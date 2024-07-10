https://ria.ru/20240710/mid-1958674807.html

МИД прокомментировал возможное возобновление работы экспертов по КНДР

МИД прокомментировал возможное возобновление работы экспертов по КНДР - РИА Новости, 10.07.2024

МИД прокомментировал возможное возобновление работы экспертов по КНДР

Россия не увязывает вопрос возможного возобновления работы группы экспертов санкционного комитета СБ ООН по КНДР с установлением срока действия санкций, но... РИА Новости, 10.07.2024

2024-07-10T09:37

2024-07-10T09:37

2024-07-10T10:39

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МОСКВА, 10 июл - РИА Новости. Россия не увязывает вопрос возможного возобновления работы группы экспертов санкционного комитета СБ ООН по КНДР с установлением срока действия санкций, но готова вновь обсудить этот вопрос в Совбезе ООН, если там будет общая заинтересованность в смягчении ограничительных мер против Северной Кореи, заявил в интервью РИА Новости директор департамента международных организаций МИД России Петр Ильичев. "Не видим необходимости непременно увязывать вопросы установления хронологических рамок для санкций и возобновления деятельности группы экспертов. Они не очень сопоставимы. Первое – это элемент стратегии СБ ООН, который может стать поворотным пунктом в большой политике в корейских делах, а экспертный механизм – всего лишь один из "винтиков" в реализации этой политики, да и то явно вспомогательного свойства", - сказал Ильичев. В то же время он напомнил, что когда шли дискуссии вокруг проекта резолюции СБ ООН по продлению мандата группы экспертов санкционного комитета, Россия предлагала зафиксировать в тексте, что санкции против Северной Кореи должны будут быть пересмотрены через год. По словам Ильичева, Россия придерживалась такой позиции, "настраивая коллег на поиск компромисса". "Мы готовы и сейчас вернуться к этому разговору, если прорисуется общая заинтересованность к смягчающим изменениям санкционных параметров. Однако до этого, по всей видимости, пока далеко. Ведущие западные страны во главе с США не оставляют мысли взять реванш за свой исторический провал на корейском направлении", - сказал Ильичев. "Вы же видите, что они пожертвовали группой экспертов, лишь бы ничего не менять в отношении самих санкционных мер. Тем не менее мы надеемся, что Совет (безопасности ООН - ред.) в итоге придёт к пониманию назревшей необходимости кардинального изменения подхода к данной проблеме", - заключил российский дипломат. РФ ранее наложила вето на проект резолюции США в СБ ООН, продлевавший на год мандат экспертов санкционного комитета Совбеза по КНДР. Основная миссия экспертов заключалась в том, чтобы оказывать помощь комитету следить за исполнением санкций в отношении Пхеньяна. Мандат группы экспертов истек 30 апреля текущего года. Читайте полный текст интервью Петра Ильичева>>

https://ria.ru/20240626/zakharova-1955587743.html

https://ria.ru/20240620/putin-1954361250.html

https://ria.ru/20240710/mid-1958660298.html

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сша

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в мире, россия, сша, пхеньян, петр ильичев, оон