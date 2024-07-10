В Ленинградской области один человек погиб в ДТП с микроавтобусом
В Ленинградской области в ДТП с микроавтобусом погиб человек, шестеро пострадали
© Фото : ФКУ Упрдор Северо-ЗападНа месте ДТП на 123-м км трассы А-180 "Нарва" в Кингисеппском районе Ленинградской области
На месте ДТП на 123-м км трассы А-180 "Нарва" в Кингисеппском районе Ленинградской области
С.-ПЕТЕРБУРГ, 10 июл – РИА Новости. Легковой автомобиль и микроавтобус в лоб столкнулись на трассе "Нарва" в Кингисеппском районе Ленинградской области, в результате один человек погиб, еще 6 человек пострадали, включая троих детей, сообщило в Telegram-канале ФКУ "Упрдор Северо-Запад", занимающееся обслуживанием автодорог.
Как информирует ведомство, авария произошла в среду вечером на 123-м километре трассы А-180 "Нарва" в Кингисеппском районе, где, по предварительным данным, произошло лобовое столкновение легкового автомобиля и микроавтобуса.
© Фото : ФКУ Упрдор Северо-ЗападНа месте ДТП на 123-м км трассы А-180 "Нарва" в Кингисеппском районе Ленинградской области
На месте ДТП на 123-м км трассы А-180 "Нарва" в Кингисеппском районе Ленинградской области
"В результате в легковом автомобиле погиб один человек, в микроавтобусе шесть человек получили травмы (в том числе трое детей). Пострадавшие госпитализированы", - говорится в сообщении.
Движение по участку дороги в районе места ДТП перекрыто, объезд возможен через населенный пункт Тикопись. Причины и обстоятельства аварии устанавливают правоохранители.
© Фото : ФКУ Упрдор Северо-ЗападНа месте ДТП на 123-м км трассы А-180 "Нарва" в Кингисеппском районе Ленинградской области
На месте ДТП на 123-м км трассы А-180 "Нарва" в Кингисеппском районе Ленинградской области