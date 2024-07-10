https://ria.ru/20240710/avariya-1958842914.html

В Ленинградской области рассказали о состоянии детей, пострадавших в ДТП

В Ленинградской области рассказали о состоянии детей, пострадавших в ДТП - РИА Новости, 10.07.2024

В Ленинградской области рассказали о состоянии детей, пострадавших в ДТП

Двое детей, пострадавших при лобовом столкновении автомобилей в Кингисеппском районе Ленинградской области, находятся в тяжелом состоянии, одна из пострадавших... РИА Новости, 10.07.2024

2024-07-10T21:02

2024-07-10T21:02

2024-07-10T21:02

происшествия

кингисеппский район

ленинградская область

россия

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e4/0a/02/1578126443_0:317:3077:2047_1920x0_80_0_0_0de9a8e30fc3c763631b9edc85e50240.jpg

С.-ПЕТЕРБУРГ, 10 июл – РИА Новости. Двое детей, пострадавших при лобовом столкновении автомобилей в Кингисеппском районе Ленинградской области, находятся в тяжелом состоянии, одна из пострадавших скончалась на месте аварии, сообщила пресс-служба регионального главка МВД РФ. В среду компания "Упрдор Северо-Запад" сообщала о лобовом столкновении легкового автомобиля и микроавтобуса на 123-м километре трассы А-180 "Нарва" в Кингисеппском районе. По данным ведомства, в легковом автомобиле погиб один человек, в микроавтобусе травмы получили шесть человек, включая троих детей. "По предварительным данным, в результате ДТП пострадали восемь человек. Одна из пострадавших, женщина, скончалась на месте. Трое детей... госпитализированы, двое - в тяжелом состоянии, один - в состоянии средней степени тяжести. Одному из пострадавших оказываются реанимационные действия", – говорится в сообщении. По факту аварии проводится проверка.

https://ria.ru/20240710/rjazan-1958700440.html

кингисеппский район

ленинградская область

россия

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2024

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

происшествия, кингисеппский район, ленинградская область, россия