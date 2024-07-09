Комитет Совфеда поддержал проект ежегодной выплаты для работающих родителей
Комитет Совфеда поддержал проект о выплате разницы НДФЛ для работающих родителей
Женщина с ребенком. Архивное фото
МОСКВА, 9 июл - РИА Новости. Комитет Совета Федерации по социальной политике предварительно рассмотрел и поддержал законопроект о ежегодной выплате разницы НДФЛ для работающих родителей с двумя и более детьми, если среднедушевой доход семьи не превышает 1,5 прожиточного минимума.
Госдума рассматривает данную инициативу во втором чтении во вторник.
Выплата предоставляется гражданам России, которые постоянно проживают на ее территории и являются налоговыми резидентами РФ, если среднедушевой доход семьи не превышает 1,5 прожиточного минимума, установленного в регионе по месту жительства.
Размер выплаты определяется в виде разницы между суммой уплаченного налога на доходы физических лиц (НДФЛ) за год, предшествующий году обращения за выплатой, и суммой налога, рассчитанного с того же дохода по ставке 6%. Гражданин вправе подать в территориальный орган Соцфонда РФ заявление о назначении выплаты с 1 мая до 1 октября года, следующего за годом, в котором уплачен НДФЛ.
Выплата будет осуществляться каждому из родителей (усыновителей, опекунов (попечителей) детей в возрасте до 18 лет и детей-студентов в возрасте до 23 лет, при условии, что у них нет задолженности по уплате алиментов. Данную поддержку Минфин сравнивал с "кешбэком" или с выплатой "тринадцатой зарплаты" по итогам года.
В случае принятия закон должен вступить в силу с 1 января 2026 года. При этом налоговая база для расчетов выплаты будет сформирована в 2025 году.