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В Ленинградской области рассказали о состоянии детей, пострадавших в ДТП
В Ленинградской области рассказали о состоянии детей, пострадавших в ДТП - РИА Новости, 10.07.2024
В Ленинградской области рассказали о состоянии детей, пострадавших в ДТП
Двое детей, пострадавших при лобовом столкновении автомобилей в Кингисеппском районе Ленинградской области, находятся в тяжелом состоянии, одна из пострадавших... РИА Новости, 10.07.2024
2024-07-10T21:02
2024-07-10T21:02
2024-07-10T21:02
происшествия
кингисеппский район
ленинградская область
россия
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С.-ПЕТЕРБУРГ, 10 июл – РИА Новости. Двое детей, пострадавших при лобовом столкновении автомобилей в Кингисеппском районе Ленинградской области, находятся в тяжелом состоянии, одна из пострадавших скончалась на месте аварии, сообщила пресс-служба регионального главка МВД РФ. В среду компания "Упрдор Северо-Запад" сообщала о лобовом столкновении легкового автомобиля и микроавтобуса на 123-м километре трассы А-180 "Нарва" в Кингисеппском районе. По данным ведомства, в легковом автомобиле погиб один человек, в микроавтобусе травмы получили шесть человек, включая троих детей. "По предварительным данным, в результате ДТП пострадали восемь человек. Одна из пострадавших, женщина, скончалась на месте. Трое детей... госпитализированы, двое - в тяжелом состоянии, один - в состоянии средней степени тяжести. Одному из пострадавших оказываются реанимационные действия", – говорится в сообщении. По факту аварии проводится проверка.
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происшествия, кингисеппский район, ленинградская область, россия
Происшествия, Кингисеппский район, Ленинградская область, Россия
В Ленинградской области рассказали о состоянии детей, пострадавших в ДТП
МВД: попавшие в ДТП в Ленинградской области дети остаются в тяжелом состоянии