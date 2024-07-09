https://ria.ru/20240709/vyplata-1958517812.html

В Ленобласти увеличили выплату при заключении контракта на службу

В Ленобласти увеличили выплату при заключении контракта на службу - РИА Новости, 09.07.2024

В Ленобласти увеличили выплату при заключении контракта на службу

Единовременная выплата при заключении контракта на службу в Ленинградской области увеличена с 1,1 миллиона рублей до 1,3 миллиона рублей, сообщили в... РИА Новости, 09.07.2024

2024-07-09T15:09

2024-07-09T15:09

2024-07-09T15:09

ленинградская область

ленинградская область

социальные выплаты

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С.-ПЕТЕРБУРГ, 9 июл — РИА Новости. Единовременная выплата при заключении контракта на службу в Ленинградской области увеличена с 1,1 миллиона рублей до 1,3 миллиона рублей, сообщили в пресс-службе правительства региона. "Ленинградская область увеличила поддержку защитников: единовременная выплата при заключении контракта составит 1,3 миллиона рублей", - говорится в сообщении. Добавляется, что в состав единовременной выплаты также включен земельный сертификат. В пресс-службе правительства рассказали, что в Ленобласти действует более 60 мер поддержки для семей военнослужащих по контракту, среди них - компенсация платы за ЖКУ, бесплатный оздоровительный отдых, стипендии для студентов вузов и сузов.

https://ria.ru/20231004/dopvyplaty-1900317221.html

ленинградская область

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Алёна Пава

Алёна Пава

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Алёна Пава

ленинградская область, социальные выплаты