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В Ленобласти увеличили выплату при заключении контракта на службу - РИА Новости, 09.07.2024
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Ленинградская область
 
15:09 09.07.2024
https://ria.ru/20240709/vyplata-1958517812.html
В Ленобласти увеличили выплату при заключении контракта на службу
В Ленобласти увеличили выплату при заключении контракта на службу - РИА Новости, 09.07.2024
В Ленобласти увеличили выплату при заключении контракта на службу
Единовременная выплата при заключении контракта на службу в Ленинградской области увеличена с 1,1 миллиона рублей до 1,3 миллиона рублей, сообщили в... РИА Новости, 09.07.2024
2024-07-09T15:09
2024-07-09T15:09
ленинградская область
ленинградская область
социальные выплаты
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С.-ПЕТЕРБУРГ, 9 июл — РИА Новости. Единовременная выплата при заключении контракта на службу в Ленинградской области увеличена с 1,1 миллиона рублей до 1,3 миллиона рублей, сообщили в пресс-службе правительства региона. "Ленинградская область увеличила поддержку защитников: единовременная выплата при заключении контракта составит 1,3 миллиона рублей", - говорится в сообщении. Добавляется, что в состав единовременной выплаты также включен земельный сертификат. В пресс-службе правительства рассказали, что в Ленобласти действует более 60 мер поддержки для семей военнослужащих по контракту, среди них - компенсация платы за ЖКУ, бесплатный оздоровительный отдых, стипендии для студентов вузов и сузов.
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ленинградская область, социальные выплаты
Ленинградская область , Ленинградская область, Социальные выплаты

В Ленобласти увеличили выплату при заключении контракта на службу

© РИА Новости / Алексей Сухоруков | Перейти в медиабанкДеньги
Деньги - РИА Новости, 1920, 09.07.2024
© РИА Новости / Алексей Сухоруков
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С.-ПЕТЕРБУРГ, 9 июл — РИА Новости. Единовременная выплата при заключении контракта на службу в Ленинградской области увеличена с 1,1 миллиона рублей до 1,3 миллиона рублей, сообщили в пресс-службе правительства региона.
"Ленинградская область увеличила поддержку защитников: единовременная выплата при заключении контракта составит 1,3 миллиона рублей", - говорится в сообщении.
Добавляется, что в состав единовременной выплаты также включен земельный сертификат. В пресс-службе правительства рассказали, что в Ленобласти действует более 60 мер поддержки для семей военнослужащих по контракту, среди них - компенсация платы за ЖКУ, бесплатный оздоровительный отдых, стипендии для студентов вузов и сузов.
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