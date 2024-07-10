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В Оренбурге выяснили, почему девочку возили в клетке, сообщил источник
В Оренбурге выяснили, почему девочку возили в клетке, сообщил источник - РИА Новости, 10.07.2024
В Оренбурге выяснили, почему девочку возили в клетке, сообщил источник
Маленькая девочка, которую мама везла в клетке по улице в Оренбурге, сама попросила об этом, рассказал РИА Новости источник в правоохранительных органах города. РИА Новости, 10.07.2024
2024-07-10T12:38
2024-07-10T12:38
2024-07-10T13:13
происшествия
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УФА, 10 июл — РИА Новости. Маленькая девочка, которую мама везла в клетке по улице в Оренбурге, сама попросила об этом, рассказал РИА Новости источник в правоохранительных органах города. "Со слов родителей, девочка устала идти пешком и попросила везти ее в этой клетке", — сказал собеседник агентства.Накануне в соцсетях появилось видео, на котором женщина везет ребенка в клетке на колесиках. За ними идет мужчина с чемоданом и собакой. Полиция и прокуратура организовали проверку. По словам источника РИА Новости, проверка еще не закончилась.
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происшествия, оренбург
В Оренбурге выяснили, почему девочку возили в клетке, сообщил источник
Девочка, которую мама перевозила в клетке в Оренбурге, сама попросила об этом
УФА, 10 июл — РИА Новости. Маленькая девочка, которую мама везла в клетке по улице в Оренбурге, сама попросила об этом, рассказал РИА Новости источник в правоохранительных органах города.
"Со слов родителей, девочка устала идти пешком и попросила везти ее в этой клетке", — сказал собеседник агентства.
Накануне в соцсетях появилось видео, на котором женщина везет ребенка в клетке на колесиках. За ними идет мужчина с чемоданом и собакой. Полиция и прокуратура организовали проверку.
По словам источника РИА Новости, проверка еще не закончилась.