Байден пообещал поставить Киеву десятки систем ПВО, включая стратегические
Байден: Украина получит от Запада десятки систем ПВО, включая стратегические
© U.S. Army photo by 2nd Lt. Emily ParkПусковая установка зенитно-ракетных комплексов (ЗРК) Patriot
© U.S. Army photo by 2nd Lt. Emily Park
Пусковая установка зенитно-ракетных комплексов (ЗРК) Patriot. Архивное фото
ВАШИНГТОН, 10 июл — РИА Новости. Президент США Джо Байден, выступая на официальной церемонии открытия юбилейного саммита НАТО в Вашингтоне, пообещал Киеву пять стратегических и десятки тактических систем ПВО.
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"Соединенные Штаты, Германия, Нидерланды, Румыния и Италия предоставят Украине пять дополнительных стратегических систем ПВО. В ближайшие месяцы Соединенные Штаты и наши партнеры предоставят Украине десятки дополнительных тактических систем ПВО", — сказал он.
По словам главы Белого дома, Вашингтон намерен сделать Украину приоритетным направлением для поставок ПВО — она получит эти системы раньше, чем кто-либо другой из американских союзников.
Кроме того, в следующем году Киеву передадут сотни ракет-перехватчиков для ПВО, добавил Байден.
Как следует из совместного заявления США и их партнеров, Украине выделят более миллиарда долларов на укрепление ПВО, а также поставят американские комплексы Patriot и итальянскую SAMP-T, тактические системы NASAMS, HAWK, IRIS T-SLM, IRIS T-SLS и Gepard. Кроме того, НАТО совместно с Киевом ведут разработку совместимой с альянсом интегрированной архитектуры противовоздушной и противоракетной обороны.
Россия не раз заявляла, что западная военная помощь не сулит Украине ничего хорошего и только затягивает конфликт, а транспорт с оружием становится законной целью для российской армии.