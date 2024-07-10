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Байден пообещал поставить Киеву десятки систем ПВО, включая стратегические - РИА Новости, 10.07.2024
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01:09 10.07.2024 (обновлено: 10:27 10.07.2024)
https://ria.ru/20240710/ukraina-1958648857.html
Байден пообещал поставить Киеву десятки систем ПВО, включая стратегические
Байден пообещал поставить Киеву десятки систем ПВО, включая стратегические - РИА Новости, 10.07.2024
Байден пообещал поставить Киеву десятки систем ПВО, включая стратегические
Президент США Джо Байден, выступая на официальной церемонии открытия юбилейного саммита НАТО в Вашингтоне, пообещал Киеву пять стратегических и десятки... РИА Новости, 10.07.2024
2024-07-10T01:09
2024-07-10T10:27
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ВАШИНГТОН, 10 июл — РИА Новости. Президент США Джо Байден, выступая на официальной церемонии открытия юбилейного саммита НАТО в Вашингтоне, пообещал Киеву пять стратегических и десятки тактических систем ПВО.&quot;Соединенные Штаты, Германия, Нидерланды, Румыния и Италия предоставят Украине пять дополнительных стратегических систем ПВО. В ближайшие месяцы Соединенные Штаты и наши партнеры предоставят Украине десятки дополнительных тактических систем ПВО&quot;, — сказал он.По словам главы Белого дома, Вашингтон намерен сделать Украину приоритетным направлением для поставок ПВО — она получит эти системы раньше, чем кто-либо другой из американских союзников.Кроме того, в следующем году Киеву передадут сотни ракет-перехватчиков для ПВО, добавил Байден.Как следует из совместного заявления США и их партнеров, Украине выделят более миллиарда долларов на укрепление ПВО, а также поставят американские комплексы Patriot и итальянскую SAMP-T, тактические системы NASAMS, HAWK, IRIS T-SLM, IRIS T-SLS и Gepard. Кроме того, НАТО совместно с Киевом ведут разработку совместимой с альянсом интегрированной архитектуры противовоздушной и противоракетной обороны.Россия не раз заявляла, что западная военная помощь не сулит Украине ничего хорошего и только затягивает конфликт, а транспорт с оружием становится законной целью для российской армии.
https://ria.ru/20240710/stoltenberg-1958646926.html
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украина, сша, россия, джо байден, сергей лавров, нато, в мире
Украина, США, Россия, Джо Байден, Сергей Лавров, НАТО, В мире
Байден пообещал поставить Киеву десятки систем ПВО, включая стратегические

Байден: Украина получит от Запада десятки систем ПВО, включая стратегические

© U.S. Army photo by 2nd Lt. Emily ParkПусковая установка зенитно-ракетных комплексов (ЗРК) Patriot
Пусковая установка зенитно-ракетных комплексов (ЗРК) Patriot - РИА Новости, 1920, 10.07.2024
© U.S. Army photo by 2nd Lt. Emily Park
Пусковая установка зенитно-ракетных комплексов (ЗРК) Patriot. Архивное фото
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ВАШИНГТОН, 10 июл — РИА Новости. Президент США Джо Байден, выступая на официальной церемонии открытия юбилейного саммита НАТО в Вашингтоне, пообещал Киеву пять стратегических и десятки тактических систем ПВО.
«

"Соединенные Штаты, Германия, Нидерланды, Румыния и Италия предоставят Украине пять дополнительных стратегических систем ПВО. В ближайшие месяцы Соединенные Штаты и наши партнеры предоставят Украине десятки дополнительных тактических систем ПВО", — сказал он.

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По словам главы Белого дома, Вашингтон намерен сделать Украину приоритетным направлением для поставок ПВО — она получит эти системы раньше, чем кто-либо другой из американских союзников.
Кроме того, в следующем году Киеву передадут сотни ракет-перехватчиков для ПВО, добавил Байден.
Как следует из совместного заявления США и их партнеров, Украине выделят более миллиарда долларов на укрепление ПВО, а также поставят американские комплексы Patriot и итальянскую SAMP-T, тактические системы NASAMS, HAWK, IRIS T-SLM, IRIS T-SLS и Gepard. Кроме того, НАТО совместно с Киевом ведут разработку совместимой с альянсом интегрированной архитектуры противовоздушной и противоракетной обороны.
Россия не раз заявляла, что западная военная помощь не сулит Украине ничего хорошего и только затягивает конфликт, а транспорт с оружием становится законной целью для российской армии.
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УкраинаСШАРоссияДжо БайденСергей ЛавровНАТОВ мире
 
 
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