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Американский эксперт оценил мирную миссию Орбана - РИА Новости, 09.07.2024
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04:07 09.07.2024 (обновлено: 04:14 09.07.2024)
https://ria.ru/20240709/zapadniki-1958399481.html
Американский эксперт оценил мирную миссию Орбана
Американский эксперт оценил мирную миссию Орбана - РИА Новости, 09.07.2024
Американский эксперт оценил мирную миссию Орбана
Западники привержены развалу России, что в свою очередь грозит ядерной войной, однако мирная миссия венгерского премьера Виктора Орбана создает позитивные... РИА Новости, 09.07.2024
2024-07-09T04:07
2024-07-09T04:14
в мире
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НЬЮ-ЙОРК, 9 июл – РИА Новости. Западники привержены развалу России, что в свою очередь грозит ядерной войной, однако мирная миссия венгерского премьера Виктора Орбана создает позитивные дипломатические возможности для урегулирования обстановки, сообщил РИА Новости представитель Института Шиллера при ООН в Нью-Йорке Ричард Блэк. По словам Блэка, "партия войны", базирующаяся, например, в администрации американского президента Джо Байдена или в британском Королевском объединенном институте оборонных исследований (RUSI), привержена развалу России. "В этом и заключается крайняя непосредственная опасность ядерной третьей мировой войны и уничтожения жизни на планете. Большинство американского населения не поддерживает политику Байдена, направленную на войну с Россией, в сочетании с его политикой крайнего пренебрежения внутренней экономикой. Исход ноябрьских выборов (в США - ред.), конечно, неясен. Однако появление честной дипломатии в Европе в форме "Мирной дипломатии 3.0" премьера (Венгрии – ред. Виктора) Орбана создает новый позитивный потенциал по обе стороны Атлантики", – сказал Блэк, отвечая на вопрос о том, сможет ли следующая администрация США дать России гарантии нераспространения НАТО на восток, а также гарантии непринятия в альянс Украины. Эксперт при этом отметил, что остается неясным, изменится ли отношение США к НАТО в случае победы на выборах в Америке Дональда Трампа. В минувшую пятницу Орбан с делегацией прибыл в Москву и провел встречу с президентом РФ Владимиром Путиным. Визит в Москву он назвал следующим этапом мирной миссии, первым этапом которой была поездка в Киев 2 июля. Венгерский премьер заявил, что намерен вскоре провести несколько "таких же неожиданных" встреч. Глава МИД Венгрии Петер Сийярто в свою очередь посоветовал европейским политикам "пристегнуть ремни" перед следующими действиями Орбана в рамках "миссии мира". После Орбан посетил Пекин, где встретился с председателем КНР Си Цзиньпином. Из Китая он отправился в Вашингтон.
https://ria.ru/20240708/orban-1958359930.html
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в мире, россия, сша, венгрия, виктор орбан, ричард блэк, джо байден, нато, оон
В мире, Россия, США, Венгрия, Виктор Орбан, Ричард Блэк, Джо Байден, НАТО, ООН
Американский эксперт оценил мирную миссию Орбана

Эксперт Блэк: миссия Орбана создает позитивные дипломатические возможности

© РИА Новости / Валерий Мельников | Перейти в медиабанкПремьер-министр Венгрии Виктор Орбан
Премьер-министр Венгрии Виктор Орбан - РИА Новости, 1920, 09.07.2024
© РИА Новости / Валерий Мельников
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Премьер-министр Венгрии Виктор Орбан. Архивное фото
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НЬЮ-ЙОРК, 9 июл – РИА Новости. Западники привержены развалу России, что в свою очередь грозит ядерной войной, однако мирная миссия венгерского премьера Виктора Орбана создает позитивные дипломатические возможности для урегулирования обстановки, сообщил РИА Новости представитель Института Шиллера при ООН в Нью-Йорке Ричард Блэк.
По словам Блэка, "партия войны", базирующаяся, например, в администрации американского президента Джо Байдена или в британском Королевском объединенном институте оборонных исследований (RUSI), привержена развалу России.
Премьер-министр Венгрии Виктор Орбан - РИА Новости, 1920, 08.07.2024
Политдиректор Орбана прокомментировал его мирную миссию
Вчера, 20:40
"В этом и заключается крайняя непосредственная опасность ядерной третьей мировой войны и уничтожения жизни на планете. Большинство американского населения не поддерживает политику Байдена, направленную на войну с Россией, в сочетании с его политикой крайнего пренебрежения внутренней экономикой. Исход ноябрьских выборов (в США - ред.), конечно, неясен. Однако появление честной дипломатии в Европе в форме "Мирной дипломатии 3.0" премьера (Венгрии – ред. Виктора) Орбана создает новый позитивный потенциал по обе стороны Атлантики", – сказал Блэк, отвечая на вопрос о том, сможет ли следующая администрация США дать России гарантии нераспространения НАТО на восток, а также гарантии непринятия в альянс Украины.
Эксперт при этом отметил, что остается неясным, изменится ли отношение США к НАТО в случае победы на выборах в Америке Дональда Трампа.
В минувшую пятницу Орбан с делегацией прибыл в Москву и провел встречу с президентом РФ Владимиром Путиным. Визит в Москву он назвал следующим этапом мирной миссии, первым этапом которой была поездка в Киев 2 июля. Венгерский премьер заявил, что намерен вскоре провести несколько "таких же неожиданных" встреч. Глава МИД Венгрии Петер Сийярто в свою очередь посоветовал европейским политикам "пристегнуть ремни" перед следующими действиями Орбана в рамках "миссии мира". После Орбан посетил Пекин, где встретился с председателем КНР Си Цзиньпином. Из Китая он отправился в Вашингтон.
Премьер-министр Венгрии Виктор Орбан - РИА Новости, 1920, 26.05.2024
Орбан предупредил о худшем сценарии с ядерным оружием
26 мая, 23:32
 
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