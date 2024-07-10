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В Оренбурге выяснили, почему девочку возили в клетке, сообщил источник - РИА Новости, 10.07.2024
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12:38 10.07.2024 (обновлено: 13:13 10.07.2024)
https://ria.ru/20240710/kletka-1958713845.html
В Оренбурге выяснили, почему девочку возили в клетке, сообщил источник
В Оренбурге выяснили, почему девочку возили в клетке, сообщил источник - РИА Новости, 10.07.2024
В Оренбурге выяснили, почему девочку возили в клетке, сообщил источник
Маленькая девочка, которую мама везла в клетке по улице в Оренбурге, сама попросила об этом, рассказал РИА Новости источник в правоохранительных органах города. РИА Новости, 10.07.2024
2024-07-10T12:38
2024-07-10T13:13
происшествия
оренбург
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УФА, 10 июл — РИА Новости. Маленькая девочка, которую мама везла в клетке по улице в Оренбурге, сама попросила об этом, рассказал РИА Новости источник в правоохранительных органах города. "Со слов родителей, девочка устала идти пешком и попросила везти ее в этой клетке", — сказал собеседник агентства.Накануне в соцсетях появилось видео, на котором женщина везет ребенка в клетке на колесиках. За ними идет мужчина с чемоданом и собакой. Полиция и прокуратура организовали проверку. По словам источника РИА Новости, проверка еще не закончилась.
https://ria.ru/20240112/obuv-1920909668.html
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происшествия, оренбург
Происшествия, Оренбург
В Оренбурге выяснили, почему девочку возили в клетке, сообщил источник

Девочка, которую мама перевозила в клетке в Оренбурге, сама попросила об этом

© Кадр видео из соцсетейРодители перевозят ребенка в клетке в Оренбурге
Родители перевозят ребенка в клетке в Оренбурге - РИА Новости, 1920, 10.07.2024
© Кадр видео из соцсетей
Родители перевозят ребенка в клетке в Оренбурге
Читать ria.ru в
УФА, 10 июл — РИА Новости. Маленькая девочка, которую мама везла в клетке по улице в Оренбурге, сама попросила об этом, рассказал РИА Новости источник в правоохранительных органах города.
"Со слов родителей, девочка устала идти пешком и попросила везти ее в этой клетке", — сказал собеседник агентства.
Накануне в соцсетях появилось видео, на котором женщина везет ребенка в клетке на колесиках. За ними идет мужчина с чемоданом и собакой. Полиция и прокуратура организовали проверку.
По словам источника РИА Новости, проверка еще не закончилась.
Сотрудник полиции - РИА Новости, 1920, 12.01.2024
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