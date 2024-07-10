https://ria.ru/20240710/mo-1958729513.html
ВС России уничтожили три установки ЗРК и склад безэкипажных катеров ВСУ
ВС России уничтожили три установки ЗРК и склад безэкипажных катеров ВСУ - РИА Новости, 10.07.2024
ВС России уничтожили три установки ЗРК и склад безэкипажных катеров ВСУ
Российские военные в зоне проведения спецоперации уничтожили РЛС, три пусковые установки американского зенитного ракетного комплекса и склады с морскими... РИА Новости, 10.07.2024
2024-07-10T13:21
2024-07-10T13:21
2024-07-10T14:10
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МОСКВА, 10 июл — РИА Новости. Российские военные в зоне проведения спецоперации уничтожили РЛС, три пусковые установки американского зенитного ракетного комплекса и склады с морскими дронами, сообщило Минобороны."Оперативно-тактической авиацией, беспилотными летательными аппаратами, ракетными войсками и артиллерией группировок войск Вооруженных сил Российской Федерации за сутки уничтожены: радиолокационная станция обнаружения воздушных целей AN/MPQ-46 и три пусковые установки зенитного ракетного комплекса Improved HAWK производства США, склады хранения безэкипажных катеров ВСУ", — говорится в сводке.Кроме того, российские подразделения ударили по личному составу и технике противника в 131 районе.Средства ПВО сбили истребитель МиГ-29 Воздушных сил Украины, 55 беспилотников, четыре американские оперативно-тактические ракеты ATACMS, три снаряда РСЗО HIMARS и четыре управляемые авиационные бомбы Hammer производства Франции.MIM-23 HAWK — зенитный ракетный комплекс средней дальности, разработанный компанией Raytheon. Принят на вооружение в США еще в 1960 году, с тех пор несколько раз модернизировался. Наиболее массовая версия I-HAWK (Improved HAWK) способна поражать цели на дальностях от полутора до 35 километров и на высотах от 60 до 18 000 метров. По тактико-техническим характеристикам к нему наиболее близки советские С-125 "Нева" и 2К12 "Куб"/"Квадрат", уже давно снятые с вооружения в российской армии.Как следует из совместного заявления Вашингтона и его партнеров, опубликованного ранее 10 июля, в ближайшие месяцы продолжится поставка на Украину систем HAWK, а также NASAMS, IRIS T-SLM, IRIS T-SLS и Gepard.
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безопасность, россия, вооруженные силы украины, сша
Специальная военная операция на Украине, Безопасность, Россия, Вооруженные силы Украины, США
ВС России уничтожили три установки ЗРК и склад безэкипажных катеров ВСУ
МО: ВС РФ уничтожили 3 установки ЗРК Improved Hawk и склад безэкипажных катеров