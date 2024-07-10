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Константин Гаврилов: действия Запада грозят столкновением ядерных держав

Константин Гаврилов: действия Запада грозят столкновением ядерных держав - РИА Новости, 10.07.2024

Константин Гаврилов: действия Запада грозят столкновением ядерных держав

В текущем году ситуация на военно-политической площадке ОБСЕ – Форуме по сотрудничеству в области безопасности (ФСОБ) – заметно деградировала. Однако этот... РИА Новости, 10.07.2024

2024-07-10T08:00

2024-07-10T08:00

2024-07-10T08:00

россия

европа

обсе

константин гаврилов

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В текущем году ситуация на военно-политической площадке ОБСЕ – Форуме по сотрудничеству в области безопасности (ФСОБ) – заметно деградировала. Однако этот процесс нельзя охарактеризовать как одномоментный, упрощенчески сведя его к событиям на Украине. Кризис на этой площадке стал выражением копившихся не один год противоречий, вскрыл системные недостатки архитектуры европейской безопасности, которая, по сути, так и не была приведена в соответствие с возможностями, открывшимися после завершения эпохи конфронтации.Изначально ФСОБ, созданный в соответствии с решением Хельсинкского саммита ОБСЕ 1992 году, замысливался в качестве основной общеевропейской структуры, отвечающей за военно-политическую стабильность в Европе. Предполагалось, что эта стабильность будет обеспечена путем переговоров по контролю над вооружениями и мерам укрепления доверия и безопасности (МДБ) в военной области. На первых порах ФСОБ в целом справлялся с этой задачей. В 1990-е годы был наработан целый массив документов, составляющих так называемый военно-политический инструментарий ОБСЕ. Все они в конечном счете были объединены единственной целью: государства не должны укреплять собственную безопасность за счет безопасности других.Однако со временем эта важная роль Форума была практически полностью утрачена. В 2000-х годах он вступил в фазу длительного застоя и погрузился в мелкотемье. С подачи наших бывших западных партнеров в повестке дня ФСОБ стали доминировать так называемые мягкие меры безопасности. Речь, к примеру, идет о подготовке всякого рода пособий по наилучшей практике в области управления легким и стрелковым оружием (ЛСО) и даже об обеспечении равных возможностей мужчин и женщин в армии. Для нас всегда было очевидно, что обсуждение упомянутых тем на единственной в Европе военно-политической площадке не может быть приоритетом. Ведь ясно, что вовсе не они определяют траекторию развития ситуации с безопасностью на континенте.Мы неоднократно предупреждали западные государства-участники ОБСЕ о пагубности их курса на "размывание" мандата ФСОБ за счет непрофильных вопросов. Говорили, что если продолжать делать вид, что "все нормально" и не заниматься исконными для Форума задачами снижения военной напряженности в отношениях России и Запада, то мы рискуем окончательно маргинализировать эту площадку, а то и оказаться перед лицом кризисной ситуации. Западники нас не слышали, и наше предостережение, к сожалению, сбылось.Сегодня мы с изумлением наблюдаем, с какой легкостью "трансатлантические союзники" все глубже кидаются в омут конфронтации с Россией на стороне киевского режима. Откинув в сторону все принятые на Форуме документы в области контроля над вооружениями и укрепления доверия, они сделали ставку на нанесение нашей стране "стратегического поражения". Все это чревато прямым военным столкновением ядерных держав с непредсказуемыми последствиями.Казалось бы, в этих условиях важно поддерживать диалог, пытаться искать дипломатические развязки кризиса европейской безопасности. Но западники делают все с точностью до наоборот, заявляя, что нормальная работа ФСОБ "невозможна" в условиях проведения российской специальной военной операции по демилитаризации и денацификации Украины. Именно с их легкой руки на Форуме больше двух лет не проводились ключевые военно-политические конференции по обзору выполнения Венского документа 2011 года МДБ, кодекса поведения, касающегося военно-политических аспектов безопасности, а также документов ОБСЕ по ЛСО и запасам обычных боеприпасов (ЗОБ). Оппоненты на голубом глазу винят в этом Россию, но это весьма лукавый подход в русле двойных стандартов и миропорядка, основанного на придуманных Западом правилах. Поясню, почему.То, что кризис на Украине – лишь часть системной проблемы, влияющей на ФСОБ, стало понятно давно. События в этой стране были сразу же использованы для обоснования правомерности возвращения НАТО к изначальной функции защиты от угрозы с Востока, а заодно и для позиционирования альянса в качестве единственного надежного инструмента безопасности в "новых условиях". Именно поэтому западные правительства продолжают выбрасывать миллиарды долларов налогоплательщиков стран ЕС и НАТО в "черную дыру" украинского кризиса.Отрыв Североатлантического альянса от общеевропейского контекста и его амбиции на достижение военного превосходства создали риски и для разработанного в рамках ФСОБ инструментария мер доверия на континенте. Прекрасно помним и то, как с 2014 года Запад игнорировал вопиющие нарушения Украиной как минимум 26 пунктов Венского документа 2011 года о МДБ, де-факто поощряя милитаризацию и нацификацию этой страны, террор и убийства мирного населения со стороны киевского режима. А это скользкая дорога и привела к кризису евробезопасности.Что и говорить про договоренности ОБСЕ в области предотвращения незаконного оборота ЛСО и ЗОБ. Прослеживается полный отход западных государств – участников ОБСЕ от продвигавшихся ими же на протяжении многих лет принципов скрупулезного экспортного контроля при поставках вооружений и ответственного поведения при рассмотрении вопросов о возможности их передач в зоны конфликтов. Сегодня в нарушение "Принципов ОБСЕ, регулирующих передачи обычных вооружений" (1993 год), Документов ОБСЕ о ЛСО (2000 год) и "Принципов ОБСЕ, касающихся контроля за экспортом ПЗРК" (2008 год) ЕС и НАТО пичкают Украину оружием, не заботясь о том, что оно применяется ВСУ против гражданской инфраструктуры и мирных жителей, включая женщин и детей Российской Федерации. Более того, зачастую они сами дают целеуказания для нанесения ударов, чтобы запугать наших граждан. Разумеется, в этих условиях невозможно говорить о новом режиме контроля над вооружениями в Европе.Неудивительно, что на таком фоне ФСОБ для западных государств-участников перестал быть интересен как платформа для профессионального обсуждения вопросов безопасности в Европе и все больше востребован как инструмент поддержки информационной войны против России. Достаточно сказать, что за прошедшие два года председательства Форума по меньшей мере пять (!) раз отказали нашей делегации в приглашении на площадку высокопоставленных представителей ОДКБ и МИД России в качестве докладчиков по острым проблемам обеспечения военной стабильности. Дело дошло до абсурда, когда председательство Хорватии запретило нам подключить студентов МГИМО в качестве слушателей к заседанию Форума в онлайн-режиме. При этом студенты из других государств ОБСЕ имеют возможность присутствовать на таких заседаниях лично. Любому наблюдателю, да и здравомыслящим делегациям на Форуме понятно, что это – пресловутые двойные стандарты и грубая дискриминация.В ответ на эти неприемлемые шаги российская делегация не бездействует. Только за летний переговорный раунд в ответ на вопиющие действия хорватского председательства мы были вынуждены блокировать проведение пяти заседаний ФСОБ. Убеждены, что в условиях, когда интересы России как государства-участника ОБСЕ ущемляются, проведение регулярных встреч Форума не имеет смысла. Намерены продолжать эту линию до тех пор, пока ротируемые председательства не начнут придерживаться в своей работе принципов беспристрастности, нейтральности и учета интересов всех без исключения государств-участников.Для нас очевидно: лишь Запад несет ответственность за плачевное положение дел в сфере евробезопасности, равно как и за расшатывание устоев ФСОБ, что приводит к весьма невыразительным результатам его деятельности.Разумеется, после заявлений коллективного Запада о необходимости нанести России "стратегическое поражение" мы сделали для себя вывод о том, что возврата к ведению дел в режиме "как обычно" на Форуме не будет. Не будет и односторонних уступок со стороны России.Появятся ли в обозримой перспективе возможности для нормализации положения дел на ФСОБ, для реализации его потенциала в области снижения военной напряженности? У российской стороны достаточно экспертного потенциала, и мы к такой работе готовы. Да и последнее развитие событий "в поле" говорит о том, что Старая Европа "дрогнула" и на уровне экспертов начинает думать, как жить дальше. Они опасаются, что Россия – по Александру Михайловичу Горчакову – начнет "сосредотачиваться."Поэтому в плане возвращения Форума к выполнению исконных задач мяч на стороне коллективного Запада. Принципиальные условия для этого – отказ от попыток укрепить свою безопасность за счет безопасности других, бесповоротный отход от попыток размывания сферы компетенции ФСОБ, дискриминационных практик в отношении конкретных государств-участников и провокационной антироссийской риторики.

https://ria.ru/20240625/stolknovenie-1955422223.html

https://ria.ru/20240618/yadernoe-1953502559.html

https://ria.ru/20240521/ucheniya-1947535027.html

https://ria.ru/20240604/ssha-1950313266.html

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Артем Смирнов

Артем Смирнов

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Артем Смирнов

россия, европа, обсе, константин гаврилов