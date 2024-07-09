https://ria.ru/20240709/ukraina-1958404979.html

СМИ: в декларации саммита НАТО принятие Украины назовут необратимым

СМИ: в декларации саммита НАТО принятие Украины назовут необратимым - РИА Новости, 09.07.2024

СМИ: в декларации саммита НАТО принятие Украины назовут необратимым

Вступление Украины в НАТО будет описано как "необратимое" в проекте декларации по саммиту НАТО, который пройдет с 9 по 11 июля в Вашингтоне, сообщил телеканал... РИА Новости, 09.07.2024

2024-07-09T06:27

2024-07-09T06:27

2024-07-09T15:42

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вашингтон (штат)

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МОСКВА, 9 июл — РИА Новости. Вступление Украины в НАТО будет описано как "необратимое" в проекте декларации по саммиту НАТО, который пройдет с 9 по 11 июля в Вашингтоне, сообщил телеканал CNN со ссылкой на источники, знакомые с проектом. "Белый дом поддерживает использование этого слова ("необратимое". — Прим. ред.) в итоговой декларации, если в документе также подтверждается, что работа Украины над демократическими реформами должна продолжаться", — сообщил телеканалу неназванный американский чиновник.По его словам, окончательный вариант декларации саммита будет содержать эту формулировку.Проект документа еще может измениться до принятия финального варианта, уточнил CNN. Телеканал назвал наличие в документе такой формулировки "важным сигналом для Киева и Москвы". Агентство Франс Пресс со ссылкой на украинский дипломатический источник ранее сообщило, что шансы получить приглашение в НАТО на саммите в Вашингтоне практически равны нулю, это признают и в Киеве. Высокопоставленный представитель Белого дома заявлял, что на мероприятии объявят о договоренностях альянса с Украиной в области военной подготовки, логистики, технического обеспечения и финансовой поддержки. Генсек НАТО Йенс Столтенберг также заявил, что новый пакет помощи Украине, который планируется утвердить в Вашингтоне, а также способствование большей совместимости ВСУ со стандартами альянса станут для Киева "мостом к членству в НАТО". Как указывал президент Владимир Путин, возможное членство Украины в альянсе — это угроза для безопасности России. Он подчеркивал, что шанс Киева вступить в НАТО стал одной из причин начала специальной военной операции.

https://ria.ru/20240708/nato-1958371689.html

https://ria.ru/20240708/nato-1958342957.html

украина

киев

вашингтон (штат)

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украина, киев, вашингтон (штат), йенс столтенберг, владимир путин, нато, в мире