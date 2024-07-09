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СМИ: Байден был против формулировки о "необратимости пути Украины в НАТО" - РИА Новости, 09.07.2024
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23:25 09.07.2024 (обновлено: 23:26 09.07.2024)
https://ria.ru/20240709/ukraina-1958638423.html
СМИ: Байден был против формулировки о "необратимости пути Украины в НАТО"
СМИ: Байден был против формулировки о "необратимости пути Украины в НАТО" - РИА Новости, 09.07.2024
СМИ: Байден был против формулировки о "необратимости пути Украины в НАТО"
Формулировка о "необратимости" вступления Украины в НАТО в проекте декларации по саммиту альянса стала результатом договоренности между главой офиса Владимира... РИА Новости, 09.07.2024
2024-07-09T23:25
2024-07-09T23:26
в мире
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россия
джо байден
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МОСКВА, 9 июл - РИА Новости. Формулировка о "необратимости" вступления Украины в НАТО в проекте декларации по саммиту альянса стала результатом договоренности между главой офиса Владимира Зеленского Андреем Ермаком и советником президента США по национальной безопасности Джейком Салливаном, пишет газета Washington Post со ссылкой на чиновников. Ранее телеканал CNN сообщал, что вступление Украины в НАТО будет описано как "необратимое" в проекте декларации по саммиту НАТО, который состоится в Вашингтоне 9-11 июля. Генсек НАТО Йенс Столтенберг заявлял, что новый пакет помощи Украине, который планируется утвердить в Вашингтоне, а также способствование большей совместимости армии Украины со стандартами альянса, станут для Киева "мостом к членству в НАТО". "Последнее предложение (по совместному заявлению по саммиту - ред.) должно было бы предложить Украине "необратимый" путь к членству в НАТО... Формулировка была результатом договоренности между Андреем Ермаком, главой офиса... Владимира Зеленского, и советником по национальной безопасности США Джейком Салливаном", - говорится в публикации издания. Как отмечает Washington Post, наличие такой договоренности не отражает "постоянные сомнения" президента США Джо Байдена относительно пути Киева к членству в НАТО. Как рассказали изданию два американских чиновника и один бывший чиновник, Байден "оказывал большое сопротивление" по вопросу формулировки о "необратимости" пути Украины в НАТО и не раз заявлял при встречах в Белом доме, что для получения членства в альянсе Киев должен приложить серьезные усилия в борьбе с коррупцией. Также, по их словам, Байден в июне заявлял в беседе с генсеком альянса Йенсом Столтенбергом, что формулировки о "мосте в НАТО" для Киева "будет достаточно". Также газета пишет, что некоторые из присутствовавших при обсуждении формулировки признали, что слово "необратимый" имеет "скорее символическое значение, чем существенное". Ранее агентство Франс Пресс передавало, что шансы получить приглашение в НАТО на саммите альянса в Вашингтоне практически равны нулю, это признают и в Киеве. Президент РФ Владимир Путин отмечал, что возможное членство Украины в НАТО - это угроза для безопасности России. Он подчеркивал, что шанс Киева вступить в альянс стал одной из причин начала специальной военной операции. Россия считает, что поставки вооружений Украине мешают урегулированию и напрямую вовлекают страны НАТО в конфликт. Глава МИД РФ Сергей Лавров отмечал, что любые грузы, которые содержат вооружение для Украины, станут законной целью для России. По его словам, США и НАТО напрямую участвуют в конфликте, в том числе не только поставками оружия, но и подготовкой кадров на территории Великобритании, Германии, Италии, других стран. В Кремле заявляли, что накачивание Украины оружием со стороны Запада не способствует переговорам.
https://ria.ru/20240709/podderzhka-1958636296.html
https://ria.ru/20240625/ukraina-1955285259.html
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в мире, украина, киев, россия, джо байден, владимир зеленский, андрей ермак, нато
В мире, Украина, Киев, Россия, Джо Байден, Владимир Зеленский, Андрей Ермак, НАТО
СМИ: Байден был против формулировки о "необратимости пути Украины в НАТО"

WP: Зеленский и Салливан договорились о необратимости вступления Украины в НАТО

© Фото : U.S. Marine Corps photo by Cpl. Michele Clarke)Флаг НАТО
Флаг НАТО - РИА Новости, 1920, 09.07.2024
© Фото : U.S. Marine Corps photo by Cpl. Michele Clarke)
Флаг НАТО . Архивное фото
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МОСКВА, 9 июл - РИА Новости. Формулировка о "необратимости" вступления Украины в НАТО в проекте декларации по саммиту альянса стала результатом договоренности между главой офиса Владимира Зеленского Андреем Ермаком и советником президента США по национальной безопасности Джейком Салливаном, пишет газета Washington Post со ссылкой на чиновников.
Ранее телеканал CNN сообщал, что вступление Украины в НАТО будет описано как "необратимое" в проекте декларации по саммиту НАТО, который состоится в Вашингтоне 9-11 июля. Генсек НАТО Йенс Столтенберг заявлял, что новый пакет помощи Украине, который планируется утвердить в Вашингтоне, а также способствование большей совместимости армии Украины со стандартами альянса, станут для Киева "мостом к членству в НАТО".
Генеральный секретарь НАТО Йенс Столтенберг - РИА Новости, 1920, 09.07.2024
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Вчера, 23:07
"Последнее предложение (по совместному заявлению по саммиту - ред.) должно было бы предложить Украине "необратимый" путь к членству в НАТО... Формулировка была результатом договоренности между Андреем Ермаком, главой офиса... Владимира Зеленского, и советником по национальной безопасности США Джейком Салливаном", - говорится в публикации издания.
Как отмечает Washington Post, наличие такой договоренности не отражает "постоянные сомнения" президента США Джо Байдена относительно пути Киева к членству в НАТО. Как рассказали изданию два американских чиновника и один бывший чиновник, Байден "оказывал большое сопротивление" по вопросу формулировки о "необратимости" пути Украины в НАТО и не раз заявлял при встречах в Белом доме, что для получения членства в альянсе Киев должен приложить серьезные усилия в борьбе с коррупцией. Также, по их словам, Байден в июне заявлял в беседе с генсеком альянса Йенсом Столтенбергом, что формулировки о "мосте в НАТО" для Киева "будет достаточно".
Также газета пишет, что некоторые из присутствовавших при обсуждении формулировки признали, что слово "необратимый" имеет "скорее символическое значение, чем существенное".
Ранее агентство Франс Пресс передавало, что шансы получить приглашение в НАТО на саммите альянса в Вашингтоне практически равны нулю, это признают и в Киеве.
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Президент РФ Владимир Путин отмечал, что возможное членство Украины в НАТО - это угроза для безопасности России. Он подчеркивал, что шанс Киева вступить в альянс стал одной из причин начала специальной военной операции.
Россия считает, что поставки вооружений Украине мешают урегулированию и напрямую вовлекают страны НАТО в конфликт. Глава МИД РФ Сергей Лавров отмечал, что любые грузы, которые содержат вооружение для Украины, станут законной целью для России. По его словам, США и НАТО напрямую участвуют в конфликте, в том числе не только поставками оружия, но и подготовкой кадров на территории Великобритании, Германии, Италии, других стран. В Кремле заявляли, что накачивание Украины оружием со стороны Запада не способствует переговорам.
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СМИ: НАТО все еще не определились, как пообещать Киеву членство в альянсе
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В миреУкраинаКиевРоссияДжо БайденВладимир ЗеленскийАндрей ЕрмакНАТО
 
 
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