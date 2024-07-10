https://ria.ru/20240710/matvienko-1958803586.html
В очереди на присоединение к БРИКС находятся 24 страны, заявила Матвиенко
В очереди на присоединение к БРИКС находятся 24 страны, заявила Матвиенко - РИА Новости, 10.07.2024
В очереди на присоединение к БРИКС находятся 24 страны, заявила Матвиенко
В очереди на присоединение к БРИКС стоят 24 страны, заявила председатель Совфеда Валентина Матвиенко в эфире телеканала "Россия 24". РИА Новости, 10.07.2024
2024-07-10T17:40
2024-07-10T17:40
2024-07-10T18:41
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МОСКВА, 10 июл — РИА Новости. В очереди на присоединение к БРИКС стоят 24 страны, заявила председатель Совфеда Валентина Матвиенко в эфире телеканала "Россия 24"."Посмотрите, 24 страны сейчас, если я не ошибаюсь, стоят в очереди, чтобы стать членами БРИКС", — сказала она.Кроме того, сенатор не исключила, что в будущем к объединению могут присоединиться страны СНГ.На этом фоне спикер Совфеда призвала выработать критерии для новых кандидатов."Сначала страна-партнер и критерии для приема в членство БРИКС. <...> Это не клуб по интересам, это объединение единомышленников, у которых совпадают взгляды на развитие международных отношений, роль ООН, которые против вмешательства в суверенные дела любого государства, которые за то, чтобы работали международные законы, а не кем-то придуманные правила", — пояснила Матвиенко.Россия с 1 января стала председателем БРИКС на ближайший год, который начался с присоединения к организации новых членов — Египта, Эфиопии, Ирана, ОАЭ и Саудовской Аравии. Председательство Москвы проходит под девизом укрепления многосторонности для справедливого глобального развития и безопасности. Россия организует более 200 политических, экономических и общественных мероприятий.В Санкт-Петербурге 11-12 июля пройдет парламентский форум БРИКС, на нем выступит президент Владимир Путин.
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БРИКС, Валентина Матвиенко, Совет Федерации РФ, Россия, В мире, СНГ, Бразилия, Казань, Владимир Путин, Египет, Эфиопия