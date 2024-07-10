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Китай выступил против продвижения НАТО в АТР - РИА Новости, 10.07.2024
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12:44 10.07.2024
https://ria.ru/20240710/kitay-1958715802.html
Китай выступил против продвижения НАТО в АТР
Китай выступил против продвижения НАТО в АТР - РИА Новости, 10.07.2024
Китай выступил против продвижения НАТО в АТР
Пекин решительно выступает против того, чтобы НАТО продвигалась в Азиатско-Тихоокеанский регион и подрывала региональную стабильность, заявил на брифинге в... РИА Новости, 10.07.2024
2024-07-10T12:44
2024-07-10T12:44
китай
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ПЕКИН, 10 июл - РИА Новости. Пекин решительно выступает против того, чтобы НАТО продвигалась в Азиатско-Тихоокеанский регион и подрывала региональную стабильность, заявил на брифинге в среду официальный представитель МИД КНР Линь Цзянь. Очередной саммит НАТО проходит в Вашингтоне со вторника по четверг. В повестке три большие темы: усиление роли блока в координации и финансировании военной помощи Киеву, укрепление коллективной обороны и сдерживания для противодействия России, а также расширение партнерства со странами Азии на фоне нарастающего противостояния Запада и Китая. Эта встреча станет последней для генсека альянса Йенса Столтенберга - 1 октября на смену ему придет экс-премьер Нидерландов Марк Рютте, которого уже утвердили постпреды стран НАТО на заседании в штаб-квартире в Брюсселе. "Мы решительно выступаем против того, чтобы НАТО отходила от своего позиционирования в качестве региональной оборонительной организации и направилась в Азиатско-Тихоокеанский регион для разжигания конфликтов и конфронтации, подрыва процветания и стабильности в регионе", - сказал дипломат, отвечая на просьбу журналиста прокомментировать позицию Пекина в отношении начавшегося саммита НАТО. Линь Цзянь также посоветовал НАТО на практике совершать больше дел для мира, стабильности и безопасности во всем мире.
https://ria.ru/20240701/stoltenberg-1956558558.html
https://ria.ru/20240627/kitay-1955832590.html
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китай, нато, в мире
Китай, НАТО, В мире
Китай выступил против продвижения НАТО в АТР

МИД КНР выступил против продвижения НАТО в АТР и подрыва стабильности в регионе

© iStock.com / xcarrot_007Здание Министерства иностранных дел Китая в Пекине
Здание Министерства иностранных дел Китая в Пекине - РИА Новости, 1920, 10.07.2024
© iStock.com / xcarrot_007
Здание Министерства иностранных дел Китая в Пекине. Архивное фото
Читать ria.ru в
ПЕКИН, 10 июл - РИА Новости. Пекин решительно выступает против того, чтобы НАТО продвигалась в Азиатско-Тихоокеанский регион и подрывала региональную стабильность, заявил на брифинге в среду официальный представитель МИД КНР Линь Цзянь.
Очередной саммит НАТО проходит в Вашингтоне со вторника по четверг. В повестке три большие темы: усиление роли блока в координации и финансировании военной помощи Киеву, укрепление коллективной обороны и сдерживания для противодействия России, а также расширение партнерства со странами Азии на фоне нарастающего противостояния Запада и Китая. Эта встреча станет последней для генсека альянса Йенса Столтенберга - 1 октября на смену ему придет экс-премьер Нидерландов Марк Рютте, которого уже утвердили постпреды стран НАТО на заседании в штаб-квартире в Брюсселе.
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«
"Мы решительно выступаем против того, чтобы НАТО отходила от своего позиционирования в качестве региональной оборонительной организации и направилась в Азиатско-Тихоокеанский регион для разжигания конфликтов и конфронтации, подрыва процветания и стабильности в регионе", - сказал дипломат, отвечая на просьбу журналиста прокомментировать позицию Пекина в отношении начавшегося саммита НАТО.
Линь Цзянь также посоветовал НАТО на практике совершать больше дел для мира, стабильности и безопасности во всем мире.
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