https://ria.ru/20240710/kitay-1958715802.html

Китай выступил против продвижения НАТО в АТР

Китай выступил против продвижения НАТО в АТР - РИА Новости, 10.07.2024

Китай выступил против продвижения НАТО в АТР

Пекин решительно выступает против того, чтобы НАТО продвигалась в Азиатско-Тихоокеанский регион и подрывала региональную стабильность, заявил на брифинге в... РИА Новости, 10.07.2024

2024-07-10T12:44

2024-07-10T12:44

2024-07-10T12:44

китай

нато

в мире

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ПЕКИН, 10 июл - РИА Новости. Пекин решительно выступает против того, чтобы НАТО продвигалась в Азиатско-Тихоокеанский регион и подрывала региональную стабильность, заявил на брифинге в среду официальный представитель МИД КНР Линь Цзянь. Очередной саммит НАТО проходит в Вашингтоне со вторника по четверг. В повестке три большие темы: усиление роли блока в координации и финансировании военной помощи Киеву, укрепление коллективной обороны и сдерживания для противодействия России, а также расширение партнерства со странами Азии на фоне нарастающего противостояния Запада и Китая. Эта встреча станет последней для генсека альянса Йенса Столтенберга - 1 октября на смену ему придет экс-премьер Нидерландов Марк Рютте, которого уже утвердили постпреды стран НАТО на заседании в штаб-квартире в Брюсселе. "Мы решительно выступаем против того, чтобы НАТО отходила от своего позиционирования в качестве региональной оборонительной организации и направилась в Азиатско-Тихоокеанский регион для разжигания конфликтов и конфронтации, подрыва процветания и стабильности в регионе", - сказал дипломат, отвечая на просьбу журналиста прокомментировать позицию Пекина в отношении начавшегося саммита НАТО. Линь Цзянь также посоветовал НАТО на практике совершать больше дел для мира, стабильности и безопасности во всем мире.

https://ria.ru/20240701/stoltenberg-1956558558.html

https://ria.ru/20240627/kitay-1955832590.html

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китай, нато, в мире