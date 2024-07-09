Рейтинг@Mail.ru
СМИ: в декларации саммита НАТО принятие Украины назовут необратимым - РИА Новости, 09.07.2024
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
06:27 09.07.2024 (обновлено: 15:42 09.07.2024)
https://ria.ru/20240709/ukraina-1958404979.html
СМИ: в декларации саммита НАТО принятие Украины назовут необратимым
СМИ: в декларации саммита НАТО принятие Украины назовут необратимым - РИА Новости, 09.07.2024
СМИ: в декларации саммита НАТО принятие Украины назовут необратимым
Вступление Украины в НАТО будет описано как "необратимое" в проекте декларации по саммиту НАТО, который пройдет с 9 по 11 июля в Вашингтоне, сообщил телеканал... РИА Новости, 09.07.2024
2024-07-09T06:27
2024-07-09T15:42
украина
киев
вашингтон (штат)
йенс столтенберг
владимир путин
нато
в мире
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/0a/0b/1901991455_0:232:3071:1959_1920x0_80_0_0_3381ae4fc467ff044d373969b38cc80b.jpg
МОСКВА, 9 июл — РИА Новости. Вступление Украины в НАТО будет описано как "необратимое" в проекте декларации по саммиту НАТО, который пройдет с 9 по 11 июля в Вашингтоне, сообщил телеканал CNN со ссылкой на источники, знакомые с проектом. &quot;Белый дом поддерживает использование этого слова (&quot;необратимое&quot;. — Прим. ред.) в итоговой декларации, если в документе также подтверждается, что работа Украины над демократическими реформами должна продолжаться&quot;, — сообщил телеканалу неназванный американский чиновник.По его словам, окончательный вариант декларации саммита будет содержать эту формулировку.Проект документа еще может измениться до принятия финального варианта, уточнил CNN. Телеканал назвал наличие в документе такой формулировки "важным сигналом для Киева и Москвы". Агентство Франс Пресс со ссылкой на украинский дипломатический источник ранее сообщило, что шансы получить приглашение в НАТО на саммите в Вашингтоне практически равны нулю, это признают и в Киеве. Высокопоставленный представитель Белого дома заявлял, что на мероприятии объявят о договоренностях альянса с Украиной в области военной подготовки, логистики, технического обеспечения и финансовой поддержки. Генсек НАТО Йенс Столтенберг также заявил, что новый пакет помощи Украине, который планируется утвердить в Вашингтоне, а также способствование большей совместимости ВСУ со стандартами альянса станут для Киева "мостом к членству в НАТО". Как указывал президент Владимир Путин, возможное членство Украины в альянсе — это угроза для безопасности России. Он подчеркивал, что шанс Киева вступить в НАТО стал одной из причин начала специальной военной операции.
https://ria.ru/20240708/nato-1958371689.html
https://ria.ru/20240708/nato-1958342957.html
украина
киев
вашингтон (штат)
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2024
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/0a/0b/1901991455_122:0:2851:2047_1920x0_80_0_0_10aa7b95d3cb2bbb9965f0dad2e4ede3.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
украина, киев, вашингтон (штат), йенс столтенберг, владимир путин, нато, в мире
Украина, Киев, Вашингтон (штат), Йенс Столтенберг, Владимир Путин, НАТО, В мире
СМИ: в декларации саммита НАТО принятие Украины назовут необратимым

CNN: в декларации саммита НАТО хотят назвать членство Украины необратимым

© AP Photo / Virginia MayoФлаги Украины и НАТО в штаб-квартире НАТО в Брюсселе
Флаги Украины и НАТО в штаб-квартире НАТО в Брюсселе - РИА Новости, 1920, 09.07.2024
© AP Photo / Virginia Mayo
Флаги Украины и НАТО в штаб-квартире НАТО в Брюсселе. Архивное фото
Читать ria.ru в
МОСКВА, 9 июл — РИА Новости. Вступление Украины в НАТО будет описано как "необратимое" в проекте декларации по саммиту НАТО, который пройдет с 9 по 11 июля в Вашингтоне, сообщил телеканал CNN со ссылкой на источники, знакомые с проектом.
«

"Белый дом поддерживает использование этого слова ("необратимое". — Прим. ред.) в итоговой декларации, если в документе также подтверждается, что работа Украины над демократическими реформами должна продолжаться", — сообщил телеканалу неназванный американский чиновник.

Вид на Белый дом в Вашингтоне - РИА Новости, 1920, 08.07.2024
На саммите НАТО объявят о развитии ОПК Украины, сообщил Белый дом
8 июля, 21:46
По его словам, окончательный вариант декларации саммита будет содержать эту формулировку.
Проект документа еще может измениться до принятия финального варианта, уточнил CNN. Телеканал назвал наличие в документе такой формулировки "важным сигналом для Киева и Москвы".
Агентство Франс Пресс со ссылкой на украинский дипломатический источник ранее сообщило, что шансы получить приглашение в НАТО на саммите в Вашингтоне практически равны нулю, это признают и в Киеве. Высокопоставленный представитель Белого дома заявлял, что на мероприятии объявят о договоренностях альянса с Украиной в области военной подготовки, логистики, технического обеспечения и финансовой поддержки.
Генсек НАТО Йенс Столтенберг также заявил, что новый пакет помощи Украине, который планируется утвердить в Вашингтоне, а также способствование большей совместимости ВСУ со стандартами альянса станут для Киева "мостом к членству в НАТО".
Как указывал президент Владимир Путин, возможное членство Украины в альянсе — это угроза для безопасности России. Он подчеркивал, что шанс Киева вступить в НАТО стал одной из причин начала специальной военной операции.
Флаги НАТО и Украины - РИА Новости, 1920, 08.07.2024
В Белый доме объяснили, почему Украина сейчас не может вступить в НАТО
8 июля, 19:21
 
УкраинаКиевВашингтон (штат)Йенс СтолтенбергВладимир ПутинНАТОВ мире
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2024 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы: sales@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала