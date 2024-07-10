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В Ленинградской области один человек погиб в ДТП с микроавтобусом - РИА Новости, 10.07.2024
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19:51 10.07.2024
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В Ленинградской области один человек погиб в ДТП с микроавтобусом
В Ленинградской области один человек погиб в ДТП с микроавтобусом - РИА Новости, 10.07.2024
В Ленинградской области один человек погиб в ДТП с микроавтобусом
Легковой автомобиль и микроавтобус в лоб столкнулись на трассе "Нарва" в Кингисеппском районе Ленинградской области, в результате один человек погиб, еще 6... РИА Новости, 10.07.2024
2024-07-10T19:51
2024-07-10T19:51
происшествия
кингисеппский район
ленинградская область
россия
дтп
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С.-ПЕТЕРБУРГ, 10 июл – РИА Новости. Легковой автомобиль и микроавтобус в лоб столкнулись на трассе "Нарва" в Кингисеппском районе Ленинградской области, в результате один человек погиб, еще 6 человек пострадали, включая троих детей, сообщило в Telegram-канале ФКУ "Упрдор Северо-Запад", занимающееся обслуживанием автодорог. Как информирует ведомство, авария произошла в среду вечером на 123-м километре трассы А-180 "Нарва" в Кингисеппском районе, где, по предварительным данным, произошло лобовое столкновение легкового автомобиля и микроавтобуса. "В результате в легковом автомобиле погиб один человек, в микроавтобусе шесть человек получили травмы (в том числе трое детей). Пострадавшие госпитализированы", - говорится в сообщении. Движение по участку дороги в районе места ДТП перекрыто, объезд возможен через населенный пункт Тикопись. Причины и обстоятельства аварии устанавливают правоохранители.
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происшествия, кингисеппский район, ленинградская область, россия, дтп
Происшествия, Кингисеппский район, Ленинградская область, Россия, ДТП
В Ленинградской области один человек погиб в ДТП с микроавтобусом

В Ленинградской области в ДТП с микроавтобусом погиб человек, шестеро пострадали

© Фото : ФКУ Упрдор Северо-ЗападНа месте ДТП на 123-м км трассы А-180 "Нарва" в Кингисеппском районе Ленинградской области
На месте ДТП на 123-м км трассы А-180 Нарва в Кингисеппском районе Ленинградской области - РИА Новости, 1920, 10.07.2024
© Фото : ФКУ Упрдор Северо-Запад
На месте ДТП на 123-м км трассы А-180 "Нарва" в Кингисеппском районе Ленинградской области
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С.-ПЕТЕРБУРГ, 10 июл – РИА Новости. Легковой автомобиль и микроавтобус в лоб столкнулись на трассе "Нарва" в Кингисеппском районе Ленинградской области, в результате один человек погиб, еще 6 человек пострадали, включая троих детей, сообщило в Telegram-канале ФКУ "Упрдор Северо-Запад", занимающееся обслуживанием автодорог.
Как информирует ведомство, авария произошла в среду вечером на 123-м километре трассы А-180 "Нарва" в Кингисеппском районе, где, по предварительным данным, произошло лобовое столкновение легкового автомобиля и микроавтобуса.
© Фото : ФКУ Упрдор Северо-ЗападНа месте ДТП на 123-м км трассы А-180 "Нарва" в Кингисеппском районе Ленинградской области
На месте ДТП на 123-м км трассы А-180 Нарва в Кингисеппском районе Ленинградской области - РИА Новости, 1920, 10.07.2024
© Фото : ФКУ Упрдор Северо-Запад
На месте ДТП на 123-м км трассы А-180 "Нарва" в Кингисеппском районе Ленинградской области
"В результате в легковом автомобиле погиб один человек, в микроавтобусе шесть человек получили травмы (в том числе трое детей). Пострадавшие госпитализированы", - говорится в сообщении.
Движение по участку дороги в районе места ДТП перекрыто, объезд возможен через населенный пункт Тикопись. Причины и обстоятельства аварии устанавливают правоохранители.
© Фото : ФКУ Упрдор Северо-ЗападНа месте ДТП на 123-м км трассы А-180 "Нарва" в Кингисеппском районе Ленинградской области
На месте ДТП на 123-м км трассы А-180 Нарва в Кингисеппском районе Ленинградской области - РИА Новости, 1920, 10.07.2024
© Фото : ФКУ Упрдор Северо-Запад
На месте ДТП на 123-м км трассы А-180 "Нарва" в Кингисеппском районе Ленинградской области
 
ПроисшествияКингисеппский районЛенинградская областьРоссияДТП
 
 
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