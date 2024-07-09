https://ria.ru/20240709/volgograd-1958410009.html
Прилет и вылет из аэропорта Волгограда ограничены
Прилет и вылет из аэропорта Волгограда ограничены - РИА Новости, 09.07.2024
Прилет и вылет из аэропорта Волгограда ограничены
Прилет и вылет из аэропорта Волгограда ограничены, несколько рейсов перенаправлены на запасные аэродромы, сообщила РИА новости представитель воздушной гавани... РИА Новости, 09.07.2024
2024-07-09T08:10
2024-07-09T08:10
2024-07-09T08:15
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ВОЛГОГРАД, 9 июл - РИА Новости. Прилет и вылет из аэропорта Волгограда ограничены, несколько рейсов перенаправлены на запасные аэродромы, сообщила РИА новости представитель воздушной гавани Анастасия Голодова."На данный момент прилеты и вылеты в/из аэропорта Волгограда ограничены", - сообщила Голодова.По ее словам, из-за ограничений на использование воздушного пространства в регионе рейс из Челябинска перенаправлен на запасной аэродром в Саратове, из Антальи - во Владикавказе. Также задерживается вылет самолёта в Москву.Губернатор Волгоградской области Андрей Бочаров сообщил, что силы ПВО и РЭБ ночью пресекли атаку БПЛА в Волгоградской области, возникли возгорания на подстанции в городе Фролово и нефтебазе в Калаче-на-Дону.
https://ria.ru/20240709/pozhar-1958408193.html
https://ria.ru/20240709/minoborony-1958407075.html
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РИА Новости
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волгоград, общество, волгоградская область, челябинск, андрей бочаров
Волгоград, Общество, Волгоградская область, Челябинск, Андрей Бочаров
Прилет и вылет из аэропорта Волгограда ограничены
Прилет и вылет из аэропорта Волгограда ограничены, часть рейсов перенаправлены