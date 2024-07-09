https://ria.ru/20240709/zelenskiy-1958409615.html

Рогов сравнил Зеленского на саммите НАТО с нежеланным женихом

Рогов сравнил Зеленского на саммите НАТО с нежеланным женихом - РИА Новости, 09.07.2024

Рогов сравнил Зеленского на саммите НАТО с нежеланным женихом

Владимиру Зеленскому вместо членства Украины в НАТО преподнесут тыкву, то есть откажут как жениху на сватовстве, заявил председатель комиссии Общественной... РИА Новости, 09.07.2024

2024-07-09T08:06

2024-07-09T08:06

2024-07-09T08:07

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СИМФЕРОПОЛЬ, 9 июл – РИА Новости. Владимиру Зеленскому вместо членства Украины в НАТО преподнесут тыкву, то есть откажут как жениху на сватовстве, заявил председатель комиссии Общественной палаты РФ по вопросам суверенитета, сопредседатель координационного совета по интеграции новых регионов Владимир Рогов. Саммит НАТО пройдет в Вашингтоне со вторника по четверг. Зеленский ранее неоднократно заявлял, что Украина ждет приглашения в альянс. "Зеленский по итога саммита получит гарбуз (укр. тыква - ред.) по старой южнорусской традиции, когда отказывали нежеланному жениху", - сказал Рогов. По его мнению, предлогом для отказа принять Украину в НАТО станет высокий уровень коррупции и произвола, который царит на подконтрольной Киеву территории. Ранее агентство Франс Пресс со ссылкой на украинский дипломатический источник передавало, что шансы получить приглашение в НАТО на саммите альянса в Вашингтоне практически равны нулю. Высокопоставленный представитель Белого дома также заявлял, что на саммите будет объявлено о договоренностях альянса с Украиной в области военной подготовки, логистики, технического обеспечения и финансовой поддержки. Генсек НАТО Йенс Столтенберг заявлял, что новый пакет помощи Украине, который планируется утвердить в Вашингтоне, а также способствование большей совместимости армии Украины со стандартами альянса, станут для Киева "мостом к членству в НАТО". Президент РФ Владимир Путин отмечал, что возможное членство Украины в НАТО - это угроза для безопасности России. Он подчеркивал, что шанс Киева вступить в альянс стал одной из причин начала специальной военной операции.

https://ria.ru/20240709/ukraina-1958404979.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Варвара Скокшина

в мире, украина, россия, вашингтон (штат), владимир рогов, владимир зеленский, йенс столтенберг, нато