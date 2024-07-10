https://ria.ru/20240710/ukraina-1958648857.html

Байден пообещал поставить Киеву десятки систем ПВО, включая стратегические

Байден пообещал поставить Киеву десятки систем ПВО, включая стратегические - РИА Новости, 10.07.2024

Байден пообещал поставить Киеву десятки систем ПВО, включая стратегические

Президент США Джо Байден, выступая на официальной церемонии открытия юбилейного саммита НАТО в Вашингтоне, пообещал Киеву пять стратегических и десятки... РИА Новости, 10.07.2024

2024-07-10T01:09

2024-07-10T01:09

2024-07-10T10:27

украина

сша

россия

джо байден

сергей лавров

нато

в мире

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/03/0a/1932130176_196:283:830:640_1920x0_80_0_0_f07b4db8b95cc08a3826477e3063b091.jpg

ВАШИНГТОН, 10 июл — РИА Новости. Президент США Джо Байден, выступая на официальной церемонии открытия юбилейного саммита НАТО в Вашингтоне, пообещал Киеву пять стратегических и десятки тактических систем ПВО."Соединенные Штаты, Германия, Нидерланды, Румыния и Италия предоставят Украине пять дополнительных стратегических систем ПВО. В ближайшие месяцы Соединенные Штаты и наши партнеры предоставят Украине десятки дополнительных тактических систем ПВО", — сказал он.По словам главы Белого дома, Вашингтон намерен сделать Украину приоритетным направлением для поставок ПВО — она получит эти системы раньше, чем кто-либо другой из американских союзников.Кроме того, в следующем году Киеву передадут сотни ракет-перехватчиков для ПВО, добавил Байден.Как следует из совместного заявления США и их партнеров, Украине выделят более миллиарда долларов на укрепление ПВО, а также поставят американские комплексы Patriot и итальянскую SAMP-T, тактические системы NASAMS, HAWK, IRIS T-SLM, IRIS T-SLS и Gepard. Кроме того, НАТО совместно с Киевом ведут разработку совместимой с альянсом интегрированной архитектуры противовоздушной и противоракетной обороны.Россия не раз заявляла, что западная военная помощь не сулит Украине ничего хорошего и только затягивает конфликт, а транспорт с оружием становится законной целью для российской армии.

https://ria.ru/20240710/stoltenberg-1958646926.html

https://ria.ru/20240707/spetsoperatsiya-1957969783.html

украина

сша

россия

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2024

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

украина, сша, россия, джо байден, сергей лавров, нато, в мире