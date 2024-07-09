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Прилет и вылет из аэропорта Волгограда ограничены - РИА Новости, 09.07.2024
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08:10 09.07.2024 (обновлено: 08:15 09.07.2024)
https://ria.ru/20240709/volgograd-1958410009.html
Прилет и вылет из аэропорта Волгограда ограничены
Прилет и вылет из аэропорта Волгограда ограничены - РИА Новости, 09.07.2024
Прилет и вылет из аэропорта Волгограда ограничены
Прилет и вылет из аэропорта Волгограда ограничены, несколько рейсов перенаправлены на запасные аэродромы, сообщила РИА новости представитель воздушной гавани... РИА Новости, 09.07.2024
2024-07-09T08:10
2024-07-09T08:15
волгоград
общество
волгоградская область
челябинск
андрей бочаров
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ВОЛГОГРАД, 9 июл - РИА Новости. Прилет и вылет из аэропорта Волгограда ограничены, несколько рейсов перенаправлены на запасные аэродромы, сообщила РИА новости представитель воздушной гавани Анастасия Голодова."На данный момент прилеты и вылеты в/из аэропорта Волгограда ограничены", - сообщила Голодова.По ее словам, из-за ограничений на использование воздушного пространства в регионе рейс из Челябинска перенаправлен на запасной аэродром в Саратове, из Антальи - во Владикавказе. Также задерживается вылет самолёта в Москву.Губернатор Волгоградской области Андрей Бочаров сообщил, что силы ПВО и РЭБ ночью пресекли атаку БПЛА в Волгоградской области, возникли возгорания на подстанции в городе Фролово и нефтебазе в Калаче-на-Дону.
https://ria.ru/20240709/pozhar-1958408193.html
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волгоград, общество, волгоградская область, челябинск, андрей бочаров
Волгоград, Общество, Волгоградская область, Челябинск, Андрей Бочаров
Прилет и вылет из аэропорта Волгограда ограничены

Прилет и вылет из аэропорта Волгограда ограничены, часть рейсов перенаправлены

© РИА Новости / Кирилл Брага | Перейти в медиабанкЗдание терминала C2 в международном аэропорту Волгограда
Здание терминала C2 в международном аэропорту Волгограда - РИА Новости, 1920, 09.07.2024
© РИА Новости / Кирилл Брага
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Здание терминала C2 в международном аэропорту Волгограда. Архивное фото
Читать ria.ru в
ВОЛГОГРАД, 9 июл - РИА Новости. Прилет и вылет из аэропорта Волгограда ограничены, несколько рейсов перенаправлены на запасные аэродромы, сообщила РИА новости представитель воздушной гавани Анастасия Голодова.
"На данный момент прилеты и вылеты в/из аэропорта Волгограда ограничены", - сообщила Голодова.
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По ее словам, из-за ограничений на использование воздушного пространства в регионе рейс из Челябинска перенаправлен на запасной аэродром в Саратове, из Антальи - во Владикавказе. Также задерживается вылет самолёта в Москву.
Губернатор Волгоградской области Андрей Бочаров сообщил, что силы ПВО и РЭБ ночью пресекли атаку БПЛА в Волгоградской области, возникли возгорания на подстанции в городе Фролово и нефтебазе в Калаче-на-Дону.
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ВолгоградОбществоВолгоградская областьЧелябинскАндрей Бочаров
 
 
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