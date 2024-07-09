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Рогов сравнил Зеленского на саммите НАТО с нежеланным женихом - РИА Новости, 09.07.2024
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08:06 09.07.2024 (обновлено: 08:07 09.07.2024)
https://ria.ru/20240709/zelenskiy-1958409615.html
Рогов сравнил Зеленского на саммите НАТО с нежеланным женихом
Рогов сравнил Зеленского на саммите НАТО с нежеланным женихом - РИА Новости, 09.07.2024
Рогов сравнил Зеленского на саммите НАТО с нежеланным женихом
Владимиру Зеленскому вместо членства Украины в НАТО преподнесут тыкву, то есть откажут как жениху на сватовстве, заявил председатель комиссии Общественной... РИА Новости, 09.07.2024
2024-07-09T08:06
2024-07-09T08:07
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СИМФЕРОПОЛЬ, 9 июл – РИА Новости. Владимиру Зеленскому вместо членства Украины в НАТО преподнесут тыкву, то есть откажут как жениху на сватовстве, заявил председатель комиссии Общественной палаты РФ по вопросам суверенитета, сопредседатель координационного совета по интеграции новых регионов Владимир Рогов. Саммит НАТО пройдет в Вашингтоне со вторника по четверг. Зеленский ранее неоднократно заявлял, что Украина ждет приглашения в альянс. "Зеленский по итога саммита получит гарбуз (укр. тыква - ред.) по старой южнорусской традиции, когда отказывали нежеланному жениху", - сказал Рогов. По его мнению, предлогом для отказа принять Украину в НАТО станет высокий уровень коррупции и произвола, который царит на подконтрольной Киеву территории. Ранее агентство Франс Пресс со ссылкой на украинский дипломатический источник передавало, что шансы получить приглашение в НАТО на саммите альянса в Вашингтоне практически равны нулю. Высокопоставленный представитель Белого дома также заявлял, что на саммите будет объявлено о договоренностях альянса с Украиной в области военной подготовки, логистики, технического обеспечения и финансовой поддержки. Генсек НАТО Йенс Столтенберг заявлял, что новый пакет помощи Украине, который планируется утвердить в Вашингтоне, а также способствование большей совместимости армии Украины со стандартами альянса, станут для Киева "мостом к членству в НАТО". Президент РФ Владимир Путин отмечал, что возможное членство Украины в НАТО - это угроза для безопасности России. Он подчеркивал, что шанс Киева вступить в альянс стал одной из причин начала специальной военной операции.
https://ria.ru/20240709/ukraina-1958404979.html
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в мире, украина, россия, вашингтон (штат), владимир рогов, владимир зеленский, йенс столтенберг, нато
В мире, Украина, Россия, Вашингтон (штат), Владимир Рогов, Владимир Зеленский, Йенс Столтенберг, НАТО
Рогов сравнил Зеленского на саммите НАТО с нежеланным женихом

Рогов: Зеленский вместо членства в НАТО получит тыкву, как нежеланный жених

© AP Photo / Geert Vanden WijngaertВладимир Зеленский
Владимир Зеленский - РИА Новости, 1920, 09.07.2024
© AP Photo / Geert Vanden Wijngaert
Владимир Зеленский. Архивное фото
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СИМФЕРОПОЛЬ, 9 июл – РИА Новости. Владимиру Зеленскому вместо членства Украины в НАТО преподнесут тыкву, то есть откажут как жениху на сватовстве, заявил председатель комиссии Общественной палаты РФ по вопросам суверенитета, сопредседатель координационного совета по интеграции новых регионов Владимир Рогов.
Саммит НАТО пройдет в Вашингтоне со вторника по четверг. Зеленский ранее неоднократно заявлял, что Украина ждет приглашения в альянс.
Флаги Украины и НАТО в штаб-квартире НАТО в Брюсселе - РИА Новости, 1920, 09.07.2024
СМИ: в декларации саммита НАТО принятие Украины назовут необратимым
Вчера, 06:27
"Зеленский по итога саммита получит гарбуз (укр. тыква - ред.) по старой южнорусской традиции, когда отказывали нежеланному жениху", - сказал Рогов.
По его мнению, предлогом для отказа принять Украину в НАТО станет высокий уровень коррупции и произвола, который царит на подконтрольной Киеву территории.
Ранее агентство Франс Пресс со ссылкой на украинский дипломатический источник передавало, что шансы получить приглашение в НАТО на саммите альянса в Вашингтоне практически равны нулю. Высокопоставленный представитель Белого дома также заявлял, что на саммите будет объявлено о договоренностях альянса с Украиной в области военной подготовки, логистики, технического обеспечения и финансовой поддержки. Генсек НАТО Йенс Столтенберг заявлял, что новый пакет помощи Украине, который планируется утвердить в Вашингтоне, а также способствование большей совместимости армии Украины со стандартами альянса, станут для Киева "мостом к членству в НАТО".
Президент РФ Владимир Путин отмечал, что возможное членство Украины в НАТО - это угроза для безопасности России. Он подчеркивал, что шанс Киева вступить в альянс стал одной из причин начала специальной военной операции.
Владимир Зеленский - РИА Новости, 1920, 08.07.2024
Во Франции ужаснулись из-за шага Зеленского в Польше
8 июля, 20:08
 
В миреУкраинаРоссияВашингтон (штат)Владимир РоговВладимир ЗеленскийЙенс СтолтенбергНАТО
 
 
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