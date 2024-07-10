Байден отметил готовность НАТО защищать территорию даже в космосе
Байден: НАТО будет защищать свою территорию, в том числе в космосе
© Фото : NATOФлаги государств-членов НАТО возле штаб-квартиры блока в Брюсселе
© Фото : NATO
Флаги государств-членов НАТО возле штаб-квартиры блока в Брюсселе. Архивное фото
ВАШИНГТОН, 10 июл - РИА Новости. Президент США Джо Байден заявил, что страны НАТО будут защищать "каждый дюйм" территории альянса, в том числе в космосе.
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"Мы готовы, можем и будем сдерживать агрессию и защищать каждый дюйм территории НАТО на любом направлении: на земле, на море, в киберпространстве и в космосе", - заявил Байден в обращении к саммиту НАТО.
Во вторник в Вашингтоне стартовал саммит НАТО, который станет последним для действующего генсека альянса Йенса Столтенберга - 1 октября на смену ему придет экс-премьер Нидерландов Марк Рютте, которого уже утвердили постпреды стран НАТО на заседании в штаб-квартире в Брюсселе. На саммите планируется принять решения, направленные на большую вовлеченность альянса в конфликт на Украине, а также на усиление военного-политического блока в ближайшие годы, подтвержден курс на противостояние угрозам, якобы исходящим от России и Китая.
Ранее президент России Владимир Путин в интервью американскому журналисту Такеру Карлсону подробно объяснял, что Москва не собирается нападать на страны НАТО, в этом нет никакого смысла. Он отмечал, что западные политики регулярно запугивают свое население мнимой российской угрозой, чтобы отвлечь внимание от внутренних проблем, однако "умные люди прекрасно понимают, что это фейк".