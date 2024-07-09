СМИ: в декларации саммита НАТО принятие Украины назовут необратимым
CNN: в декларации саммита НАТО хотят назвать членство Украины необратимым
© AP Photo / Virginia MayoФлаги Украины и НАТО в штаб-квартире НАТО в Брюсселе
© AP Photo / Virginia Mayo
Флаги Украины и НАТО в штаб-квартире НАТО в Брюсселе. Архивное фото
МОСКВА, 9 июл — РИА Новости. Вступление Украины в НАТО будет описано как "необратимое" в проекте декларации по саммиту НАТО, который пройдет с 9 по 11 июля в Вашингтоне, сообщил телеканал CNN со ссылкой на источники, знакомые с проектом.
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"Белый дом поддерживает использование этого слова ("необратимое". — Прим. ред.) в итоговой декларации, если в документе также подтверждается, что работа Украины над демократическими реформами должна продолжаться", — сообщил телеканалу неназванный американский чиновник.
По его словам, окончательный вариант декларации саммита будет содержать эту формулировку.
Проект документа еще может измениться до принятия финального варианта, уточнил CNN. Телеканал назвал наличие в документе такой формулировки "важным сигналом для Киева и Москвы".
Агентство Франс Пресс со ссылкой на украинский дипломатический источник ранее сообщило, что шансы получить приглашение в НАТО на саммите в Вашингтоне практически равны нулю, это признают и в Киеве. Высокопоставленный представитель Белого дома заявлял, что на мероприятии объявят о договоренностях альянса с Украиной в области военной подготовки, логистики, технического обеспечения и финансовой поддержки.
Генсек НАТО Йенс Столтенберг также заявил, что новый пакет помощи Украине, который планируется утвердить в Вашингтоне, а также способствование большей совместимости ВСУ со стандартами альянса станут для Киева "мостом к членству в НАТО".
Как указывал президент Владимир Путин, возможное членство Украины в альянсе — это угроза для безопасности России. Он подчеркивал, что шанс Киева вступить в НАТО стал одной из причин начала специальной военной операции.