https://ria.ru/20240710/bayden-1958650360.html

Байден отметил готовность НАТО защищать территорию даже в космосе

Байден отметил готовность НАТО защищать территорию даже в космосе - РИА Новости, 10.07.2024

Байден отметил готовность НАТО защищать территорию даже в космосе

Президент США Джо Байден заявил, что страны НАТО будут защищать "каждый дюйм" территории альянса, в том числе в космосе. РИА Новости, 10.07.2024

2024-07-10T01:40

2024-07-10T01:40

2024-07-10T01:40

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вашингтон (штат)

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ВАШИНГТОН, 10 июл - РИА Новости. Президент США Джо Байден заявил, что страны НАТО будут защищать "каждый дюйм" территории альянса, в том числе в космосе. "Мы готовы, можем и будем сдерживать агрессию и защищать каждый дюйм территории НАТО на любом направлении: на земле, на море, в киберпространстве и в космосе", - заявил Байден в обращении к саммиту НАТО. Во вторник в Вашингтоне стартовал саммит НАТО, который станет последним для действующего генсека альянса Йенса Столтенберга - 1 октября на смену ему придет экс-премьер Нидерландов Марк Рютте, которого уже утвердили постпреды стран НАТО на заседании в штаб-квартире в Брюсселе. На саммите планируется принять решения, направленные на большую вовлеченность альянса в конфликт на Украине, а также на усиление военного-политического блока в ближайшие годы, подтвержден курс на противостояние угрозам, якобы исходящим от России и Китая. Ранее президент России Владимир Путин в интервью американскому журналисту Такеру Карлсону подробно объяснял, что Москва не собирается нападать на страны НАТО, в этом нет никакого смысла. Он отмечал, что западные политики регулярно запугивают свое население мнимой российской угрозой, чтобы отвлечь внимание от внутренних проблем, однако "умные люди прекрасно понимают, что это фейк".

https://ria.ru/20240710/ukraina-1958648857.html

https://ria.ru/20240710/bayden-1958649216.html

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