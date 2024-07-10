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Байден отметил готовность НАТО защищать территорию даже в космосе - РИА Новости, 10.07.2024
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01:40 10.07.2024
https://ria.ru/20240710/bayden-1958650360.html
Байден отметил готовность НАТО защищать территорию даже в космосе
Байден отметил готовность НАТО защищать территорию даже в космосе - РИА Новости, 10.07.2024
Байден отметил готовность НАТО защищать территорию даже в космосе
Президент США Джо Байден заявил, что страны НАТО будут защищать "каждый дюйм" территории альянса, в том числе в космосе. РИА Новости, 10.07.2024
2024-07-10T01:40
2024-07-10T01:40
сша
россия
джо байден
нато
йенс столтенберг
марк рютте
вашингтон (штат)
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ВАШИНГТОН, 10 июл - РИА Новости. Президент США Джо Байден заявил, что страны НАТО будут защищать "каждый дюйм" территории альянса, в том числе в космосе. "Мы готовы, можем и будем сдерживать агрессию и защищать каждый дюйм территории НАТО на любом направлении: на земле, на море, в киберпространстве и в космосе", - заявил Байден в обращении к саммиту НАТО. Во вторник в Вашингтоне стартовал саммит НАТО, который станет последним для действующего генсека альянса Йенса Столтенберга - 1 октября на смену ему придет экс-премьер Нидерландов Марк Рютте, которого уже утвердили постпреды стран НАТО на заседании в штаб-квартире в Брюсселе. На саммите планируется принять решения, направленные на большую вовлеченность альянса в конфликт на Украине, а также на усиление военного-политического блока в ближайшие годы, подтвержден курс на противостояние угрозам, якобы исходящим от России и Китая. Ранее президент России Владимир Путин в интервью американскому журналисту Такеру Карлсону подробно объяснял, что Москва не собирается нападать на страны НАТО, в этом нет никакого смысла. Он отмечал, что западные политики регулярно запугивают свое население мнимой российской угрозой, чтобы отвлечь внимание от внутренних проблем, однако "умные люди прекрасно понимают, что это фейк".
https://ria.ru/20240710/ukraina-1958648857.html
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сша, россия, джо байден, нато, йенс столтенберг, марк рютте, вашингтон (штат), в мире
США, Россия, Джо Байден, НАТО, Йенс Столтенберг, Марк Рютте, Вашингтон (штат), В мире
Байден отметил готовность НАТО защищать территорию даже в космосе

Байден: НАТО будет защищать свою территорию, в том числе в космосе

© Фото : NATOФлаги государств-членов НАТО возле штаб-квартиры блока в Брюсселе
Флаги государств-членов НАТО возле штаб-квартиры блока в Брюсселе - РИА Новости, 1920, 10.07.2024
© Фото : NATO
Флаги государств-членов НАТО возле штаб-квартиры блока в Брюсселе. Архивное фото
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ВАШИНГТОН, 10 июл - РИА Новости. Президент США Джо Байден заявил, что страны НАТО будут защищать "каждый дюйм" территории альянса, в том числе в космосе.
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"Мы готовы, можем и будем сдерживать агрессию и защищать каждый дюйм территории НАТО на любом направлении: на земле, на море, в киберпространстве и в космосе", - заявил Байден в обращении к саммиту НАТО.
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01:09
Во вторник в Вашингтоне стартовал саммит НАТО, который станет последним для действующего генсека альянса Йенса Столтенберга - 1 октября на смену ему придет экс-премьер Нидерландов Марк Рютте, которого уже утвердили постпреды стран НАТО на заседании в штаб-квартире в Брюсселе. На саммите планируется принять решения, направленные на большую вовлеченность альянса в конфликт на Украине, а также на усиление военного-политического блока в ближайшие годы, подтвержден курс на противостояние угрозам, якобы исходящим от России и Китая.
Ранее президент России Владимир Путин в интервью американскому журналисту Такеру Карлсону подробно объяснял, что Москва не собирается нападать на страны НАТО, в этом нет никакого смысла. Он отмечал, что западные политики регулярно запугивают свое население мнимой российской угрозой, чтобы отвлечь внимание от внутренних проблем, однако "умные люди прекрасно понимают, что это фейк".
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01:17
 
СШАРоссияДжо БайденНАТОЙенс СтолтенбергМарк РюттеВашингтон (штат)В мире
 
 
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