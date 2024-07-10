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Володин прибыл в Петербург на Парламентский форум БРИКС - РИА Новости, 10.07.2024
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22:06 10.07.2024
https://ria.ru/20240710/forum-1958850819.html
Володин прибыл в Петербург на Парламентский форум БРИКС
Володин прибыл в Петербург на Парламентский форум БРИКС - РИА Новости, 10.07.2024
Володин прибыл в Петербург на Парламентский форум БРИКС
Председатель Госдумы Вячеслав Володин прибыл в Санкт-Петербург, где пройдет Парламентский форум БРИКС. РИА Новости, 10.07.2024
2024-07-10T22:06
2024-07-10T22:06
санкт-петербург
вячеслав володин
брикс
госдума рф
политика
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МОСКВА, 10 июл — РИА Новости. Председатель Госдумы Вячеслав Володин прибыл в Санкт-Петербург, где пройдет Парламентский форум БРИКС. "Председатель Государственной Думы Вячеслав Володин прибыл в Санкт-Петербург", - сообщила пресс-служба ГД. В Таврическом дворце 11-12 июля пройдет Х Парламентский форум БРИКС. Отмечается, что на заседаниях форума парламентарии обсудят роль парламентов в повышении эффективности системы международных отношений и обеспечении ее демократизации, вопросы противодействия фрагментации многосторонней торговой системы и последствий глобальных кризисов. Также будут затронуты аспекты межпарламентского сотрудничества в гуманитарной и культурной сферах. В 2024 году председательство в БРИКС перешло к Российской Федерации.
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санкт-петербург, вячеслав володин, брикс, госдума рф, политика
Санкт-Петербург, Вячеслав Володин, БРИКС, Госдума РФ, Политика
Володин прибыл в Петербург на Парламентский форум БРИКС

Председатель ГД Володин прибыл в Петербург на Парламентский форум БРИКС

© РИА Новости / Максим Блинов | Перейти в медиабанкПредседатель Государственной думы России Вячеслав Володин
Председатель Государственной думы России Вячеслав Володин - РИА Новости, 1920, 10.07.2024
© РИА Новости / Максим Блинов
Перейти в медиабанк
Председатель Государственной думы России Вячеслав Володин. Архивное фото
Читать ria.ru в
МОСКВА, 10 июл — РИА Новости. Председатель Госдумы Вячеслав Володин прибыл в Санкт-Петербург, где пройдет Парламентский форум БРИКС.
"Председатель Государственной Думы Вячеслав Володин прибыл в Санкт-Петербург", - сообщила пресс-служба ГД.
В Таврическом дворце 11-12 июля пройдет Х Парламентский форум БРИКС.
Отмечается, что на заседаниях форума парламентарии обсудят роль парламентов в повышении эффективности системы международных отношений и обеспечении ее демократизации, вопросы противодействия фрагментации многосторонней торговой системы и последствий глобальных кризисов. Также будут затронуты аспекты межпарламентского сотрудничества в гуманитарной и культурной сферах.
В 2024 году председательство в БРИКС перешло к Российской Федерации.
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