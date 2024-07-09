https://ria.ru/20240709/vyplata-1958429941.html

Комитет Совфеда поддержал проект ежегодной выплаты для работающих родителей

Комитет Совфеда поддержал проект ежегодной выплаты для работающих родителей - РИА Новости, 09.07.2024

Комитет Совфеда поддержал проект ежегодной выплаты для работающих родителей

Комитет Совета Федерации по социальной политике предварительно рассмотрел и поддержал законопроект о ежегодной выплате разницы НДФЛ для работающих родителей с... РИА Новости, 09.07.2024

2024-07-09T10:27

2024-07-09T10:27

2024-07-09T10:36

россия

совет федерации рф

госдума рф

министерство финансов рф (минфин россии)

общество

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МОСКВА, 9 июл - РИА Новости. Комитет Совета Федерации по социальной политике предварительно рассмотрел и поддержал законопроект о ежегодной выплате разницы НДФЛ для работающих родителей с двумя и более детьми, если среднедушевой доход семьи не превышает 1,5 прожиточного минимума. Госдума рассматривает данную инициативу во втором чтении во вторник. Выплата предоставляется гражданам России, которые постоянно проживают на ее территории и являются налоговыми резидентами РФ, если среднедушевой доход семьи не превышает 1,5 прожиточного минимума, установленного в регионе по месту жительства. Размер выплаты определяется в виде разницы между суммой уплаченного налога на доходы физических лиц (НДФЛ) за год, предшествующий году обращения за выплатой, и суммой налога, рассчитанного с того же дохода по ставке 6%. Гражданин вправе подать в территориальный орган Соцфонда РФ заявление о назначении выплаты с 1 мая до 1 октября года, следующего за годом, в котором уплачен НДФЛ. Выплата будет осуществляться каждому из родителей (усыновителей, опекунов (попечителей) детей в возрасте до 18 лет и детей-студентов в возрасте до 23 лет, при условии, что у них нет задолженности по уплате алиментов. Данную поддержку Минфин сравнивал с "кешбэком" или с выплатой "тринадцатой зарплаты" по итогам года. В случае принятия закон должен вступить в силу с 1 января 2026 года. При этом налоговая база для расчетов выплаты будет сформирована в 2025 году.

https://ria.ru/20240708/golikova-1958299935.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Варвара Скокшина

россия, совет федерации рф, госдума рф, министерство финансов рф (минфин россии), общество