уничтожили РЛС, три пусковые установки американского зенитного ракетного комплекса и склады с морскими... РИА Новости, 10.07.2024
2024-07-10T13:21
2024-07-10T14:10
специальная военная операция на украине
безопасность
россия
вооруженные силы украины
сша
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/06/1d/1956314249_0:299:3110:2048_1920x0_80_0_0_e54c140f602e0c617352e579e9057cee.jpg
МОСКВА, 10 июл — РИА Новости. Российские военные в зоне проведения спецоперации уничтожили РЛС, три пусковые установки американского зенитного ракетного комплекса и склады с морскими дронами, сообщило Минобороны."Оперативно-тактической авиацией, беспилотными летательными аппаратами, ракетными войсками и артиллерией группировок войск Вооруженных сил Российской Федерации за сутки уничтожены: радиолокационная станция обнаружения воздушных целей AN/MPQ-46 и три пусковые установки зенитного ракетного комплекса Improved HAWK производства США, склады хранения безэкипажных катеров ВСУ", — говорится в сводке.Кроме того, российские подразделения ударили по личному составу и технике противника в 131 районе.Средства ПВО сбили истребитель МиГ-29 Воздушных сил Украины, 55 беспилотников, четыре американские оперативно-тактические ракеты ATACMS, три снаряда РСЗО HIMARS и четыре управляемые авиационные бомбы Hammer производства Франции.MIM-23 HAWK — зенитный ракетный комплекс средней дальности, разработанный компанией Raytheon. Принят на вооружение в США еще в 1960 году, с тех пор несколько раз модернизировался. Наиболее массовая версия I-HAWK (Improved HAWK) способна поражать цели на дальностях от полутора до 35 километров и на высотах от 60 до 18 000 метров. По тактико-техническим характеристикам к нему наиболее близки советские С-125 "Нева" и 2К12 "Куб"/"Квадрат", уже давно снятые с вооружения в российской армии.Как следует из совместного заявления Вашингтона и его партнеров, опубликованного ранее 10 июля, в ближайшие месяцы продолжится поставка на Украину систем HAWK, а также NASAMS, IRIS T-SLM, IRIS T-SLS и Gepard.
https://ria.ru/20240706/udary-1957806094.html
https://ria.ru/20240710/stoltenberg-1958646926.html
https://ria.ru/20240709/raketa-1958613399.html
россия
сша
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2024
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/06/1d/1956314249_0:0:2732:2048_1920x0_80_0_0_455f0893dab2770ee6a2e9418ad4a5b6.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
безопасность, россия, вооруженные силы украины, сша
Специальная военная операция на Украине, Безопасность, Россия, Вооруженные силы Украины, США
ВС России уничтожили три установки ЗРК и склад безэкипажных катеров ВСУ

МО: ВС РФ уничтожили 3 установки ЗРК Improved Hawk и склад безэкипажных катеров

© РИА Новости / Евгений Биятов | Перейти в медиабанкБоевая работа реактивной артиллерии ВС РФ
Боевая работа реактивной артиллерии ВС РФ - РИА Новости, 1920, 10.07.2024
© РИА Новости / Евгений Биятов
Перейти в медиабанк
Боевая работа реактивной артиллерии ВС РФ. Архивное фото
Читать ria.ru в
МОСКВА, 10 июл — РИА Новости. Российские военные в зоне проведения спецоперации уничтожили РЛС, три пусковые установки американского зенитного ракетного комплекса и склады с морскими дронами, сообщило Минобороны.
"Оперативно-тактической авиацией, беспилотными летательными аппаратами, ракетными войсками и артиллерией группировок войск Вооруженных сил Российской Федерации за сутки уничтожены: радиолокационная станция обнаружения воздушных целей AN/MPQ-46 и три пусковые установки зенитного ракетного комплекса Improved HAWK производства США, склады хранения безэкипажных катеров ВСУ", — говорится в сводке.
Вид на Часов Яр - РИА Новости, 1920, 06.07.2024
"Сокрушительные удары": в ВСУ раскрыли, что произошло в Часовом Яре
6 июля, 01:50
Кроме того, российские подразделения ударили по личному составу и технике противника в 131 районе.
Средства ПВО сбили истребитель МиГ-29 Воздушных сил Украины, 55 беспилотников, четыре американские оперативно-тактические ракеты ATACMS, три снаряда РСЗО HIMARS и четыре управляемые авиационные бомбы Hammer производства Франции.
Генеральный секретарь НАТО Йенс Столтенберг - РИА Новости, 1920, 10.07.2024
НАТО не может позволить себе допустить победу России, заявил Столтенберг
00:44
MIM-23 HAWK — зенитный ракетный комплекс средней дальности, разработанный компанией Raytheon. Принят на вооружение в США еще в 1960 году, с тех пор несколько раз модернизировался. Наиболее массовая версия I-HAWK (Improved HAWK) способна поражать цели на дальностях от полутора до 35 километров и на высотах от 60 до 18 000 метров. По тактико-техническим характеристикам к нему наиболее близки советские С-125 "Нева" и 2К12 "Куб"/"Квадрат", уже давно снятые с вооружения в российской армии.
Как следует из совместного заявления Вашингтона и его партнеров, опубликованного ранее 10 июля, в ближайшие месяцы продолжится поставка на Украину систем HAWK, а также NASAMS, IRIS T-SLM, IRIS T-SLS и Gepard.
Дым в Киеве - РИА Новости, 1920, 09.07.2024
Небензя: упавшую на больницу в Киеве ракету выпустили из норвежского ЗРК
Вчера, 20:15
 
Специальная военная операция на УкраинеБезопасностьРоссияВооруженные силы УкраиныСША
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2024 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы: sales@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала