https://ria.ru/20240710/kletka-1958713845.html

В Оренбурге выяснили, почему девочку возили в клетке, сообщил источник

В Оренбурге выяснили, почему девочку возили в клетке, сообщил источник - РИА Новости, 10.07.2024

В Оренбурге выяснили, почему девочку возили в клетке, сообщил источник

Маленькая девочка, которую мама везла в клетке по улице в Оренбурге, сама попросила об этом, рассказал РИА Новости источник в правоохранительных органах города. РИА Новости, 10.07.2024

2024-07-10T12:38

2024-07-10T12:38

2024-07-10T13:13

происшествия

оренбург

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УФА, 10 июл — РИА Новости. Маленькая девочка, которую мама везла в клетке по улице в Оренбурге, сама попросила об этом, рассказал РИА Новости источник в правоохранительных органах города. "Со слов родителей, девочка устала идти пешком и попросила везти ее в этой клетке", — сказал собеседник агентства.Накануне в соцсетях появилось видео, на котором женщина везет ребенка в клетке на колесиках. За ними идет мужчина с чемоданом и собакой. Полиция и прокуратура организовали проверку. По словам источника РИА Новости, проверка еще не закончилась.

https://ria.ru/20240112/obuv-1920909668.html

оренбург

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2024

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

происшествия, оренбург