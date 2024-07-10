https://ria.ru/20240710/chekaliny-1958775428.html

Чекалины развелись через суд

Чекалины развелись через суд - РИА Новости, 10.07.2024

Чекалины развелись через суд

Мировой судья судебного участка московского района Даниловский расторг брак между Валерией Чекалиной (блогер Лерчек) с супругом Артемом, сообщила журналистам... РИА Новости, 10.07.2024

2024-07-10T16:15

2024-07-10T16:15

2024-07-10T16:15

валерия чекалина

следственный комитет россии (ск рф)

екатерина гордон

россия

москва

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МОСКВА, 10 июл - РИА Новости. Мировой судья судебного участка московского района Даниловский расторг брак между Валерией Чекалиной (блогер Лерчек) с супругом Артемом, сообщила журналистам юрист Екатерина Гордон. "Брак распался, сегодня было принято решение о разводе… Есть соглашение по детям, они остаются с Валерией, но там очень мягкий график общения", - рассказала она. Заявителем по иску о расторжении брака между супругами, имеющими детей, значились Валерия Чекалина. Ранее Гордон сообщала, что супруги ранее уже договорились о разделе имущества в досудебном порядке. Против супругов возбуждали два уголовных дела. Первое касалось уклонения от уплаты налогов на 311 миллионов рублей. По оценке следствия, Лерчек пользовалась упрощенной системой налогообложения, хотя ее доходы от фитнес-марафонов превышали лимит в 150 миллионов рублей в год. Второе дело - об отмывании денег в особо крупном размере. Как считал СК, Чекалины в апреле 2021 года легализовали более 130 миллионов рублей, купив на них доллары, замаскировав таким образом связь денег с преступным источником происхождения. В конце декабря с Лерчек и ее мужа сняли обвинения в неуплате налогов. Как отмечал председатель Следственного комитета Александр Бастрыкин, они выплатили долг в 504 миллиона рублей. Кроме того, блогеры вернулись в соцсети после девятимесячного молчания. Лерчек объяснила неуплату налогов тем, что они с супругом "глупыми были, не тех людей слушали". Она добавила, что признала все ошибки и раскаялась, и призвала подписчиков быть внимательными с налоговыми платежами. В начале марта адвокат блогера Константин Третьяков сообщил, что против нее прекратили уголовное дело об отмывании денежных средств.

https://ria.ru/20240606/vizazhistka-1950857251.html

https://ria.ru/20240504/advokat-1943900665.html

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валерия чекалина, следственный комитет россии (ск рф), екатерина гордон, россия, москва