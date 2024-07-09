Рогов сравнил Зеленского на саммите НАТО с нежеланным женихом
Рогов: Зеленский вместо членства в НАТО получит тыкву, как нежеланный жених
© AP Photo / Geert Vanden WijngaertВладимир Зеленский
© AP Photo / Geert Vanden Wijngaert
Владимир Зеленский. Архивное фото
СИМФЕРОПОЛЬ, 9 июл – РИА Новости. Владимиру Зеленскому вместо членства Украины в НАТО преподнесут тыкву, то есть откажут как жениху на сватовстве, заявил председатель комиссии Общественной палаты РФ по вопросам суверенитета, сопредседатель координационного совета по интеграции новых регионов Владимир Рогов.
Саммит НАТО пройдет в Вашингтоне со вторника по четверг. Зеленский ранее неоднократно заявлял, что Украина ждет приглашения в альянс.
"Зеленский по итога саммита получит гарбуз (укр. тыква - ред.) по старой южнорусской традиции, когда отказывали нежеланному жениху", - сказал Рогов.
По его мнению, предлогом для отказа принять Украину в НАТО станет высокий уровень коррупции и произвола, который царит на подконтрольной Киеву территории.
Ранее агентство Франс Пресс со ссылкой на украинский дипломатический источник передавало, что шансы получить приглашение в НАТО на саммите альянса в Вашингтоне практически равны нулю. Высокопоставленный представитель Белого дома также заявлял, что на саммите будет объявлено о договоренностях альянса с Украиной в области военной подготовки, логистики, технического обеспечения и финансовой поддержки. Генсек НАТО Йенс Столтенберг заявлял, что новый пакет помощи Украине, который планируется утвердить в Вашингтоне, а также способствование большей совместимости армии Украины со стандартами альянса, станут для Киева "мостом к членству в НАТО".
Президент РФ Владимир Путин отмечал, что возможное членство Украины в НАТО - это угроза для безопасности России. Он подчеркивал, что шанс Киева вступить в альянс стал одной из причин начала специальной военной операции.
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