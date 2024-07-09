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Комитет Совфеда поддержал проект ежегодной выплаты для работающих родителей - РИА Новости, 09.07.2024
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10:27 09.07.2024 (обновлено: 10:36 09.07.2024)
https://ria.ru/20240709/vyplata-1958429941.html
Комитет Совфеда поддержал проект ежегодной выплаты для работающих родителей
Комитет Совфеда поддержал проект ежегодной выплаты для работающих родителей - РИА Новости, 09.07.2024
Комитет Совфеда поддержал проект ежегодной выплаты для работающих родителей
Комитет Совета Федерации по социальной политике предварительно рассмотрел и поддержал законопроект о ежегодной выплате разницы НДФЛ для работающих родителей с... РИА Новости, 09.07.2024
2024-07-09T10:27
2024-07-09T10:36
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МОСКВА, 9 июл - РИА Новости. Комитет Совета Федерации по социальной политике предварительно рассмотрел и поддержал законопроект о ежегодной выплате разницы НДФЛ для работающих родителей с двумя и более детьми, если среднедушевой доход семьи не превышает 1,5 прожиточного минимума. Госдума рассматривает данную инициативу во втором чтении во вторник. Выплата предоставляется гражданам России, которые постоянно проживают на ее территории и являются налоговыми резидентами РФ, если среднедушевой доход семьи не превышает 1,5 прожиточного минимума, установленного в регионе по месту жительства. Размер выплаты определяется в виде разницы между суммой уплаченного налога на доходы физических лиц (НДФЛ) за год, предшествующий году обращения за выплатой, и суммой налога, рассчитанного с того же дохода по ставке 6%. Гражданин вправе подать в территориальный орган Соцфонда РФ заявление о назначении выплаты с 1 мая до 1 октября года, следующего за годом, в котором уплачен НДФЛ. Выплата будет осуществляться каждому из родителей (усыновителей, опекунов (попечителей) детей в возрасте до 18 лет и детей-студентов в возрасте до 23 лет, при условии, что у них нет задолженности по уплате алиментов. Данную поддержку Минфин сравнивал с "кешбэком" или с выплатой "тринадцатой зарплаты" по итогам года. В случае принятия закон должен вступить в силу с 1 января 2026 года. При этом налоговая база для расчетов выплаты будет сформирована в 2025 году.
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россия, совет федерации рф, госдума рф, министерство финансов рф (минфин россии), общество
Россия, Совет Федерации РФ, Госдума РФ, Министерство финансов РФ (Минфин России), Общество
Комитет Совфеда поддержал проект ежегодной выплаты для работающих родителей

Комитет Совфеда поддержал проект о выплате разницы НДФЛ для работающих родителей

© РИА Новости / Максим Блинов | Перейти в медиабанкЖенщина с ребенком
Женщина с ребенком - РИА Новости, 1920, 09.07.2024
© РИА Новости / Максим Блинов
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МОСКВА, 9 июл - РИА Новости. Комитет Совета Федерации по социальной политике предварительно рассмотрел и поддержал законопроект о ежегодной выплате разницы НДФЛ для работающих родителей с двумя и более детьми, если среднедушевой доход семьи не превышает 1,5 прожиточного минимума.
Госдума рассматривает данную инициативу во втором чтении во вторник.
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Выплата предоставляется гражданам России, которые постоянно проживают на ее территории и являются налоговыми резидентами РФ, если среднедушевой доход семьи не превышает 1,5 прожиточного минимума, установленного в регионе по месту жительства.
Размер выплаты определяется в виде разницы между суммой уплаченного налога на доходы физических лиц (НДФЛ) за год, предшествующий году обращения за выплатой, и суммой налога, рассчитанного с того же дохода по ставке 6%. Гражданин вправе подать в территориальный орган Соцфонда РФ заявление о назначении выплаты с 1 мая до 1 октября года, следующего за годом, в котором уплачен НДФЛ.
Выплата будет осуществляться каждому из родителей (усыновителей, опекунов (попечителей) детей в возрасте до 18 лет и детей-студентов в возрасте до 23 лет, при условии, что у них нет задолженности по уплате алиментов. Данную поддержку Минфин сравнивал с "кешбэком" или с выплатой "тринадцатой зарплаты" по итогам года.
В случае принятия закон должен вступить в силу с 1 января 2026 года. При этом налоговая база для расчетов выплаты будет сформирована в 2025 году.
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