https://ria.ru/20240710/devochka-1958749023.html

Девочка из США в "маске Бэтмена" продолжит лечение в Петербурге через год

Девочка из США в "маске Бэтмена" продолжит лечение в Петербурге через год - РИА Новости, 10.07.2024

Девочка из США в "маске Бэтмена" продолжит лечение в Петербурге через год

Девочка из США Луна Феннер, которую называют ребенком в "маске Бэтмена" из-за врожденного гигантского родимого пятна на лице, продолжит лечение в частной... РИА Новости, 10.07.2024

2024-07-10T14:49

2024-07-10T14:49

2024-07-10T14:49

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С.-ПЕТЕРБУРГ, 10 июл - РИА Новости. Девочка из США Луна Феннер, которую называют ребенком в "маске Бэтмена" из-за врожденного гигантского родимого пятна на лице, продолжит лечение в частной клинике в Санкт-Петербурге через год, в Америке ей рекомендовано наблюдение медиков, сообщила клиника в соцсети "ВКонтакте".Луна Феннер появилась на свет с огромным черным родимым пятном (гигантским меланоцитарным невусом), покрывающим практически все лицо, его прозвали в интернете "маской Бэтмена". Американские врачи отказали родителям в лечении, обозначив трудновыполнимую программу операций. Но семье предложили свои услуги краснодарские медики, которые в октябре 2021 года выполнили шестую по счету операцию по удалению гигантского родимого пятна с лица Луны. Семнадцатого апреля этого года семья девочки прибыла в Петербург для продолжения лечения в одной из частных клиник. В апреле Луне провели первую операцию, а основная операция прошла 20 июня и длилась более пяти часов. Девочку выписали на амбулаторное лечение 23 июня, в начале июля ей сняли швы, и ребенок получил возможность обходиться без повязок. "Наша пациентка Луна отправилась домой... Она увезла с собой множество подарков от тех, кто следил за ее историей! Счастливого пути домой, Луна! Встретимся через год", – говорится в сообщении на странице профильного отделения клиники.Согласно материалам медклиники, в США девочке рекомендовано провести МРТ головного мозга, также рекомендуется находиться под наблюдением онколога и невролога. Ранее сообщалось, что Луне Феннер еще предстоит восстановление центральной зоны лица, а также ликвидация рубцовой алопеции в теменной части головы.

https://ria.ru/20240419/operatsiya-1941159201.html

https://ria.ru/20240422/devochka-1941576548.html

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сша, санкт-петербург, луна феннер, россия